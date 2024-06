Editorial Paulo Vilouta: "Todos para un mismo lado"

Son tantos los acontecimientos que que muchos se resaltan en las últimas horas. Así tuvimos una noticia para mi gusto. Es llamativa, preocupante, porque cuando aparece la Oficina Anticorrupción significa que algo no debe estar oliendo del todo bien.

Igualmente, me encanta que funcione la Oficina Anticorrupción porque los últimos gobiernos argentino tuvieron gente afín y la verdad que no me gusta. No me gustaban los tiempo de matriculación, Alonso hielo, tiempo de de Alberto Fernández que sean y sabemos que no, que eran quienes antes se bajaban de todo.

No me gusta ese tipo de de de cargo que te tengo para proteger a los nuestros y para criticar a los ajenos. Y en medio de este escándalo que hay con el tema de los alimentos, donde la Argentina siempre hay dos y ahora hasta tres versiones. Por eso lo importante es que la justicia aclare y determine cómo son realmente las cosas.

El Gobierno argentino podría hacer haber utilizado el argumento que hay un funcionario o que había un funcionario llamado Pablo de la Torre, que no cumplía bien su desempeño como funcionario porque porque no distribuya los alimentos que tenía que distribuir y porque tienen un vencimiento corto.

Me encanta que cuando los funcionarios no están a la altura de las circunstancias, como dice Cristina Fernández, no funcionan. Los saquen porque no hace falta cubrir cargos para estar ahí, calentando una sisa y ser de una inutilidad sublime. Desde que comenzó este Gobierno hemos visto ya varios funcionarios que no funcionan. El ministro de Salud no estuvo o secretario como quiera. A mí eso no me cambia, porque si el ejemplo Ginés González García con la vacuna. Bienvenida la palabra secretaría.

Si ustedes creen que esto cambia algo con el tema del dengue no hizo pie con el tema del COVID. Estamos viendo porque hay mucha vacuna y a punto de pensarse, y la gente no logra convencer Sé que hay que vacunarse.

Hoy hay una buena noticia porque el descubrimiento de vacuna argentina de COVID comienza a venderse en las farmacias de nuestro país. O sea, que es un adelanto científico importante nuestro, el de transporte. Tuvimos bastantes inconvenientes. Tampoco lo lo lo vi que me dio la talla y así un montón más el señor Pablo de la Torre.

Pareciera que más allá del mal desempeño más allá del mal desempeño de no haber entregado en tiempo y forma los alimentos que muchos están por vencerse, tendrá que responder ante la justicia porque la Oficina Anticorrupción ha detectado una serie de situaciones anormales con la creación de algunos cargos, algunos empleos, algunas cosas que no están del todo muy claras para hacer caja, para recaudar dinero, cargo que se usarían está en la situación para poder hacer caja Pablo de la Torre que se sacó unas cuantas fotos que las tenemos hoy en todos los medios con la ministra Sandra Pettovello que decido despedirlo me parece muy bien y en esto tenemos que tratar de mantener todos una línea que entre funcionarios de un mismo partido dejen de cubrirse y se haga lo que no está bien o que huele a corrupción, o que la Oficina Anticorrupción percibe como tal sacarlos del cargo y que la justicia determine si son responsables o no.

Se lo acusa de generar empleos o situaciones que no están muy claras para hacer caja. El Gobierno Lo saqué y lo aparta. y me parece fantastico. Como ciudadano y como pagador de impuestos en áreas tan sensible como es la de nimiedad familia, repartí ja de alimentos y demás, que si un funcionario está sospechado, cese su tarea hasta que la Justicia determine si es honesto o no lo es. Estoy, cansado de estos apoyos de El poder nos permite apoyarnos entre nosotros. No importa lo que dice la justicia, lo que investiga la justicia més alguna foto con vos y te apoyo o si la Justicia dice que te tiene que investigar, hacemos todo lo posible para demostrar lo contrario. Esto nos pistas. Tiene este ministerio el de capital humano? Creo que es el momento y ahora está ahí. Seamos francos como ministro central de apuntalar más a Sandra.

Pettovello es el único Ministerio que tiene vis, éter abiertas, acuerdan? Bueno, me parece que son demasiado los frentes que tiene la ministra para poder cubrir entre la gran cantidad de temas y la gran cantidad de funcionarios que cesaron en su tarea por no no gustarle lo que hacían por no estar a la altura o por crear, tal vez, que lo público tiene otros tiempos muy diferentes a lo privado de donde viene la mayoría de todos ellos.

Esto sería el primer presunto caso de corrupción de este nuevo gobierno y responden apartando un funcionario, cosa que me parece muy bien. Y si el señor De la Torre Pablo generó Un sinfín de empleo para justificar algún tipo de caja y vas a saber que tendrá que responder ante la justicia y ante todos los que pagamos impuestos en Argentina, que pagamos y mucho para mantener una cobertura social que hoy está muy endeble porque la justicia está investigando con mucha fuerza y hay un montón de personas que bueno, van a poder justificar por qué no facturaron porque no controlaron.

Dónde está el dinero Más allá de después de cuestiones morales que se extorsionar y apretar a los pobres para que cumplan con determinadas pautas, no en beneficio de los pobres, sino en beneficio de aquellos que manejan cosas que no la tienen que manejar. Hoy una mamá argentina en una situación de emergencia tiene que manejar su propia pobreza, lamentablemente, con dos recursos que son extraordinarios la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar.

La primera, una obra de Elisa Carrió. La segunda, una obra Daniela Rosso sin que nadie se le meta. El Estado le deposita en su caja de ahorro La Plata por sus hijos y en su tarjeta el crédito para comprar alimentos para sus hijos. Y ningún funcionario, ningún puntero político, ningún piquetero, ningún mafioso metido en el medio ante esa situación. Y para terminar hacer sentir un poco de vergüenza. No, porque somos argentinos y todos sentimos lo lo mismo, no? Y esta semana que fue escandalosa con el tema del gas, cuando Brasil dijo Che, sino pagar en efectivo. No, no les soltamos el gas, porque la verdad que usted como argentino tienen una reputación muy floja y uno se pone malo y como no van a decir y la verdad, le debemos una vela, cada santo, no?

Y el mundo nos ve hoy como defolteadores como incumplidores de nuestras obligaciones, como que nos pasamos gastando y gastando mal porque tenemos más de cincuenta por ciento de pobreza. Y hacer escuchaba a Martín Varsavsky, que es un empresario argentino que estaba junto a Miley en esta gira que está haciendo en los Estados Unidos Un ejecutivo con origen en el sector tecnológico, que para muchos hoy es el futuro, porque Argentina es el campo, es el litio, en la educación y en la tecnología. Fundó compañías en los Estados Unidos en Europa.

Hoy tiene que responder mil cosas en la justicia, pero me duele profundamente que diga que siempre que intentaron hacer un negocio siempre pidieron coima porque por eso estamos como estamos, sin seguridad jurídica, sin pautas claras y con un sinfín de comer o que se han beneficiado en la Argentina y que no han beneficiado a la mismísima Argentina. Nada más y nada menos.

Capítulo aparte para cerrar me sorprende que nos sorprenda ver al jefe de gabinete en Señor Francos con dos patas fundamentales de la provincia de Buenos Aires, que son el señor Katopodis y el señor Alonso que maneja seguridad, que inmaduro, que estamos los argentinos, que cuando vemos a funcionarios de distintos aspectos políticos y de distintas agrupaciones no sorprende y lo transformamos en un título en un comentario como estoy haciendo eso hacer.

El jefe de Gabinete se reunió con dos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Con Katopodis y con Alonso Katopodis obra pública Alonso seguridad. Y no sorprende que inmaduros, que estamos, que atrasado, que estamos para no poder creer que este es el camino en un país que tiene que crecer y salir de esta monotonía y de esta frecuencia de fracaso que tiene desde hace tanto tiempo el diálogo, el encuentro, no importa lo que piensen, si no lo importante, que todos piensen para un mismo lado que para el lado de Argentina.