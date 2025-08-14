Editorial Paulo Vilouta: "Los Argentinos necesitamos explicaciones" (14/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, Ayer veía en el Congreso de la Nación que se aprobó en diputados un pedido de informes por el tema fentanilo y decía Qué falta de respeto, no ,primero a los fallecidos 96 y a sus familiares porque necesitamos menos comisiones, menos charlas, menos supuesta investigación y necesitamos más acción, menos supuesta investigación y más acción,porque ya estamos cansados de ver tantas comisiones para esto para el otro con tan escaso resultado, no,Y me parece que a esta altura, cuando uno dice fentanil tiembla la Argentina,Hay dudas en las investigaciones hay inacción por parte de la AM porque no pueden decirnos qué pasó hace seis meses y por qué no advirtieron y lograron tener un segundo resultado tan catastrófico, hay dudas también porque el juez es familiar de un ministro de Salud.

Tal vez no tenga absolutamente nada que ver en la responsabilidad,pero hay una superposición de intereses en esta situación y cuando hay algo de por medio, un sentimiento, un vínculo, mejor apartarse y dejar que otro esté atento a la situación, Pero repito, me parece que necesitamos menos comisiones y más acciones y menos inacción por parte de un organismo que hasta ahora era muy creíble en la Argentina como el AM,yo hacía un repaso en las últimas horas cuando me decían no empieza la comisión y ahora vamos a investigar y digo qué le decimos a la familia de los 96 muertos porque en la Argentina tenemos un sinfín de tragedia que se podrían haber evitado y que casi siempre son por inacción o por corrupción y no le damos ninguna explicación,a quienes quedan vivos porque lamentablemente, las supuestas tragedias en la Argentina digo supuestas porque una cosa que algo suceda, algo desde el infortunio,uno cosa algo como consecuencia de la falta de control o como el exceso de corrupción.Pero quién le explica a los 96,familias de los fallecido por fentanilo.

Qué pasó?Que fueron a un hospital a buscar salud y salieron muertos,Qué le explicamos al papá de un bebé?que le aplicaron fentanilo y tendrá que hacerse controles de por vida porque el chiquito, con una fuerza estoica, se salvó de casualidad,qué le explicamos a la familia de los 52 muertos en un hecho de altísima corrupción,El tren Sarmiento en 11,que explicamos?a los familiares y a los amigos de la víctima de Lia,cuando ahora va a ser investigado un gobierno, el de Cristina Fernández, por un supuesto memorándum con Irán, donde había connivencia con los iranías, que son los que volaron laia,Qué les explicamos?No hay un solo preso,qué explicamos a las personas que murieron injustamente en la embajada de Israel de sus responsables,que explicamos,a todos aquellos que una noche fueron a divertirse a Cromanion y salieron en lo que fue una de las tragedias más graves de la Argentina de los últimos tiempos.

Cuántos presos hay?Cuántos responsables hay?Cuántas personas perdieron su patrimonio devolviendo?,el daño brutal que hicieron sin poder devolver una vida, pero haciéndose responsable de la parte civil,me parece que la Argentina hay demasiado festilindo, como les digo, casi siempre en cuestiones de responsabilidad y no quiero que el fentanilo sea un caso más,No quiero que sea otra vez la tragedia de 11,No quiero que sea la tragedia del LPA en su momento,No quiero,No quiero,No quiero que sea un cromañón,No quiero que sea un cromañón sanitario donde no hay un solo preso y donde no hay una persona responsable,A mí me importa ombledo Si los dueños del laboratorio si el juez si el no juez si es hermano, si no es hermano, si los AM,hay que dar la cara y hay que dar explicación,El agente de AM no habla,El ministro Lugones no habla,Bueno, hay que obligarlos a que hablen porque son funcionarios públicos,No son monarcas, están de casualidad en un cargo y si no están en condiciones de llevarlo a cabo y no pueden ni siquiera enfrentar una rueda periodística para explicar lo inexplicable, que se vayan,por inútiles o por inepto, pero que se vayan si no están en condiciones de dar una explicación porque se ha tomado y se los dije ayer la costumbre de la Argentina y este tema me incomoda de este tema no hablo,ministro Lugones,hay que hablar y hay que explicarle a la familia de los 96 fallecidos.

Qué fue lo que pasóY si no le gusta, ponga un vocero y si no tiene un vocero o alguien en condiciones, dé un paso al costado,Maneja un ministerio o una secretaría, cosa que me importa muy poco de salud y hay que estar a la altura de la circunstancia y hay que tener una corriente, de empatía con la gente no se puede ser tan frío, No se puede ser tan cruel de no dar ningún tipo de explicación por los que murieron y por cualquiera de nosotros que puede tener un evento de salud y terminar en una sala de terapia intensiva donde necesitemos un respirador y donde tengan que aplicar fentanilo y donde no sabemos si salimos vivos o muertos de la institución,tema dos justicia hablando de tanta injusticia,qué país donde nos acostumbramos a ver siempre una justicia lenta, una justicia retrasada, una justicia, muchas veces con demasiadas instancias que hacen que salvo que uno tenga una muy buena salud,pueda ver el resultado final.

Acá muchos responsables de corrupción en la Argentina se fueron sin dar ningún tipo de explicación porque los salvó Dios en la política ni que hablar en el fútbol donde uno cómo se salvó, no, si no estaría preso,pero me parece que con eso no alcanza,Me parece que necesitamos que los responsables paguen aquí,con nosotros y que puedan saldar los resultados para con las víctimas y creo que no es un año más en materia de justicia, porque nosotros siempre descalificamos a la justicia,siempre estamos en desacuerdo con los tiempos, con la lentitud, con las 1000 instancias, con que en los años electorales no se falla con que los beneficios son muy pocos para las víctimas y mucho para los responsables, que hay muchas domiciliarias, que hay muchas cosas que están mal,pero me parece que hay dos acontecimientos este año desde el.de vista justicia que hay que sacarse el sombrero porque marcan un precedente para la sociedad argentina que viendo estos casos, tal vez tenga que contenerse en el presente y en el futuro a llevar a cabo acciones parecidas,uno es en la Argentina de hoy y con la justicia de hoy tener a una ex presidenta presa por corrupta,nada más y nada menos,Alguien se iba a imaginar esto en la Argentina?No, no, que la vuelta no, que el poder no que el osilo, no, que la corte no, que no sé qué cosa no que en tiempos electorales Cristina Fernández está presa por corrupción y fue condenada en todas las instancias posibles porque la justicia probó en todas las etapas que parte de la fortuna,de esa familia proviene de la corrupción,impensado para esta Argentina y ayer tuvimos otro hecho que no es corrupción, pero que es violencia.

Qué es ataque, que es violación,y es el caso de Julieta Prandi, que se transformó en un caso también muy público y muy notable por su popularidad, por ser una mujer de los medios, por ser una mujer muy fuerte,Pero allá la justicia también demostró y quedó muy claro que más allá de no hacerse pericias psicológicas, que más allá de ser el vivo del mundo, que más allá de tener 1001 estrategias y creer que todo queda en cuatro paredes y hallar la justicia con este señor contardi,demostró que este tipo de cosas se pagan y con mucha severidad, con 19 años de condena por ser un abusador y por demostrarle a toda la sociedad argentina que una persona casada o no cuando dice no es no para siempre,y lo quería marcar porque si bien son hechos tan distintos, uno afectan directamente a un país,No, porque la corrupción se lleva absolutamente todo y donde hay un chico con hambre,donde hay un jubilado a 300 Lucas y donde hay un genio del Garraham que ayer separa una siamesa, pero cobra un palo por mes y lo tratan como un mendigo,Uno dice Che lo que es la corrupción y lo que hizo la corrupción en la Argentina,Estamos como estamos, no, pero por otro lado, también el convencimiento de otros jueces, otros juzgados, otros casos, temas de familia que se resuelven como se resolvieron el día de ayer con argumentos ejemplares para poder vernos todos los argentinos en espejos y decirhe guarda porque tal vez ahora si lapifio en mi vida personal tengo esto y si lapifio en mi tarea pública si soy funcionario, termino deste modo, cosas para destacar cosas para marcar impensadas en otros momentos de la Argentina, pero un año 2025 con hechos totalmente antagónicos en distintos extremos, en distintas circunstancias, porque uno es choreo y otro tiene que ver con violencia, tiene que ver con intimidad.

En ambos casos, la justicia demostrando que hay justicia en la Argentina, que cuando se quiere se investiga cuando se quiere, se trabaja cuando se quiere, los tiempos que parecen eternos se transforman en tiempos normales y donde hay culpables y donde hay inocentes, dos ejemplos importantes para remarcar para subrayar en una justicia que nos parecía increíble hasta hace muy poco tiempo y que hoy, aun faltando muchísimas, muchísimas cosas,El caso del fentanilo es uno muy saliente de estas horas,Nos permite creer que hay un camino diferente, que hay un espacio distinto para confiar y para ver cómo los responsables tienen que pagar los daños brutales que hicieron.Ojalá que esto sea no solamente hechos puntuales, sino que sea el común denominador, porque toda sociedad crece, entre otras cosas, con buenas acciones, pero con justicia de por medio para determinar quién hace las cosas bien y quién hace las cosas mal