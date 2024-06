Editorial Paulo Vilouta: "Más explicaciones"

Me tomo un minuto, como todos los días, que dramático cada tres meses aproximadamente. Estar dando datos de pobreza en la Argentina, porque desde que comenzamos este ciclo hace cuatro años, sino es el INDEC, que es absolutamente confiable gracias a Dios en los tiempos de Marco Lavagna y los números son fehacientes.

Por eso Marco Lavagna pudo superar la frontera de un gobierno y mantenerse en otro y no tener ningún cuestionamiento porque es un economista, se dio y que siempre resaltó la La realidad y la realidad marca que los números en la Argentina son brutales. Son bestiales porque el cincuenta y cinco por ciento de los argentinos hoy son pobres. La pobreza Salto al cincuenta y cinco por ciento. Veinticinco millones de personas y el número más duro, porque hoy el título en la pobreza es la indigencia, porque la indigencia es casi no tener absolutamente nada y estamos en un diecisiete coma cinco, según Cáritas. Según la Iglesia, hay un diez por ciento de gente que pasa hambre porque no come cuando puede o cuando quiere. Sino cuando hay alguna posibilidad concreta que alguien le dé una mano o que recoja algo por la case o que alguien le regale o alguien le idónea algo y la mayoría son menores. Son números terribles. Eso se que muy práctico y muy cómodo para la vieja política argentina que está desde el ochenta y tres en la democracia argentina. Responsabilizar de todo al gobierno de uno político como Javier Milei. Y me parece que hoy tendrían que ser todos muy prudentes en los comentarios y en los análisis.

Porque una responsabilidad del ochenta y tres a esta parte donde el país, como si fuera una montaña rusa, se fue cayendo en todos los sentidos, En el moral en el educativo, en el de salud. El de buenas costumbres, el de Buenos Tratos, el de convivencia entre todos nosotros y en esto tan dramático que es a través de dos hechos para mí, fundamentales y claves. Las malas políticas económicas, con una inflación desbordante en la Argentina y muy prolongada, y la corrupción hacen que tengamos un número impresionante.

Más de veinticinco millones de personas que están en la pobreza en nuestro país en lamentable y es duro. porque vemos gente que come salteado, chicos que no tienen la posibilidad de de educarse porque van a la escuela a comer. Chicos que no pueden alimentar su cerebro los primeros años de de su vida. Chicos que no tienen un presente y que menos van a tener un futuro.

Por eso me parece que tenemos que tener mucha prudencia en un país donde inventamos slogans fáciles donde le echamos la culpa a otro con mucha facilidad, donde en algún momento creamos la la Mesa de la hambre, la Comisión de no sé qué historia Los números son lamentables, asi que dejemonos de jorobar y empecemos a pensar cómo intentamos salir de esto con las mentes más pulidas, más nutridas y más firme de la Argentina para decir cómo salimos.

Una es sin corrupción, sin lugar a duda y otra con políticas económicas pero sin corrupción. De verdad. Hoy estamos viendo un escándalo de nosotros y fuimos a un lugar más profundo de los escándalos, donde el Gobierno manejó muy mal el tema alimenticio, donde la justicia tuvo que intervenir y donde quienes antecedieron los ministros de Desarrollo Social de los gobiernos anteriores admitieron fases y falta de controles.

Hoy estamos en un impasse, pero en breve vamos a observar como mucha gente que supuestamente defendía lo más carenciados a través de movimientos sociales, va a tener que responder porque confundió lo público con lo privado, porque hay facturas que no coinciden con los gastos porque hay gastos que no se puede justificar dejando de lado todas las presiones, dejando de lado de sacó diez por ciento para No se que te he puesto, todo es escándalo moral está el otro también que sacar el alimento y sacar el medicamento.

Números espantosos cincuenta y cinco por ciento es para que estemos desde el primero al último de los argentinos ocupados y preocupados en esto es trimestral y que cada vez tiene peor y que va a seguir viniendo cada vez peor y que no tiene límites. No tiene límites. Es una cosa realmente de altísima preocupación.

Punto dos. Me parece que el gobierno viendo La falta de atención pública que tiene Sandra EP Tobe lo tiene que empezar a encontrar ministros o personas que se ven a cabo tareas que tengan rápidos resultados. Todo el mundo, cuando se lo consultó, me habla maravillas de Sandra Pettovello. Es vivísima en el manejo de lo que está realizando.

Ahora encuentra cada dos centímetros cada paso. Un curro lo está rompiendo, pero punto numero uno no habla ni con la prensa ni con nadie porque no va a diputado, a senadores, a una conferencia y explicar.

Y está desbordada porque alguien se le ocurrió el superministerio de capital humano y metemos educación, me temo transporte, metemos, trabajas, cometimos con no hay ser humano que lo pueda poder complementar.

No se me parece que más allá de la tarea, que es la central, la desarrollo social, el resto de las tareas tendrán que distribuirse. Pero creo que Javier Milei empieza a ver como hay ministros que no solamente solucionan, sino que también explican y la gente necesita explicaciones.

Y el último es el jefe de Gabinete, señor Franco, que en dos minutos resolvió dos temas fue al Senado Pin Dictamen de Ley de Bases hacer paro de transporte. No tenemos colectivos. Un escándalo servido. En veinte minutos se levantó el paro de hoy.6:33Hoy no había trenes en Argentina. Necesita más políticos Imagen te que explique así como Franco soluciona problemas. Hay ministra como Bullrich, que defienden lo que no defiende Pettovello.

Más ministras que te defiendan más ministras que pongan sobre la mesa lo que hay que poner, no ministras, muda, que no explica nada y que la desborda la situación, el fuego interno y el fuego externo, los propios. Si los enemigos políticos necesita más franco necesita más Bullrich necesita más Scioli necesita los que hablan, lo que explican. Si no es todo una incertidumbre. El de transporte no habla de transporte, de salud, no habla de salud. El de educación no habla de educación, es de cultura, no habla de cultura. La verdad que son fantasma, no fantasmas en la gestión.

Y para terminar, un breve minuto, porque hacer fue un día importantísimo en Argentina con relación a los nueve años de el Ni una menos. Primera movilización de organizaciones feministas. Allá lejos por el dos mil quince que salieron a ganar espacio, a ganar derechos, a Ghana ideas, a poner un límite importantísimo.

Una sociedad, la nuestra, la Argentina muy, muy machista, pero como se desaprovechó lo de hacer porque la verdad que hacer cuando se salió a la calle se tendría que haber luchado y peleado por el numero bestial que tenemos hoy y que no podemos mejorar desde el dos mil quince. Cada treinta y cinco horas muere una mujer, el Argentina. Este es el problema No importa si muere una mujer Lo que piensa esa mujer No me importa si esa mujer, esa final quise RIM o al macrismo al máximo al Alfonsinismo no me importa. y le damos solamente ideología.

Los temas en la Argentina y desperdiciamos oportunidades Hacer era la oportunidad para pedir por un sistema que no sirve. porque las perimetrales, los botones antipánico no sirven. La figura del femicidio se creó para que un hombre diga Mira que si yo cruzo la raya voy en cana de por vida y no dar resultados. Y quienes tienen que defender? Y quienes hacer salieron a la calle. Tienen que defender el derecho de todas las mujeres. No importa lo que se piensa políticamente no hubo una mención al escándalo que hay con el señor Alperovich?

No hay una mención con la investigación compleja que tiene el señor Espinosa. se defienden algunas mujeres porque piensan como las que marcharon a hacer y al resto se las deja tiradas a la deriva. Qué oportunidad desperdiciada, por favor, grieta en todos lados, hasta en algo tan esencial y tan fundamental como es defender la vida y un sistema que la justicia tiene que modificar. Urgente porque hay una desprotección bestial y porque el número de muertes, lamentablemente, se mantiene estable. Por supuesto que hay un llamador para todos los gobiernos que circunstancialmente gobierna la Argentina con políticas serias y con cambio, porque con presupuesto no, no, no, no, no arreglamos Armando una solicita en un día diciendo Adherimos, apoyamos.

No hay que cambiar cosas Hay que modificar sistemas y hay que darle a esa mujer vulnerable a esa mujer golpeada. Esa mujer que con mucho varió Bay denuncia la posibilidad de defenderse, pero también de protegerse. Ni con una perimetral ni con un viejo botón antipánico, con un sistema que le garantice que tiene los mismos derechos que nosotros, los hombres a vivir y a ser respetada.

Ojalá que el año que viene no tengamos que estar hablando de una marcha donde solamente está presente la ideología y donde se defiende al que piensa como uno y se ataca aún padeciendo ese problema al que piensa distinto