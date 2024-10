Editorial Paulo Vilouta: "Mirar para otro lado"

Hay dos o tres cosas importante para mí que hay que resumir y tener en cuenta. La primera, el tema interminable de las universidades, donde el Gobierno argentino cree que estirando el conflicto, los estudiantes barra en algunos casos estudiantes al ciento por ciento barra en algunos casos militantes se van a cansar y esto se va a ir lentamente cayendo.

Me parece que si está en la postura ante discutir el presupuesto dos mil veinticinco van a estar en problemas, porque la inversión educativa en el dos mil veinticuatro se redujo un cuarenta por ciento y el crecimiento, si respetamos el nuevo presupuesto para el año entrante es con un aumento del dos. Así que vamos a estar en inconvenientes.

Habrá que ver, vuelvo a repetir porque no podemos romper el déficit y me parece que los argentino tendremos que entender que hay que vivir con lo que tenemos, que habrá que buscar la fórmula. Ojalá que no sean nuevos impuestos, Ojalá que sea mayor recaudación o si no, habrá que sacar de algún lado para poner en el otro. Pero tendrán que tener el ingenio suficiente para creer que esto no se soluciona solamente con y mira de puede diez y a dormir de la universidad no se termina o ya vienen las fiestas y tienen que rendir.

Me parece que hay un conflicto más complicado y que el Gobierno, que está atento a las encuestas tiene que prestar atención. Punto número dos que delicado en la Argentina, cuando vemos un caso tan dramático como el de Llamp en en el día de hacer Creo que nos hace reflexionar a todos sobre el desastre que tenemos en materia de salud mental y el tratamiento de la Savic decisiones. Hoy le toca a un artista internacional que estaba de paseo en nuestro país, pero lamentablemente vemos muchos casos públicos de gente totalmente desesperada por el consumo, totalmente tomada por la adicción y con muchísimos problemas mentales.

Y si no queremos ir a estos casos que rompen el molde porque todo el mundo habla de ellos con sólo hacer un vistazo de la cantidad de gente que anda por la calle en estado de indigencia absoluta, nos damos cuenta que hay un número alto y lo dio el Gobierno de la ciudad casi el ochenta por ciento, con problemas de salud mental y adicción. Qué hacemos? Nada. Estamos con esta ley que nos dieron allá por el dos mil quince un grupo de defensores de los derechos humanos, pero sin entender absolutamente nada de medicina y de psiquiatría para el tratamiento de esta gente. Y hoy inventamos que la decisión final la tiene que tomar la persona que estaba ajustado de adicción o bajo algún problema mental.

Y me parece que difícil Imagínese en el día de hacer después de lo que lamentablemente se vio en los medios. Si al pobre Liam nadie le decía que eres intentar una rehabilitación, estás atento para someterte a una internación. Lo más probable que diga que no. Con solo ver su estado con sólo ver su habitación, va a decir que no, porque la persona que estaba con la situación es la que tiene que definir y en la que tiene que decidir.

Mientras tanto, los diputados Los senadores no atienden el tema, están en otro mundo, están en otras cosas o comprendo que lo macro gravísimo, pero tendría que haber comisiones que basan a las pequeñas cosas que hacen grandes cosas salud mental, tratamiento para la gente, adicción, crecimiento exponencial de consumo de drogas en la Argentina Desde la marihuana hasta todas las sintéticas habidas y por haber esta famosa todos YO tutsi o algo así. No prestamos atención, nos pasan como aviones, los problemas y los números nos pasan por la cabeza y no resolvemos. Y me parece que estos casos tan públicos o tan notorios por la popularidad de la víctima, tienen que servir para algun dia. Chichi, arranquemos, hagamos algo o vamos a seguir contando muertos.

Este chico tenía treinta y un años totalmente tomado por el alcohol, totalmente tomado por las drogas, aunque no vivía aquí, pero es un claro ejemplo que tiene que servir de bandera para concientizar, para trabajar y para hacer campañas de verdad, no campaña para que se echó lento, alauita, campañas que seguirá la gente y que podamos instruirlo, que podamos crecer, que podamos contar a los chicos como en la situación y realmente hacer algo como la gente. el tema de la violencia no solamente está circunscrito a las adicciones.

El papelón notable a esta hora que ningún fiscal de la Nación No de una versión de lo que pasó ayer en en el Club Atlético San Lorenzo Almagro con cincuenta, setenta, ochenta no sé cuantos delincuentes barrabravas apretando un plantel profesional de fútbol en el dos mil veinticuatro. Corran, ganen o los matamos naturalizado como nada XD fueron la era nada. y uno cuando escuché esta noticia y se eche nadie hace nada y que vamos a hacer sea dentro de la institución hay un violento como Néstor Ortigosa.

Me importa un bledo si fue ídolos y patios siete mil quinientos penar si con el penal ganó la Copa Libertadores enseñó está denunciado por violencia de género. Y no sale del club y rompió una perimetral. Y si a dentro de lo cual es el ejemplo, cuál es la autoridad de la Justicia argentina la de los barras bravas y la de un club que no no puede sacar a un violento entre la Comisión Directiva Habrá algún fiscal que escucha la pobre mujer de Ortigosa que la vimos en una situación lamentable. En vídeos, enrede golpeada y tirada por todos lados. Ayerla señora Lucila que la víctima de toda esta locura dijo esto A ver si escucha algún fiscal.

Si es de un lado del otro, sea posa Milei se apoya Cristina o apoya mi abuela movilicen, se muevan! La justicia donde esta? con un violento metido dentro de una institución repleta de chico de chica que están dentro de de la vida social de San Lorenzo Almagro con este tipo metido ya dentro, pero que vamos a pedir no ciento ochenta barra bravas, presionando y diciéndole a los jugadores que lo van a matar y un violento dentro de una Comisión Directiva realmente increíble.

Dos mil veinticuatro. Las cosas que suceden, los hechos que pasan y la falta de respuesta que tenemos todos los días después nos agarramos la cabeza como paso como paso, producto de la improvisación, producto de la desidia y producto que cuando algo no nos interesa demasiado, miramos para otro lado.