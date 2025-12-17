Editorial Paulo Vilouta: "Lo ficticio no da resultado" (17/12/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días. Estaba viendo un un trabajo que después lo charlo con mis compañeros porque más del 60% de los argentinos han hecho un ajuste en sus gastos cotidianos y vamos a charlar en qué se ajustó y en qué no se ajustó. Y cuando veo estos números tan fuertes y cuando veo los números de desempleo y veo el resultado electoral de octubre pienso un poquito la frase que dejó ayer Carlos Melconian sobre la sociedad argentina que recapacitó y se dio cuenta que los planes platita no llevan a nada sino a tener una situación absolutamente artificial y es pan para hoy y hambre para muchos años y que el superávit que festeja hoy el gobierno un nuevo mes de superávit fiscal acumulando el 1.7 del PBI en lo que va del año tampoco lo ve reflejado en el bolsillo pero tal vez entiende por este tipo de trabajos donde el perfil marca más expectativas positivas que negativas a futuro que tal vez haciendo un notable esfuerzo se pueda lograr algo diferente.Creo que es el gran desafío que tiene el gobierno argentino porque la sociedad entendió que lo ficticio que lo irreal dejando de lado la corrupción galopante del kircherismo no le dio ningún tipo de resultado pero que hoy está haciendo un esfuerzo sublime y supremo para poder mantenerse en una línea muy compleja que tiene la argentina a pesar de la baja de la inflación.

Por otro lado también veo cuando hoy planteábamos algunos economistas muy respetados como el señor Arriazu y demás que nos marcaba el precio del oro, el precio del litio de la argentina, lo que va a pasar con la cosecha del año que viene, la energía que ya nos hace meter 10 mil millones de dólares anuales, la posibilidad de un crecimiento que alguna vez ojalá nos comienza a llegar a los argentinos que venimos del 83 en adelante mínimamente para hablar de la democracia, por supuesto que no va a haber nunca un gobierno dictatorial y militar de golpe en golpe y otra cosa que planteaba el señor Carlos el desperdicio que tuvimos regalando dinero, rompiendo dinero en el momento en que el mundo le llovían dólares y la argentina por gobiernos ineficientes va a parar a corruptos, perdieron una gran oportunidad, una gran oportunidad de dar un salto de calidad para todos los argentinos. Hoy tenemos dos conflictos abiertos, uno muy grave que es el aéreo en un país donde las distancias son enormes y mucha gente toma avión porque no puede viajar en auto, en micro o en tren y hoy tenemos otra vez a los controladores resolviendo la vida de los argentinos.Una vez más, esto lo hablé tantas tantas veces que a veces uno se siente cansado porque repetimos casi lo mismo y decimos hoy son 20.000 los que pueden estar afectados que llegan y no saben si toman un avión. La Secretaría de Trabajo sabiendo que este conflicto comenzó a las 8.

¿Hoy no podía un poquito más temprano arrancar el día? Escitar a las partes a las 6 y media a las 7, a ver si solucionamos esto o no, van a las 10, se ve que no tienen mucho apuro, se ve que están preocupados en el cierre del año, tal vez le han quitado el chofer a algún funcionario o están de brindis. Me parece que hay que adecuarse un poquito más con la comunicación hoy que tal vez esto no ni siquiera necesita de la presencia de todos, ¿no? Y por otro lado tenemos otro inconveniente planteado en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires que hoy afectan parcialmente al pasajero porque no paga el pasaje.Ese es el inconveniente pero el inconveniente central es que siempre tenemos dos versiones de un mismo tema. Significa que en la Argentina siempre hay un mentiroso que nos trata de meter algo que no es cierto. Los metro delegados están con el tema del asbesto, discutiendo que las líneas tienen esta sustancia cancerígena que está en los coches, que está en los sanitarios, que está en los túneles.

Desde el Ministerio, porque yo en muchas oportunidades con distintas gestiones de salud, todo el mundo me garantiza y también la ciudad, que hay asbesto pero que no estamos ante ninguna exposición para que la gente pueda contraer cáncer. Y digo, les presto atención a los científicos, que creo que saben un poquito más que cualquiera de nosotros y un metro delegado, que salvo que se nutra de alguien que haya estudiado y que entienda en la materia, puede tener una opinión como la mía, que lo único que hice es pasar por la puerta de la Facultad de Medicina pero no tengo el más mínimo conocimiento científico.

Del otro lado, veo un comunicado de MOVA, que es la empresa que está a cargo de los subtes, que dice, ante la medida de fuerza sorpresiva que se está llevando a cabo la estación La Croce, este miércoles por parte de un grupo de delegados, este tipo de acciones que vienen sucediendo se deben a, y miren esta versión, no están hablándome del asbesto, una empleada no fue incorporada de manera efectiva tras su pedido de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas y por eso están de paro.La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar esta situación. O sea, para los maestros delegados tenemos un problema serio de salud comprometida de los que trabajan ahí y de los pasajeros con el tema del asbesto. Y del otro lado, nos dice la empresa que hay un inconveniente con una empleada que no fue incorporada de manera efectiva tras su periodo de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas.Son cosas absolutamente distintas, no? Absolutamente diferentes. Me parece que tendríamos que tener un criterio un poquito más normal. De otro lado me cuentan que es la hija de un metro delegado de la línea B. Entonces, bueno, listo, como no pueden incorporar a la señora paramos todo.Realmente raro, no? Realmente raro. Pero lo vamos a seguir con mucha, mucha atención.

Y para terminar el minuto de hoy, vamos a ver por primera vez la Cámara de Diputados con la nueva composición trabajando.Roguemos al señor, los que somos creyentes, y pidámosle por favor también a los diputados en nombre de todos los argentinos que hacen un notable esfuerzo para pagar las dietas de ustedes, los asesores de ustedes y todo el andamiaje de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación que estén a la altura de la circunstancia. Los que ya vienen arrastrando problemas de conducta y los nuevos. Ayer ya tuvimos un episodio ahí entre la señora Lemoyne que tiene que bajar cinco cambios porque tampoco nos demuestra una capacidad arrolladora desde el punto de vista de proyectos, que uno pueda justificar hasta alguna conducta un tanto fuera de lo normal.Pero hoy sobresalen las malas conductas a lo que puede ser la capacidad de esta señora para estar en una banca. Ayer con Nicolás del Caño que pidió la detención de Trump. Por favor, buena conducta y por favor tratemos de superar un poquito este tipo de ideas locas, delirantes, que no tienen el más mínimo sentido a la hora de tener que debatir.Estamos ante una posibilidad histórica en la Argentina, que es la reforma laboral. Después veamos si es buena la de mi ley o es mala la de mi ley, si es buena la de la CGT, si es nula la de la CGT, si es buena la del quillerismo, si es mala.

Pero tuvimos 20 años para llegar a este día y hay 9 millones de personas que hoy van a salir con más de 34 horados en Buenos Aires, con 38 en el norte argentino, con 36 en la Patagonia, que salen y que dependen de sentirse bien y que la gente les compre o logre algún billete para poder comer esta noche, o mañana, o pasado, o tener una digna navidad.No tienen paritaria, se los digo siempre para que no se olviden, no tienen paritaria, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen aportes jubilatorios, van a cobrar un jubilación de mierda de 300 mil pesos si se jubilan, si se jubilan y están a la deriva. Entonces por esos 9 millones de argentinos que salen todos los días a trabajar por la desidia de la política argentina, por el olvido de los sindicatos argentinos que acumularon a toda esta cantidad de gente que sale a ganarse el pan de cada día sin ningún tipo de derecho, ojalá hoy el Congreso de la Nación con los diputados y las diputadas elegidas estén a la altura de la circunstancia. No solamente demostrando buenos modales, buena conducta, sino también interesantes ideas para que digamos, mirá lo que es el Congreso argentino, qué bueno lo que propone tal diputada, qué interesante lo que en 20 años logró este diputado.Ojalá que estemos mañana hablando de esto y no de gente desafiándose a agarrarse a trompadas, tirándose agua, jugando con el celular, durmiendo en la Cámara de Diputados de la Nación y faltándole el respeto institucional al Congreso y el respeto moral a 47 millones de argentinos.