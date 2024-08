Editorial Paulo Vilouta: "Mirar el espejito de atrás"

Cuando uno ve una Argentina tan frágil en materia de discusiones donde todo es y se lo digo casi todos los días, una potencia brutal de agravios, de tweed, de re-, tweet, de desubicación es de falta de respeto de algunos incomprensibles como los del Presidente de la Nación, réplicas, gritos por todos lados y este patrullaje que caí en las redes sociales, donde ante una opinión te pueden acribillar y se va a arte desde el punto de vista de la palabra, casi casi a un paredón.

Ayer se produjo un acontecimiento y un acto muy llamativo. Era el Día Internacional de la Conmemoración y el homenaje a las víctimas del terrorismo. Si había que realizar algún tipo de acto y mucho puedes ir si otro puedes ir en un momento tan delicado y después de lo que pasó con esta diputada y estos diputados que no estuvieron a la altura de las circunstancias porque primero fueron a ver a un represor a una cárcel y después no supieron ni siquiera explicar por qué lo hicieron, como lo hicieron que los motivó, que no nos motivo todo, todos entuertos y todos atajos para no contar algo que es una verdad absoluta.

Pero no se hizo en medio de todo esto y en medio de una Argentina que está bajo fuego, discutiendo temas centrales como la pobreza, como la nutrición, como la alimentación, como la educación de nuestros chicos, el futuro de un país que podría haber sido una potencia. Y hoy somos un clarísimo país de tercer mundo.

Es necesario que la vicepresidenta de la Nación encabece un acto tan potente en el Senado y que diga que todos los Montoneros tienen que estar presos. Ustedes me dirán Che, la verdad que no tiene nada que ver Pero Más allá de la opinión que puedan tener sobre la historia argentina, cada uno de ustedes y cada uno tiene su propia opinión. Me parece que Argentina pasa su tiempo mirando por el espejo de atrás, no para solucionar problemas, porque acá la vicepresidenta habla de crímenes protegidos por Néstor y por Cristina C y generar y habla de la reivindicación de una parte de la sociedad que muchos de ustedes estarán de acuerdo y muchos de ustedes no lo estarán.

Es estar siempre mirando el espejito de otras en un país donde podemos mirar para atrás. Y yo respeto la historia y respeto que tengamos opiniones diferentes en algunas cosas, pero me parece que estar en controversia permanente y con la observación del pasado y discutiendo el pasado y no algo poniéndonos de acuerdo, absolutamente nada, hace que tengamos un un presente como el que tenemos un futuro de absolutamente incertidumbre en la Argentina de hoy. Bastante con estos diputados y diputadas que no están a la altura de la circunstancia.

Así escuchaba Todavía está señor Arrieta, que era hacer un monobloque. No sé qué historia Un se está preparada para ser diputado de la nación Entró de casualidad porque tenemos un sistema de votación de otros tiempos donde metemos en una sábana un hombre taquillero, tal vez un hombre atractivo y atrás un montón de gente que son clavos de la política. Esta mujer está en condiciones de mantener un puesto tan institucional como una banca en la Cámara diputado por la, alguien la metió y en este caso, muchísimos votos.

Desde el desconocimiento de un sistema perverso a la Argentina, que es absolutamente el de la lista Sábana antiguo, caro Hasta poco ambiente ambientalista porque hay que imprimen no sé qué cantidades de boletas y gastar papel sin ningún tipo de sentido necesario en estos momentos de tanto inconveniente y de tensión entre el presidente y la vicepresidenta, organizar este tipo de acto en el Senado yo creo que no y creo que Villarruel más allá de sus buenas intenciones, tuve el gusto de conocer las intratables bien invitada. Cuarenta y cuatro mil quinientas veces discutimos idea Dick últimos momentos de cultivos, situaciones Una mujer educada es una mujer, tal vez un poco fría y distante en algunas cosas, pero creo que a esta altura Isa estoy cada día más convencido.

Victoria tiene alguna ambición que no está mal tener la políticamente hablando, Pero no sé si es el momento porque cuando uno es vice es vice, no es presi Cuando uno no encabeza, tiene que saber cuál es su verdadero rol. Esto no quiere decir que uno tiene que ser un sumiso, que tiene que ser una persona que solamente cumple un papel decorativo.

Pero hoy el Gobierno con la debilidad de número que tiene en Diputados En senadores me parece que tiene una tarea mucho más fuertes a como la representante de los senadores o como una figura que hoy tiene números altísimos en la opinión de la gente, más que una agenda propia, más que una discusión propia y más que un desafío, todos los santos días. Porque a esta hora el título centrales que el Gobierno toma distancia de la promesa de Villarroel de reabrir las causas por crímenes de la que dice a los años setenta Otro tema importante.

Estamos al borde de entrar en una situación escandalosa con el tema de los boletos de colectivo Ustedes saben cuál es mi posición Aquí? Se regalaron alegremente subsidios, en algunos casos más de cien mil millones de dólares. Un disparate solamente entendible en la Argentina regalamos la energía, regalamos los boleto, regalamos delgada, regalamos el agua. Bueno, hoy no hay gobierno que pueda solucionar este inconveniente porque además tenemos o las de inflación desde hace muchísimo tiempo.

Pero en medio de este escándalo, yo dije vamos a tener nación, ciudad y provincia. Todos sentaditos buscando algún tipo de solución porque por supuesto ciudad dice que nación debería hacerse cargo de subir el boleto. El Gobierno bonaerense plantea ir a la corte, pero hacen lo que escuché Fue mucho argumento si a ver a quien le pega esta medida políticamente hablando La discusión se reduce ahora quién va a pagar el costo político del aumento de las tarifas?

A mi que me importa a quién le pega políticamente el costo de las tarifas? A mí me preocupa que no hay un político argentino que más de veinte años pudo salir. De esta locura de los subsidios donde nos fuimos metiendo, metiendo, enterrando, gastando todas las reservas, profundizando los problemas, porque hemos tenido problema muy, pero muy serio en alguna de estas áreas.

Y hoy, con un país empobrecido y con sueldos muy bajos y con gran cantidad de empleo precario, Mucha gente no puede pagar un boleto y estamos preocupados a quien le pega el costo político donde están parados los políticos argentinos. En la quinta cita en el metro cuadrado. A ver si me pega a mi esta medida, si les va a pegar a todos, les va a pegar a todo, pues estamos un país pro, pero un país con ideas, con País que progrese.

Un país donde los planes y los subsidios, en la muleta de tránsito, no una instalación de por vida ante lo precario, que es absolutamente todo, realmente no lo puedo que hacer, discutir a quien le pega el costo político increíble. Y para terminar, tenemos un ex presidente con récord de imagen negativa. Usted sabe que Cristina Kirchner y Mauricio Macri siempre están tocando los sesenta, sesenta y cinco puntos.

Por supuesto que no pudieron presentarse en la última elección Los dos estaban habilitados para hacerlo porque los números no le daba por hecho. Van a contar no, que no es momento no, que no conviene, no que la sucesión no, que no se que historia apareció Javier mira y se quedó porque ninguno de los dos tenía buenos números para Hay alguien que hoy supera a Macri a Cristina Alberto Fernández noventa y dos por ciento de imagen negativa El argentina dos por ciento de miradas positivas. Dio desde una familia todavía bastante amplia, porque también veo algunos políticos muy amigos de Alberto Fernández que hoy están en otro mundo desaparecieron.

Yo no puede a veces acompañar en la desgracia al amigo? No, pero acá tienen todos miedo a la foto. Miedo. Alguna observación? Quisieron el pasado. Desaparecieron como ratas. Muchos amigos y amigas se lo dejaron muy solo más allá que hay un cargo terrible sobre violencia de género de el ex presidente La Nación noventa y dos por ciento de rechazo. Sólo un dos por ciento de miradas positivas. Alberto Fernández Cuando comenzó la pandemia, tenía ochenta por ciento de imagen positiva.

Y para terminar, me quedo con lo demás Hans el senador formó seño, estoy en desacuerdo con esto que nos mandamos todos al psiquiatrico la Argentina que diciendo que es una frase graciosa, porque hay mucha gente que padece problemas muy serios de salud mental y la verdad que tendríamos que ser muy cuidadosos a la hora de querer hacernos los irónicos con esto. Pero apareció un dirigente político poniéndole un límite a Cristina Kirchner. Y no es poca cosa porque Cristina Kirchner que manda a todos al psiquiátrico y que cree que es la mejor presidenta de la historia argentina y que todos sus pensamientos son Harvard y son notables.

Y que dejó un país próspero, un país Se en crecimiento, un país honesto y un país, un país, un país. Hacer encontró, por lo menos verbalmente, un límite. Cuando Mayans dijo mandamos al psiquiátrico a los que vemos en Villarroel cosa del peronismo o mandamos al psiquiátrico a los que trajeron Alberto Fernández.