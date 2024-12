Editorial Paulo Vilouta: "Marquen la diferencia"

Que justo que existe alguien Si sos creyente, tal vez decís Dios, Y si no lo sos? O si tenés otra creencia que ordena. La vida desordenada o los hechos que pretenden desordenar.

Porque Argentina ha tenido en las últimas horas para mi gusto, una pérdida muy importante de institucionalidad. Un país que ha hecho que una parte de la población naturalicen la corrupción como un hecho o que la justifique, o que invente cualquier cosa con tal de salvar a algún líder o alguna líder que formaron parte de momentos realmente muy desgraciados. Porque hablar de corrupción es hablar de dinero que se destina para beneficio de algunos y para perjuicio de muchos que son los ciudadanos argentinos.

Hemos perdido mucha institucionalidad en las últimas horas porque tuvimos escándalos varios y enfrentamientos que no tienen ningún sentido, porque si Argentina cree que sale de sus problemas matándose a tuit. Realmente estamos confundidos.

Ayer fue vergonzoso el presidente de la Nación, Javier Milei, y la ex presidenta y vicepresidenta de Alberto Fernández Kuider encima.

Poco nos importa si es de Cristina Fernández o si es de Javier Milei. Y hacía un montón María Eugenia Vidal Juan Grabois, todos creyendo que no tienen la titularidad de este personaje atrapado en una frontera con un dinero que no puede justificar. Formando parte de la vida pública y sin presentar declaraciones juradas. Me parece que hay que tener un poquito más de controles.

Ayer en TN se hizo un trabajo de El patrimonio de los gobernadores, que algunos son muy llamativos. Y hay algunos que no han presentado lo que tienen que presentar. La declaración jurada. ¿Qué es esto? Es optativo. Lo hago, No lo hago. Dónde está la presentación del gobernador de Formosa? Gildo Insfran, del de La Rioja que tiene la provincia en default. Promete salud gratis para los residentes. Para los extranjeros. Total tiene la provincia fulminada. Gustavo Valdés de corriente. ¿Qué pasa, gobernador?

¿Dónde la tiene? Es una cosa increíble. Pareciera que acá es optativo y como todo es optativo. Estamos donde estamos perdiendo institucionalidad a raudales todos los santos días, como también es un papelón, una vergüenza. Los tweets de la senadora Carolina Losada con la diputada provincial, la señora Amalia Granat, que discuten por Twitter los problemas que ellas tienen en la vida institucional de la provincia de Santa Fe, que está reformando su constitución. Entre otras cosas.

Este nivel paupérrimo nos permite que nos pasen cosas increíbles en la Argentina y que tengamos un manual de excusas para justificar la corrupción y los corruptos. Este senador que hoy está preso todavía no nos dio una explicación lógica para saber por qué lo atraparon en un puente donde atrapan a muy poca gente porque es un puente donde se cruza mucho para jugar en un casino y cruzan muchísimos brasileños y entran a Paraguay y no tienen este inconveniente.

Y tal vez alguien dijo Che, agarren a éste, que está haciendo una vida muy desp. Agarren a este que ya cruzó seis veces con la secretaria y con toda esta desp. Después nos enteramos que nombró a la secretaria en enero, que después la sacó ante una investigación que nombró a la madre de la secretaria en el Senado. Tiene que haber más control. Es un delirio, un sueldo mínimo.

Recién decíamos doscientos Lucas y estos tipos y estas minas cobrando categoría, no sé cuántos. Secretaria de la madre de la secretaria de del señor Qader, qué capacidad o qué habilidad tiene para estar con una de las categorías más altas en el Senado. Alguien lo podrá explicar? Alguien lo podrá explicar? Un país donde las frases de cabecera son El dinero no era mío, era de mi secretaria. El dinero para irme con un yate por Marbella. Era de mi mujer.

El dinero es de alguien que está arriba, decía en algún momento el delincuente de Lázaro Báez. El dinero es de las personas vinculadas a la política. El chorro este de López en la puerta de un convento, una ministra de Economía. El dinero me lo prestó mi hermano. Nos están tomando el pelo todos los santos días estamos perdiendo, pero institucionalidad a pedazos todos los santos días y hay que poner un límite.

Y me parece que este gobierno que le ganó a todos los gobiernos anteriores que no hicieron pie el de Macri, el de Cristina, el de Alberto Fernández, tiene que marcar una diferencia con ficha limpia, sacando los fueros metiéndolos de cabeza ante la justicia. Terminar con estas situaciones escandalosas de este señor Kuider, que es un papelón de la vicegobernadora de Neuquén, que ahora está suspendida, que derivó un montón de dinero para un hermano.

Y ahora descubren también que contrató en Neuquén a una sanadora por treinta y dos millones de pesos. Hace poco, la del Banco Nación, que había contratado a Lamelo con plata del banco. Déjense de joder dónde están los controles? Milei, Meta mano ahí, viejo. La gente marcó un cambio de época. Está harta del chorreo.

La corrupción se mantiene arriba en casi todas las encuestas de opinión marca la diferencia de votaron porque no quieren repetir lo que vieron a lo largo de tantos años y lo que ven hoy cuando están en la casa y le tocan timbre cada dos minutos para pedirle comida o ropa, o cuando ven hoy gente revolviendo contenedores en la ciudad más rica que tiene Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, marquen un límite, marquen una diferencia. Metan institucionalidad para que las frases de Argentina no sean estas tan lamentables.

O la de la cocinera del Señor, debido que no pudo justificar sus bienes y es otra corrupta que en algún momento dijo Y la guita me la hice con la prostitución, porque ahora son las nuevas. Te agarrás un buen abogado despierto rápido y te dicen mira, voy a decir esto me la prestó mi mujer, me la prestó mi suegro, mi hermano, no sé qué cosa. Soy prostituta total. A quién le vas a dar una factura por un servicio sexual?

Esa es la Argentina de hoy y la tenemos que cambiar. Pero como les decía al principio de la charla, siempre hay un dios que ordena y que mira ayer en el día que Alberto Nisman, un fiscal valiente de la nación, hubiese cumplido sesenta y uno años la Corte Suprema determina que Cristina Fernández va a juicio por el pacto con Irán. Algo que sería aún peor que la condena que tiene por corrupción, porque significaría haber pactado con los iraníes que volaron, entre otras cosas Lamia, y que tanto daño le hicieron a la Argentina.

Y en una semana donde perdimos mucha institucionalidad con estos escándalos de estos personajes que creen que justifican la corrupción con cualquier frase, el Gobierno argentino tuvo que entender que dejándole dado ficha limpia, se hizo mucho ruido y en las extraordinarias del mes de diciembre tienen que tratar algo impensado para la política argentina, que son los fueros.

Típico de monarca. No tengo fueros, hago lo que quiero, soy un delincuente, soy un narcotráfico, nadie me puede llevar preso y hago mi vida como si fuera un ser excepcional. Lo que acomodan los seres humanos. Algo superior lo acomoda.

Y esta semana se acomodó un juicio absolutamente necesario para saber qué sucedió hace diez años, cuando un fiscal de la nación acusó a una presidenta en aquellos tiempos y la llevaba al Congreso para explicar y terminó ese fin de semana muerto, por no decir asesinado en su propio departamento.

Todo se va ordenando Despacito cuesta. Es difícil, está enquistada una situación muy particular que es la corrupción y la mentira. Costará mucho, pero algún día alguien, alguien y ojalá contribuya a este presidente que no vino de la política. Podrán ordenarlo para que Argentina viva mejor.