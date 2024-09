Editorial Paulo Vilouta: "Más de lo mismo"

A esta hora, digo yo, más de lo mismo Argentina porque terminamos la semana Iglesia, habrá algo distinto, Habrá algo diferente y la verdad que si hago las cintas y de la semana en más de lo mismo, con algunas cosas nuevas y algunas cosas de siempre, donde solamente cambia los protagonistas. Tuvimos una semana muy violenta con el tema del veto a las jubilaciones.

Por supuesto que creo que el Gobierno tiene que encontrar un camino para que las jubilaciones alguna vez sean dignas en la Argentina. Y no estará los gritos, los diputados levantando el dedo uno a otro creyendo que hay algo superador cuando hablábamos de la miseria actual de las jubilaciones o la miseria. Más trece mil pesos, que era la supuesta reforma, un tema repetido y recurrente.

Hacer importante lo que pasa con el tema universitario Ahora. Habrá que ver de donde salen los fondos Si, creamos un nuevo impuesto y lo pagamos nosotros. O si se quita dinero de algo que tenga algún tipo de beneficio para dárselo a las universidades de la educación obviamente que yo soy de los que piden también una reforma educativa porque los resultados son malísimos no solamente en la primaria a la secundaria, sino también en la universidad El dieciséis por ciento llega a obtener un título El Argentina algo hay que resolver, carrera que duran siglos y lo que discutimos hace muchos meses, cuando hubo una manifestacion impresionante las calles, el hecho que el Estado puede solventar una carrera, pero tal vez no puedan solventar dos.

Bueno, ver como nos manejamos en un país que es muy pobre y que muchas veces creemos que somos un país rico que podemos hacer todo y todo. No podemos o algunos cambios no que parecían el fin del mundo y hoy sea la sociedad nos tomo como cosas normales, comunes y corrientes. Yo reclama que se mantengan La salud de los extranjeros en Salta renovaron lo que fue esa normativa y ahora aumentaron los valores. En un principio no. Los hermanos del norte, los hermanos del Sur, los emanó del Oeste. Los para la gente sabe que dice primero nosotros y después los hermanos que paguen, como pagamos nosotros, como que Ando.

Vamos nosotros afuera entonces, en un país con muchos derechos pero sin saber cómo solventamos los derechos, sabiendo que esto no es gratis, sino que pasa por los impuestos, tenemos que encontrar la forma adecuada para decir Che saquemos de esto que no sirve para nada y vamos a lo útil. Vamos a una reforma jubilatorio como la gente. Vamos a tratar de jubilar la mayor cantidad de gente con alguna figura, aunque no tenga aporte. Pero no hagamos una moratoria para que todos sean pobres.

Si mi perfil hemos el sistema educativo, hagamos una capacitación nueva, busquemos formas para que los chicos no se aburran y terminar el secundario y tengamos un Prestó un presupuesto sacando dinero de donde no hace falta, porque hay un montón de cosas que hay que recortar y que no tienen sentido y que son beneficios y curros para algunos y perjuicio para otros más de lo mismo, porque terminamos en Chaco bien viendo lo que se, esta locura piquetera donde muchos piqueteros se transformaron en empresarios y no conformes con el escándalo que vimos con el caso Cecilia y esas familias implicadas Emerenciano Sena y toda esa cría ahora parece una nueva investigación. YA sanando campos en Chaco secuestraron dólares, cocaína y estamos hablando del sucesor de Emerenciano Sena. Otro hombre de Jorge Capitanich y que no está mal cheque Le den un lugar aquí en la provincia de Buenos Aires.

Pero tiene que explicar cuánto va a cobrar. Y para que viene. No, porque la verdad en un pro momento con tantos problemas de de Economía pagar sueldos y todo eso. La verdad que no tiene mucho sentido. No este señor López El Sucesor Deseen está imputado por lavado de dinero por asociación ilícita. Lo detuvieron controlando en forma ilegal cinco mil hectáreas de tierra. Tiene diez camionetas, cuatro por cuatro mil cabezas de ganado. Cuarenta mil dólares en su poder. Una caja fuerte repleta de reales. De donde hace la plata esta gente más de lo mismo. No terminamos con uno y empezamos con otro más de lo mismo.

La semana pasada Aerolíneas perdió dos millones de dólares y dejó quince mil personas en tierra sin poder volar más de lo mismo. Hoy serán treinta mil. Hoy estaremos casi casi perdiendo todos, porque es una empresa del Estado y la pagamos con impuestos unos cuatro millones de dólares. Y estamos discutiendo situaciones que son una falta de respeto para todos los argentino, no la clase business.

Para saber si lo piloto, las azafatas, los familiares viajan con esta diferencia y gratuitamente en un sector de la aeronave, como es bisnes o primera. Cuando Aerolíneas inauguró hace unos días su primer vuelo a Punta Cana sobre dieciocho asientos disponibles, diez estaban utilizado por familiares o estamos discutiendo entre Pueden creer que estemos discutiendo y haciéndole perder a la compañía el diero que pierde por discutir, entre otras cosas, las butacas de Guinness es una cosa realmente increíble.

Bueno, esto de bis de si Disney no cuesta veinte millones de dólares al año tardes. Un derecho de otros tiempos cuando a nadie le importaba que la compañía pierda, pierda, pierda y el Estado ponga, ponga y ponga Aerolíneas Argentinas perdió la temporada anterior tres cien, dos noventa y cinco millones de dólares en un país pobre donde un millón de chico no comen y un montón de periodistas y gente.

Yo ahora por las calles con esto utilizando el dolor de los chicos. Tres, cientos, noventa y cinco millones de dólares en mucho dinero que tal vez puede ir para otro lado ché. Y entre otras cosas, hoy lo decíamos Edgardo sano, aquel gremialista que decía al diputado o al senador que suba a un avión de la línea No vamos escachar.

Que preocupado que está con el conflicto en su colega? No, porque me el conflicto. El martes al mediodía se fue con su familia en vuelo de Aerolíneas Argentinas con fecha de regreso en dos semanas, sin ningún tipo de inconveniente. Más de lo mismo en todas las áreas y más de lo mismo también En muchas veces quedar instalarse noticias que no son tales.

En un ratito, de hablar con Javier Dios y con mis compañeros de la difusión de esta manifestante vestida de naranja donde supuestamente una chiquita en medio de la policía que la policía sí, que la policía no, que el miércoles se difundió la imagen de una mujer tirando supuestamente un gas se en medio de la protesta de la calle. Fuera, por favor, No utilicemos los problemas de la calle para generar noticias que no son ciertas.

Hoy el Ministerio de Seguridad tiene que dar una explicación lógica y creíble de lo que pasó el titular de la Policía Federal asumir los costos del disparate que se produjo en la casa. Y si hay algún policía que hizo lo que no se debe hacer. Y las imágenes están demostrando esto sacar de la fuerza a las personas que no están capacitadas y sacar de la fuerza que esas personas que mienten o quedará conocer discursos que no tiene nada que ver con la realidad. Lo ampliamos y los hablamos en un ratito más de lo mismo. Pasó una semana más de lo mismo en una Argentina que cuando miramos para adelante sí, noche que poquito miramos para saber, siempre tenemos que estar, lamentablemente mirando para atrás.