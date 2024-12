Editorial Paulo Vilouta: "Más cerca del aprobado"

Hoy es un día muy importante porque se cumple un año de Javier Milei como presidente de la Nación. Y hoy, por supuesto, es un día de muchos balances y de muchas consideraciones. Pero más allá del gusto o no, sobre esta gestión presidencial hay que manejarnos con datos y hoy hay muchísimo dato sobre la mesa, teniendo en cuenta que se cumple el primer año y los argentinos somos de balances y justo se cumplen los años presidenciales en el mes de diciembre, que ya de por sí es un mes de mucha consideración.

Es un mes de mucho balance, de ver qué nos está faltando, ver qué tenemos, ver qué hicimos cada uno en lo personal, si me retro traigo un año atrás la verdad que era un día con un signo enorme de interrogación, porque yo no conozco a Javier Milei desde otro ámbito, no de venir tantísimas noches a intratables como invitado. Muchas veces generar debates muy arduos muchas veces explicarnos cosas de la economía que nos daban hasta miedo porque uno decía Che, qué fragilidad!

La economía argentina hablaba de cosas que por el momento parecían como muy complejas y muy difíciles, que era romper con la inflación en la Argentina. Recordemos que Mauricio Macri, en algún momento cuando ganó, dijo Esto se resuelve muy fácilmente y no lo pudo resolver ni que hablar. Alberto Fernández, que tuvo un Gobierno plagado de inflación y que se retiró con un doce y medio porque yo la de diciembre del año pasado, la reparto, el veinticinco no es todo de Fernández.

Me parece que acá, sin duda, la devaluación de mi life fue determinante. Pero más allá de los límites y de las fronteras, hace un año atrás yo me sentía preocupado por el gobierno de Javier Miley desde dos aspectos fundamentales. El primero, el hecho de no formar parte de la tradición política argentina peronismo, justicialismo, kisner prepa Unión Cívica Radical. Juntos por el cambio, cambiemos las distintas expresiones coalición cívica izquierda que se fueron dando con el tiempo desde el ochenta y tres a esta parte.

Hoy que celebramos cuarenta y uno años de la vuelta de la democracia a la Argentina de la mano de Raúl Alfonsín. Yo dije qué complejo y qué difícil, porque la libertad avanza. No hay jefe de gobierno, No hay gobernador en la provincia de Buenos Aires. De este color no hay ningún gobernador en la República no hay ningún intendente en la república, solamente concejales en algunos lugares donde le fue muy bien.

Diputados en un número muy bajo con relación al resto senadores con un número bajísimo con relación al resto, dije qué difícil va a ser, porque en la Argentina también se ha instalado desde un tiempo a esta parte. Cuanto mejor, peor. Y hay una parte incomprensible de un sector político y de la sociedad que creen que del caos sacan algún tipo de beneficio. Entonces comenzaron todas las conjeturas.

Este este gobierno se cae rápido y lo vamos a apretar por acá y le vamos a tomar la calle y vamos a esto y vamos al otro, muchos de ellos responsables absolutos del fracaso, porque en la Argentina no hay muchas caras visibles que puedan levantar una mano y decir Che, mirá que yo hice esto y tengo un siete aprobado, un ocho, un nueve. La mayoría no pisa la calle. La mayoría tiene imagen negativa de sesenta y pico por ciento.

Los últimos presidentes de la nación. Bueno, Alberto Fernández, por cuestiones obvias, además de su desastroso gobierno, no puede pisar la calle porque está encarando un juicio brutal por violencia de género. Mauricio Macri sesenta por ciento arriba. Imagen negativa Cristina Kirchner, sesenta arriba. Imagen negativa pero con total claridad. Y ahí abajo un montón que creen que cuanto peor, mejor.

Y si me retrotraiga a ese año, digo che, por los números de debilidad del Gobierno, por la figura de un presidente y una vicepresidente que no forman parte de la vida política y que se generaron desde otro lugar, realmente me llamaba la atención cómo podía ser pie el Gobierno. Y me parece que a esta altura, más allá de discutir si es ocho, siete, cuatro, uno, cero el puntaje o el juego que estamos haciendo con todos ustedes, que gracias a Dios nos escuchan todos los santos días.

Creo que hay acontecimientos que, nos guste o no nos guste, los tenemos que subrayar la baja de la inflación. El mundo vive casi sin inflación. Los países vecinos Uruguay, Brasil, Paraguay. Bolivia, Chile tienen una inflación anual similar a una mensual de la Argentina. Digo por el verso este no. Si no hay inflación, no hay actividad. El mundo tiene actividad más o menos, pero no tiene inflación. Por qué? Porque aprendieron a vivir con un orden, que es el orden de los números. Es como en casa. Si yo junto cien no puedo gastar ciento cincuenta, no puedo despilfarrar.

Porque en un momento se corta o se termina y Argentina me parece que ustedes y nosotros empezamos a aprender eso que vivimos de favor, que vivimos de prestado, pidiendo guita al fondo, pidiendo guita al Banco Mundial pidiendo guita al BID pidiendo guita a Venezuela. Pa acuerda a los intereses que pagábamos, pidiendo guita, pidiendo o emitiendo dinero que generar inflación. Creo que aprendimos eso y el mundo nos hizo ver que pidiendo a cada rato no hay solución, porque tenemos números bestiales de pobreza, de indigencia, de falta de cultura, problemas morales, corrupción galopante. Me parece que el mundo nos empujó a entender ese tipo de cosas. Y otro punto saliente y destacado de esta gestión es el control de la calle Argentina. Era por lo menos aquí intransitable. Piquete por acá, piquete por allá, corte por aquí, corte por allá, campamento por acá, campamento por allá, supuestamente a favor de los pobres.

Bueno, se rompió una estructura para mi gusto sospechosa de personas que manejaban la pobreza de los pobres. Y me parece que dimos un paso fundamental porque alguien comenzó a controlar el derecho del pobre con sus alimentos y con sus derechos. Y nosotros comenzamos a transitar y a vivir despojados de toda esa locura, de toda esa presión y toda esa extorsión que mucha gente humilde, muchas veces frente a un ministerio, estaba parada sin saber por qué.

Después vendrá toda la controversia, el cierre de los trece ministerios, un ajuste bestial de más de treinta puntos, treinta mil empleados estatales de los cuales muchos injustamente habrán perdido el trabajo, y muchos, justamente por formar parte de esta impresionante cantidad de gente que tiene la posibilidad de trabajar solamente por tener un recurso de militancia o una cercanía política.

Vendrá el tema de las jubilaciones, vendrá el tema de la devaluación y vendrá también el tema de los modos y de las formas. El setenta y uno por ciento de los argentinos no está de acuerdo con las formas y los tonos de confrontación que tiene el presidente de la Nación. Y me parece que más allá de lo que les destaco, que es la inflación y el control de la calle, me parece que es una llamada de atención, una situación de alerta y algo que a futuro nos beneficia, porque la sociedad argentina pretende algo más calmo sin tanta patada en la cabeza, sin tanta confrontación, sin tanta historia, buscando abajo de la alfombra situaciones que no sirven para nada y que nos tienen totalmente enfrentados. El setenta y uno por ciento.

Y adhiero a esta postura, no están de acuerdo con los tonos y con las formas. Me parece que el presidente desde la debilidad parlamentaria, sin gobernadores, sin intendentes, con pocos diputados y pocos senadores, termina un año de gestión donde logró más cosas de lo que pensó. Y eso me parece que es el punto de triunfo para mi ley, que tiene que bajar ese tono, esa sintonía y esa forma para aquel que piensa diferente y que vive en un mismo país donde tendremos que acostumbrarnos entre todos. Aplaudir las cosas buenas y a repudiar las cosas malas, gobierne quien gobierne y romper un poco esta situación tan confrontativa que lo ha llevado al país por momentos a un subsuelo.

Primer año, si me piden una nota lo veo más cerca del aprobado que el desaprobado. Saben por qué? Porque hace un año atrás, cuando comenzaba este camino, este kilómetro cero era todo incertidumbre y debilidad. Y hoy me parece que algunas cosas importantes la inflación, el control de la calle y la institucionalidad están en pie y para mí es mucho.