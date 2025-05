Editorial Paulo Vilouta: "Nada es gratis" (09/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, porque lo que hacemos mal, de un lado lo podemos reparar o recomponer desde el otro.

Y después del papelón sublime de la política argentina en el tratamiento de ficha limpia, qué suerte tuvieron que ayer justo apareció León catorce.No, porque ayer era un día para entrar.

Durísimo analizar lo que pasó con ficha limpia los acuerdos, los desacuerdos, las traiciones, Los senadores que dicen Ay a los cinco minutos Pero ayer apareció el tema del Papa y lógicamente ficha limpia pasó a una segunda instancia.Pero lo que no hacen los políticos en este caso lo hizo en veinticuatro horas.

Porque ayer fue un día muy importante para todos los argentinos Porque un caso emblemático de corrupción como el de la señora Milagro Sala quedó firme porque tocó el techo, en este caso a través de la Corte Suprema, de todas las instancias habidas y por haber.Y la Corte dejó firme la condena de quince años a una delincuente que atentó contra el Estado y fundamentalmente contra la gente pobre.En un plan de viviendas bochornoso en la provincia de Jujuy, quince años se terminó la historia de las persecuciones y de las cuestiones ideológicas y de todo este chao que planteó este grupo en la provincia de Jujuy, además de ser insolentes, maleducados, pato, ceros agresivos, chorros.Así que una muy buena medida que la Corte resolvió para, de una vez por todas, dejar de lado cualquier tipo de duda sobre casos donde la justicia y las pruebas son contundentes.

La justicia en la Argentina puede ser lenta.La justicia en la Argentina puede canear.La justicia en la Argentina puede retrasar, pero cuando hay pruebas contundentes y cuando en un proceso pasan tantos fiscales, tantos jueces y tanta gente y dicen todos lo mismo, no podemos inventar y tapar el sol con un dedo.La señora Milagro Sala está presa por corrupción.La señora Milagro Sala está presa porque es una delincuente y a pesar de que tenga una domiciliaria casi casi en un country, está privada de su libertad porque así lo determinaron todas las instancias de la justicia y cerró el ciclo la Corte Suprema.Se terminó el asunto y no discutimos más porque si no siempre estamos con dos verdades en Argentina, lo real y lo intrascendente el querer inventar yo cuando anoche volví a ver a esos senadores abrazándose porque había fracasado.Ficha, limpia.Digo, qué nivel intelectual paupérrimo de esta gente, cómo te vas a abrazar cuando se frena Ficha limpia cuando vas a festejar si el resultado para un país no es bueno, realmente increíble. Vayamos al hecho que quieran defender a Cristina Fernández, que la quieren poner una estampita y que se creen cosas que saben que no son ciertas.

Dejemos de lado eso ninguno puede estar creyendo que el proceso es injusto porque a futuro, si vamos a ese plan de esta gente mental que Cristina Fernández es inocente a futuro, están permitiendo que cualquier chata que cualquier delincuente, cualquier narcotraficante, esté en una banca y no haya ningún tipo de problema. Así que ojalá puedan meditar porque mucha gente grande no Y gente que muchos le han puesto un voto encima y han confiado en ellos Así un papelón sublime.

Y cuando se ven esos festejos en esas lágrimas y en esos abrazos, tal vez recapacita y dicen qué estoy dejando para mi país?No la bandera de la corrupción, la bandera del chantaje.Bueno, así estamos para terminar un segundito.Nosotros planteamos siempre que cuando aparece el Estado las cosas no funcionan y en la mayoría de los casos sí.

Porque lo que estamos viendo que cuando hay una injerencia del Estado y que hay un caso muy notable, el de la señora Milagro Sala que se robaron todo en la provincia de Jujuy, dejaron un desastre.Viviendas sin terminar, corrupción por todos lados, bolsos en el Banco Nación, un montón de historia y un chao generalmente no funciona porque no hay controles, pero hay dos o tres casos puntuales que tenemos que prestar la atención porque Trenes Argentinos consiguió un ahorro de sesenta mil millones de pesos.Una empresa que venía, pero a las patadas con el tema de los números y que representa uno de los puntos donde mayor cantidad de gente metieron a trabajar.Pero no porque no hagan falta, sino porque el Estado tiene esta costumbre.

Ahí anda, aerolínea, dónde te metemos?Ahí anda el Senado, en esos compromisos políticos donde se mete a mucha gente a cobrar un sueldo y a no trabajar. la empresa estatal Trenes Argentinos logró un ahorro de sesenta mil millones de pesos.

Han hecho una reducción de personal?Claro que sí Pero saben qué?

El treinta y dos por ciento en puestos jerárquicos, puestos inventados por la política, gerencias generales que pasaron de seis a cuatro gerentes de treinta y nueve a treinta y tres con una reducción del quince por ciento. Ciento cuarenta y seis sugerencias.Imagínense en una empresa privada.Ciento cuarenta y seis sugerencias.A los dos minutos los rajan a todos a patadas en el culo.No, ahora son ciento ocho, un veintiocho por ciento menos y puestos de coordinación.Vaya a ver qué es eso.Pasó de seiscientos sesenta y siete a cuatrocientos cuarenta.

Una buena noticia porque estamos hablando de un servicio público que tiene que estar subsidiado para la gente que tiene menos recursos pero que necesita todavía aún un achique.Porque armando los cálculos, comparado con otras partes del mundo donde funcionan trenes, hay más de mil novecientos personas que no tienen una clara función.

Pero vuelvo a repetir trenes argentinos.

Estamos hablando de las líneas urbanas salvo el Urquiza, San Martín Mitre, Sarmiento vegano Sur, las de larga distancia y las regionales El último año consiguió superávit de sesenta mil millones de pesos A esto le sumamos Aerolíneas Argentinas del Estado, un escándalo ocho mil millones desde que la restaron en dieciséis años cuatrocientos millones de dólares de pérdida anuales tuvo superávit fiscal en el último ejercicio, que se hizo realmente muy interesante, y si quieren sumar algo más,que también tuvo un superávit en el último ejercicio con una recaudación realmente interesante Más del cuarenta por ciento de las empresas públicas en el último trimestre de dos mil veinticuatro presentaron déficit.pero ahora estamos viendo superávit fiscal en muchas de ellas y en algunas emblemáticas, como Aerolíneas Argentinas o como trenes argentinos.

Así que es una una buena noticia para tener en cuenta, porque siempre creemos que todo lo del Estado no funciona. Y a través de estas gestiones, porque habrá un titular a cargo, lo hay.

El señor Leopardo en la agencia argentina, un titular a cargo en Aiza, un titular a cargo en trenes con eficiencia, sacando ñoquis, sacando vagos o sacando gente que llegó circunstancialmente a cubrir un puesto en el cual no tiene el más mismo sentido y es solamente para sacar un dinero para cobrar un sueldo. Las cosas se pueden ordenar.

El Estado se puede ordenar, puede estar a cargo de algún funciones importantes sin que esté en manos privadas Y no nos representa un problema para todos los argentinos que pagamos todos con impuestos, porque el verito de la gratuidad ustedes saben que no existe nada es gratis, salvo el aire El resto lo pagamos entre todos, con los impuestos entre todos, algunos más, algunos menos, pero lo pagamos entre todos porque la palabra gratuidad no existe, a pesar de que en algún momento nos hicieron creer que todo era gratis y caía del cielo ocho y diecisiete.