📣 Editorial Paulo Vilouta: "Necesidad de dialogar" (22/04/25) #Vilouta910

Acá estamos día martes y me tomo un minuto, como todos los días, Por supuesto.Todos bajo este estado de conmoción que la muerte de Francisco tal vez no sorpresiva, porque la situación venía muy compleja y muchas veces una externa no significa el punto final de la enfermedad, sino intentar que esa persona se recupere o que pase el tiempo que le queda lo más confortable.

Lo más cómodo en su intimidad, en su lugar, en Santa Marta, y con este regalo que le dio Dios si sos creyente en la posibilidad de despedirse y cerrar, nada más y nada menos con toda la liturgia de Pascua, lo que fue su paso por esta tierra.

Un Papa que revitaliz√≥ la Iglesia que nunca se alej√≥ de la pol√≠tica argentina, aunque tom√≥ una distancia profunda de todos nosotros.Porque no lo tuvimos porque no lo vimos, porque no lo disfrutamos en ning√ļn punto de la Rep√ļblica Argentina.Porque sobrevol√≥ nuestro cielo y por toda esta historia que conocemos, que visit√≥ sesenta pa√≠ses en cuarenta y siete viajes y nunca pudo venir a la Argentina.Por supuesto que uno puede hacer hoy el reclamo, no si che Francisco c√≥mo no viniste a la Argentina, pero comenzamos a ver pr√°cticas y conductas casi permanentes del oportunismo argentino y de la falta de respeto que tenemos entre nosotros en un mont√≥n de cosas, no?

Y este oportunismo hizo que ayer, en un d√≠a de duelo, en un d√≠a de dolor, en un d√≠a donde muchas generaciones que nos anteceden, que se formaron en familias cat√≥licas, en escuelas cat√≥licas que tienen una creencia tal vez distinta, ayer era un d√≠a de respeto.Ayer era un d√≠a de silencio.Ayer en Roma, que es una de las ciudades m√°s bulliciosas del mundo, repleta de turistas, de turistas, lo √ļnico que se escuchaba era el silencio.Y aqu√≠ en la Argentina, donde la mayor√≠a estamos bajo una situaci√≥n de respeto y mucha gente que conozco bajo situaci√≥n de dolor porque es cat√≥lico practicante porque lo conoce a Bergoglio de cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Est√° en un estado como para no andar jorobado.

Y hay un sector argentino empecinado en tratar de romper las normas, en tratar de romper los códigos de convivencia que tiene que tener una sociedad.allá.Lo que pasó con la vicepresidenta de la nación fue muy desagradable.la vicepresidenta de la nación fue un espacio donde había una misa por el Papa Francisco.

No fue a un mitin político.y todo transcurría en paz hasta que descubrieron que estaba dentro de la iglesia.

Y cuando salió, pasó lo siguiente a a Este era el contexto de lo que pasó adentro, donde participó la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel.Creo que no.Hace minutos Jorge García Cuerva, muy acertado, dijo todo lo que planteamos adentroen homenaje en honor a Francisco, se cayó a pedazos con esto porque hablamos de la Unión.Hablamos del respeto.

Hablamos del di√°logo y a la salida, un grupo de energ√ļmeno fanatizado fuera de frecuencia total armando este esc√°ndalo con una vicepresidenta que fue, nos guste o no, nos guste despu√©s en alguna conducta que pueda tener el gobierno elegida democr√°ticamente.

Esto dijo el arzobispo.Escuchen, solamente cuando sali√≥ la se√Īora vicepresidente, habiendo hablado todos del di√°logo, de la necesidad de respetarnos, de la necesidad de estar puntos habiendo visto yo que en el saludo de la paz yo hab√≠a quedado muy conmovido, entonces yo despu√©s no di la comuni√≥n, pero estuve mirando c√≥mo se saludaban pol√≠ticos de distintas extracciones a la salida.

Un grupo minoritario fue muy violento agrediendo a la se√Īora vicepresidente, incluso alg√ļn escupitajo.Una cosa realmente como diciendo A ver, acabamos de celebrar.

Acabamos de decir una cosa y hacen otra, pero bueno, all√° eso es.Con eso creo que prefiero quedarme con un pueblo que est√° despidiendo al papa Francisco, un pueblo que lo ama, que lo am√≥ y que lo amar√°.Y creo que nos tenemos que quedar con eso.Qu√© buena s√≠ntesis que hizo el arzobispo de Buenos Aires la necesidad de estar juntos, la necesidad de dialogar, la necesidad de respetar a una persona que estamos despidiendo y esta manga de energ√ļmeno fuera del sistema, que creen que a los gritos, escupiendo gente, maltratando gente, tienen el protagonismo de la vida institucional de un pa√≠s.

La verdad que es absolutamente inentendible, porque el oportunismo se ha transformado en la palabra m√°s habitual de nuestra clase pol√≠tica de los √ļltimos tiempos.Basta con mirar un poquito lo que es la campa√Īa en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires.El oportunismo, Por qu√© no vamos a elegir un jefe de Gobierno no va a cambiar la vida de un jubilado por un legislador como vi ah√≠ en alg√ļn cartel.No va a cambiar la seguridad desde la voz de un legislador.

S√≠ puede haber un proyecto.No va a cambiar la econom√≠a de la Argentina porque no depende de la legislatura porte√Īa.El oportunismo permanente para confundir a la gente y el oportunismo permanente para, sea lo que sea, ayer era un d√≠a de homenaje, un d√≠a de respeto, un d√≠a de recordar al argentino m√°s trascendente la historia del mundo como ha sido Jorge Bergoglio con este papel√≥n en la puerta de una iglesia contra la vicepresidenta de la Naci√≥n, hoy vamos a tener una ceremonia interreligiosa.

Garc√≠a Cuero abarc√≥ algunos detalles.Miren lo que dijo.0Yo me qued√© en alg√ļn momento viendo el saludo de la paz porque ve√≠a el saludo afectuoso de pol√≠ticos argentinos.A√Īo dos mil veinticinco Somos un pa√≠s de un atraso terrible.Nos llama la atenci√≥n.No lo digo por el arzobispo porque yo har√≠a lo mismo.Nos llama la atenci√≥n que exista un momento de cordialidad en una misa entre pol√≠ticos argentinos que muchas veces chocan con ideas, una peor con la otra.Porque si estuvi√©ramos ante master class en pol√≠tica dij√©ramos Argentina es un ejemplo.

Somos una potencia.Tenemos un PBI por per c√°pita impresionante.

No tenemos pobres, no tenemos gente inculta.No tenemos gente bajo un estado de crisis moral brutal, pero no vemos tipos o mujeres que se saludan y nos llama la atención porque todo es tensión, Todo es falta de respeto.Todo es falta de diálogo.Y qué bien estuvo el sacerdote en un lugar donde buscamos la necesidad de estar juntos, de dialogar, de tener usos y costumbres de estos tiempos.Este papelón afuera de la Iglesia.Ojalá que hoy, en la ceremonia interreligiosa donde van a participar personas de distintos credos, tengamos la capacidad para poder estar juntos, para poder entender que el protagonismo de estos protagonistas estos días es Francisco y que todos los demás, que muy poco rédito.El abucheo, el escrache, la falta de respeto, los escupitajos forman parte de otra vida y para los que creen en la religión terminan siendo hasta pecados porque son una falta de respeto.Tratemos de encontrar un camino, como planteaba García Cuervos, por lo menos estos días.Después vemos volvemos a la habitualidad, la de los gritos, la de la falta de respeto, la de la descalificación, la de creer que los buenos son malos, que los malos son buenos.

7:59Esta confusión casi permanente en la Argentina, que no nos permite ni tener un minuto de paz, de conciencia y de tranquilidad en medio de un llamado al diálogo y al respeto.

8:11Por lo menos respetemos a Francisco que se habr√° ido con la ilusi√≥n, como tantos argentinos, de ver un pa√≠s alg√ļn d√≠a firme alg√ļn d√≠a, con la posibilidad de entendernos de poder parlamentar y m√≠nimamente de poder respetarnos.