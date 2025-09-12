Editorial Paulo Vilouta: "Los unos y los otros" (12/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,vamos a presentar hoy los unos y los otros, casi casi como aquella emblemática,película de los 1980 aproximadamente, no, que fue muy potente y muy fuerte en lo que es la peor semana del gobierno de Javier My desde que asumió hace un largo año y pico aproximadamente la peor semana del Gobierno y tratando de sacar algún tipo de conclusión, no después del golpe durísimo del resultado, ver si se logra entender realmente lo que pasó,porque yo miraba este trabajo de Dalesio Berestein y digo Che, qué complejo, no, porque el país es uno, pero las opiniones son muchas le preguntan a los votantes de la libertad avanza y a los de fuerza patria cuál es el principal o los principales problemas del país,los votantes de la libertad avanza el 90 y uno derrotar al quillerismo,el 67 la inseguridad ciudadana y el 55 la economía del país para los votantes de fuerza patria, el 70%, la economía del país y el 50 y uno mi economía personal.

En tercer lugar, los escándalos de corrupción,Qué bueno que los quñeritas comiencen a hablar de corrupción después de haber estado en silencio, no sólo los dirigentes, sino también los votantes que coronaron tantas veces a Cristina Fernández, culpable de corrupción en la Argentina los unos y los otros, el Gobierno se habrá dado cuenta,lo que sucedió en su peor semana desde que gobierna la Argentina,el Gobierno se ha dado cuenta o se habrá dado cuenta que sin diálogos, con gritos y con apodos hirientes a los oponentes.

La situación es muy difícil porque ahora ningún gobernador, nadie se le acerca, dice y si voy, tienen que cambiar las condiciones,el Gobierno se habrá dado cuenta del error de resucitar a un kichnerismo en agonía absoluta,un gobierno que se fue con 200 de inflación, con su líder presa por corrupta, con el recuerdo de la fiesta de olivos, con una pandemia mal manejada que dejó 130000 muertos en nuestro país con un escándalo con las vacunas con violencia de género en quien fue el presidente de la nación, Alberto Fernández,con procesados por todos lados,gente que prometió en su momento volvemos mejores y lamentablemente no fue así porque se fueron peores de lo que habían sido,el Gobierno se habrá dado cuenta,que con la internita entre el jefe pareja, los riojanos, el pibe Santiago, como le dicen, no van a ningún lado que con esto empeoran la situación personal y política de Javier Milei,que fue el elegido por la gente en un balotage,La gente no eligió ni al jefe, ni a pareja, ni a los menem, ni a Santiago Caputo.el Gobierno se habrá dado cuenta que hay un sector de la oposición que es golpista,que tienen remeras impresas que dicen cuanto peor, mejor,el Gobierno se habrá dado cuenta,que hay un núcleo de dirigentes que están pensando en que la señora Villarroel, hoy distanciada de mi ley, tiene que completar el mandato si renuncia o si lo hacen renunciar al presidente,el Gobierno se ha dado cuenta que hay otro sector que trabaja pensando en que Schiaretti tiene que estar en la Cámara de Diputados porque podría haber una asamblea legislativa para destituir a Javier Milei y que Schiaretti sea el Dualde que fue en el gobierno de la Rúa,el Gobierno se habrá dado cuenta de todas estas cosas.

Me parece que está muy en su interna, que está muy en encontrar sus conclusiones,El Gobierno se ha dado cuenta que el tema este de los tuits y este señor Gordodán y todo eso a la mayoría de la gente le pasa 1000 kilómetros de su metro cuadrado, que es la economía de bolsillo, el necesitar 2000000 de pesos para hacer clase media, el de tratar de vivir más seguro,realmente es complicado,No realmente es muy complicado, como también es muy complicado ver,la situación que plantea este gobierno que yo les planteaba también hace un ratito en esta encuesta que hacen Dalesio y Berenstein, donde el 10% ve que hay insensibilidad en el tratamiento de temas como Garraham, universidades y jubilados y el 44 B,el Gobierno no puede dejar de respetar lo que es el equilibrio fisca,O sea que hay una gran parte de la Argentina que cree,que hay alguna cuestión política en el medio y que hay que respetar el equilibrio,Yo veo a muchos dirigentes hoy llorando por los medios de comunicación haciendo un escándalo,fundamentalmente opositores que cuando el quiserismo borró de un plumazo en el último gobierno 70000000000 a educación, 100001000000 a salud y 500001000000 al plan procrear no se les movía un pelo que gente rara,No, porque es gente intermitente en todo,No, cuando hay un problema de acuerdo a quien gobierna cacarea y si no están en silencio y los problemas son de siempre y los problemas tienen que solucionarse de una vez por todas,Por eso es necesario que el lunes el presidente, cuando hable del presupuesto, haga anuncios importantes para reformas laborales, para reformas fiscales, para reformas educativas, para salir de todas estas trampas permanentes que tiene la Argentina y donde muchos en vez de ponerle el condimento que hay que ponerle y es que la educación tiene que ser pilar para salir de este chiquero que es la Argentina,lo estén utilizando en forma electoral para ver si hacemos una marcha importante, si no hacemos una marcha importante, si hacemos volar a Milei por los aires o si alguno saca algún tipo de ventajita,El país de las ventajas, el país que actúa permanentemente mirando hacia atrás da un paso supuestamente hacia adelante pensando Tenemos que no repetir y volvemos a repetir lo mismo,El país que vota candidatos de mentira,el domingo coronaron a un montón de candidatos que no van a asumir,el país que pide seguridad y vota a los que hoy están dando inseguridad,No se puede salir a la calle,Te afanan a un celular cada dos metros como mínimo,Si no preguntar a la mamá Alicia de Dylan cómo mataron al chiquito de siete años por querer robarle la camioneta ,un país que va para atrás permanentemente, que se olvida de todo y que repite los errores de siempre y donde lamentablemente y en esta parte no podemos culpar a los políticos.

Es nuestra responsabilidad porque somos los que elegimos,Somos los que votamos, somos los que admitimos, somos los que perdonamos,hoy los votantes de Milei y del pro dirán cómo nos tenemos que bancar esta interna, estúpida, inconsistente, pero que marca y que daña tanto al gobierno entre la señora Karina Miley, los hermanos Mem, Santiago Caputo, Sebastián Pareja,respeten la institucionalidad, respeten al presidente,Ojalá el presidente tenga la lucidez suficiente para poder salir de lo que ha sido la peor semana de su mandato,Mientras tanto, seguimos viendo la película de siempre los unos y los otros en un país tan dividido donde tendríamos que ver medianamente todos la misma película,pero para los votantes de la libertad avanza,lo más importante es derrotar alquillerismo y la inseguridad ciudadana y para los votantes de fuerza patria, la economía del país y su economía personal,un país dividido en todo hasta en sus visiones, los unos y los otros,la peor semana del Gobierno de Javier Milei