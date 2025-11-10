Editorial Paulo Vilouta: "Nada nos sorprende" (10/11/25) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días, ya cumplí el otro día sesenta años y no dejo de sorprenderme las cosas tremendas que pasan en la Argentina, pero que lo tienen que al gobierno hacerle entender que aún en este dislate permanente con el cual vivimos y lamentablemente naturalizamos, la luna de miel después del contundente resultado del 26 de octubre es corta y es austera.

¿A qué me refiero? A que el gobierno mira del otro lado y en la otra costa no hay nada, porque hay una oposición aturdida, devastada, con candidatos y candidatas que forman parte ya de la historia para la ciudadanía y no vemos nada, pero al no ver nada lo que el gobierno tiene que agudizar su criterio para que esta luna de miel no sea corta y austera y caer otra vez en problemas sistemáticos como tuvo este año hasta ganar la elección. Digo, en este país no nos sorprende nada y naturalizamos los argentinos y tenemos que cambiar, porque si no fuera bien y decimos, che, somos unos atorrantes divinos, qué bárbaro nos va, pero nos llevaron en un momento, ese señor que hoy hablaba, Alberto Fernández, con su equipo, a un cincuenta y ocho por ciento de pobres, a un diez por ciento de indigentes, no estamos para en la Argentina hacernos los graciosos.Ayer en A24 entrevisté al abogado de Víctor Manzanares, que realmente, más allá de los delitos cometidos, es un arrepentido de la justicia, habría que darle un premio, porque dibujar los números del matrimonio Kirchner como contador, realmente un mérito notable, ¿no? Hacernos creer que esa gente tenía números transparentes. Y digo lo de naturalizar, porque ayer contaba el abogado que un día, estando Manzanares en el sur, lo llamó Néstor Kirchner y le dijo, venite a Buenos Aires para decirle a Ollarbide, juez federal en aquellos momentos, payasesco juez federal, cómo tiene que hacer para levantarnos el enriquecimiento ilícito. Los Kirchner ya estaban condenados por enriquecimiento ilícito, el presidente, interponiéndose a todos, llamó a su contador y le dijo, vení a dictarle a Ollarbide lo que tiene que hacer.Imagínense el nivel de impuridad que habríamos en la Argentina a partir de todo esto.

Nada nos sorprende porque el 27 de noviembre vamos a asistir, vieron que es época de comuniones, de confirmaciones y de casamientos, al casamiento de un violador público como es José Alperovich. Vi una invitación, dan de vuelta por las redes, donde hay una convocatoria a un casamiento entre José Alperovich y Mariela, Marianela Mirra, el 27 de noviembre.Yo estoy a favor de los vínculos, estoy a favor del amor, pero estoy en contra que un violador, al cual le comprobaron seis abusos sexuales agravados con acceso carnal, tres abusos sexuales simples, dos en grado de tentativa, primero le permitamos estar en una mansión en Puerto Madero, en una domiciliaria que no se entiende, porque los violadores, que lamentablemente son reincidentes, entre un 95 y un 98 por ciento, permanecen en institutos penales.

El juez Ramos Padilla primero tendrá que explicar cuáles son los problemas físicos tan graves que tiene este violador para estar viviendo en un departamento country en Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, hasta con pileta propia. Doctor, ¿qué problema tiene Alperovich que no puede subsanar el hospital penitenciario de Saiza? ¿Qué tiene? ¿Hipertensión? ¿Sabe la cantidad de gente que tiene presión alta? ¿Qué tiene? ¿Problemas de movilidad? Bueno, lo ponemos en silla de ruedas en el penal de Saiza, no hay ningún problema.No creo que haya problemas de POC, como se dijo, porque al señor lo vieron fumando en el balcón del departamento alegremente, ¿no? Pero ¿ustedes pueden entender que en la Argentina haya una convocatoria a un casamiento de un violador como José Alperovich, donde van a asistir entre 20 y 30 invitados? Un preso que está en Marcos Paz, en Batán, si se casa, ¿qué hacen? ¿Una fiesta dentro del penal?

Yo creo que en la Argentina hemos cruzado absolutamente todos los límites, pero en todos los sentidos. Desde que los presos tengan en la provincia de Buenos Aires teléfonos celulares para estar volviendo los locos, organizándonos secuestros virtuales, estafas todos los santos días. ¿Por qué no dan la cara, una vez por todas, a algunos jueces y algunos políticos y dicen, estamos a favor de los delincuentes, queremos a los ladrones, amamos a los ladrones, amamos a los violadores? ¿Cómo vamos a permitir que hagamos de un hecho tan grave como es una condena por violación, una fiesta el 27 de noviembre porque se casa este delincuente, este violador, con la señora Marianela Mirra, vive en Puerto Madero, lo único que no puede pisar la calle porque ya se dio un escándalo, tiene una condena de 16 años, se va a casar y hay 20 a 30 invitados.A mí realmente no me entra en la cabeza que tengamos un país tan permisivo donde los honestos y los normales tienen que vivir y padecer mil quinientos problemas a diario y los delincuentes, y en este caso un violador, haga lo que se le da la gana.

Entre el 95 y el 98 por ciento de las personas que atacaron sexualmente a alguien, vuelven a atacar. Esto lo dice la ciencia.No logran reinsertarse en la sociedad. Son imputables, pero son irrecuperables. Señor Juan Ramos Padilla, juez de nuestro país, ¿cuál es la situación para que este hombre esté en un departamento en Puerto Madero y además el mal gusto de darle la domiciliaria en un lugar que fue el lugar donde violaron a una pobre mujer? ¿En qué cabeza entra? Por supuesto que la política jugó un rol, porque cuando este violador era senador lo protegían con fueros y lo tenían metidito en el Senado para que nadie lo vea.

¿Dónde están estas mujeres senadoras que defienden sus propios derechos que se bancaron a este violador sentado ahí durante tanto tiempo? ¿Dónde están los que defendían el Ministerio de la Mujer y no sé cuántas cosas más que nos llevó un montón de guita y que nos dio pésimos resultados? ¿Dónde están? ¿Qué vamos a hablar de todos estos? Hicieron todo el año campaña a favor del Garraham, que es desgarrador ver lo que estaba pasando con los sueldos de los residentes y los médicos, y defienden a Cristina Fernández que se llevó 300 presupuestos del Garraham con la coima y la causa de los cuadernos. Más de 256 mil billones de pesos en la Argentina, 45 mil millones de dólares. Le pusieron una cuota emocional a los presupuestos del Garraham y por otro lado su jefe espiritual y líder política está involucrada en un caso gravísimo de corrupción.¿Cuál es la vara que tienen los políticos argentinos? ¿Cuál es la vara que tiene la justicia argentina para estar hoy en medio de este escándalo que es celebrar el casamiento de un violador como el señor Alperovich con la señora Marianela Mirra? ¿Se quieren casar que se casen? Un trámite firma, pero invitar 20 o 30 personas, esto no es una fiesta.

Van a una prisión domiciliaria aunque sea en Puerto Madero. Puerto Madero y San José 1111 son prisiones, no son countries, ni all inclusive.Ordenen un poquito el desorden general que tenemos. Un violador casado y con fiesta. Logró separarse de la señora Rosquet, su primera mujer, que en algún momento senadora ella estaba en línea de sucesión y podría haber llegado a tener en algún momento las riendas de la Argentina.Esa misma mujer que un día un grupo de trabajadores en Tucumán le hicieron un reclamo y les dijo yo no hablo con negros de mierda porque tengo no sé cuántas mansiones. El nivel de esta gente y el nivel de este violador que el 27 de noviembre se casa con invitados en su prisión de Puerto Madero. Ojalá reflexione el doctor Juan Ramos Padilla y nos dé algún tipo de explicación.

Primero para saber por qué está en Puerto Madero y no en el penal de Zeiza y segundo porque tenemos fiesta de casamiento cuando estamos hablando de una persona irrecuperable y que está condenado a 16 años por violar a una mujer entre paréntesis a su propia sobrina.