Editorial Paulo Vilouta: "Ningún éxito para mostrar"

Mi minuto de hoy está referido a un drama que tenemos en la Argentina y al cual me refiero todos, cada cada seis meses al mismo tema, pero con una particularidad que cada seis meses el disgusto es mayor y los números son peores. Y estoy hablando de la pobreza que para mí la pobreza o no es bajo ningún punto de vista un número, una estadística, lo único que hay para celebrar en este momento tan dramático es que tenemos un índex que funciona y cuyo titular ha trascendido dura. Gestiona otra porque respetado y los números no se discute. Si no se asumen y terminamos esta época donde los números se dibujaban o se inventaban, o los números malos no lo dábamos porque estima atizaban.

Hoy en Argentina tenemos cincuenta y dos coma nueve personas pobres. Más de veinticinco a millones. Somos cuarenta y siete. Mire lo que se te número, no? Indigencia, sesenta y seis coma uno de los chicos en la Argentina que viven en la pobreza con veintisiete de estos sesenta y seis que son indigentes. En Argentina pasó absolutamente de todo y pasa absolutamente de todo con este chamanismo económico que ha hecho de un país con riqueza un país que no es rico, un país que es sumamente pobre y con un nivel en la dirigencia política que realmente me da vergüenza, porque a ser cuando sabíamos de este número, El vocero presidencial ya comenzó muy temprano echando culpas y sacándose responsabilidades. Y después siguió todo el día el show del desencanto y de la falta de respeto a este número, que es nada más y nada menos que personas y pobreza.

El nivel de los políticos argentinos están bajo y sus resultados son tan paupérrimos que festejan más el fracaso del otro porque no tiene ninguno un éxito para mostrar. Así escuchaba Alfonso Prat Gay leía la señora Tolosa Paz No les da vergüenza al ministro de Economía actual con un índice contra fáctico diciendo podría haberse dado a ochenta a noventa la pobreza. Maltratándose las redes sociales dirigentes políticos, el señor Dragó y dirigentes políticos que ninguno tuvo la posibilidad de mostrar un solo éxito el Argentina nivel económico Los líderes de los movimientos sociales, los administradores de pobre donde están investigados por la justicia porque se afanaban la comida de los pobres. Por que no dan la cara. Y por qué no dan una fórmula para salir de esto? Mauricio Macri dando cátedra de economía, como lo hizo Cristina Fernández hace dos semanas.

Estimada Expresidenta, por favor deje de cobrar veintitrés millones de pesos de jubilación. No movemos la aguja, pero son gestos y son vergonzosos. Daniel Scioli, Deje de cobrar también Mauricio Macri, por favor. Adolfo Rodríguez Sa gestos Argentina necesita gestos también. En un momento tan particular No hay uno que pueda sacar pecho y decir Yo hice algo de torció el camino De esta pobreza y de esta indigencia en la Argentina festejan fracasos ajenos y con eso creen que cumplen la cuota de credibilidad que no tiene ninguno.

Los números son brutales. Son espantosos porque estamos hablando de chicos que no tienen el más mínimo futuro. Hay ocho millones y medio de personas que viven en la indigencia para poder comer dependen de otra persona. Porque no tiene nada. Ustedes saben lo que caer en la indigencia es cuando se cae de la pobreza a una escala menor y se entra en otro círculo. Porque ya no es que no tienen un trabajo estable, una changa, sino que pierden al hasta las pautas mínimas de convivencia dependen de la asistencia social del Estado. Depende de la ayuda de la ONG más cercana. Depende de la Iglesia o depende cuando nos tocan timbre, que nosotros bajemos solidariamente, entregar algo que a nosotros nos sobra.

Esto no es una crisis, como puede tener hoy la clase media que dice que hago como como pago el agua o como pago el gas que me subió mucho o reemplazar una marca por otra o ir al supermercado y no comprar una etiqueta determinada o saltear un un, un helado o un esparcimiento, esto es directamente depender de otro. Cada seis meses. Los números son peores.

El Gobierno argentino ya no puede quedarse solamente con el recurso de mirar para atrás. Por supuesto que atrás no hay ninguno que pueda mostrar un resultado, un éxito. Pero ya tenemos que estar concentrado mirando para adelante, porque tenemos medio país metido en la pobreza, una falta de respeto total de punta a punta Ojalá que dentro de seis meses por lo menos hablemos de una curva descendente. Y cuando uno pregunta, como hoy se lo preguntábamos en Villarosa, Covite y con el tema de las universidades Me, parece que también ha llegado el momento de sincerar la economía total, el Argentina y preguntarnos cómo lo hacíamos con él.

Si es necesario que nos bajen el impuesto a los bienes personales, a los que tenemos la posibilidad de tener algún bien para justificar si tenemos que hacer un blanqueo sin Voltas en un momento que hay que recaudar dinero para los que menos tienen. Si hay que mantener regímenes especiales. Para algunos amigos o algunas empresas en algunos puntos de la Argentina, donde sacan muchos beneficios. Si tenemos que seguir pagando jubilaciones de veintitrés millones de pesos, cuando la gente gana dos cientos, treinta mil, Si tenemos que seguir manteniendo empresas deficientes que sí son privadas, sirven y funcionan.

Y quiso en si son del Estado, son un desquicio, no funcionan y tienen pérdidas absolutas y totales. Ojalá les dentro de seis meses hablemos de una curva descendente porque por mínimo que sea cuando la curva vas hacia abajo estaremos hablando de menos pobres y de menos indigentes. Se que no habla nunca se que tomó la costumbre de estar en silencio, pero me parecen un día muy importante hoy para cerrar esto en que la ministra Sandra Peto velo los de una conferencia de prensa, no solamente explicándonos que va a aumentar la guache, la tarjeta alimentar, sino cuál es el plan más fuerte para intentar salir de esta pobreza decadente que tiene la Argentina no solamente de bolsillo, la decadencia moral en un montón de rincones y esta decadencia que ha hecho que pensemos que muchas veces no tenemos salida dentro de este laberinto de tantos años para construir estos números demoledores que tiene la Argentina en el día de hoy.

Repito, en una Argentina que me da vergüenza porque nadie puede mostrar un éxito propio y lo único que pueden hacer son reflejar los fracasos ajenos, los fracasos de los demás y una sociedad que festeja fracasos pero que no maneja un éxito propio. Es una sociedad que lo más probable, aunque dos nos duela y no nos guste, no tiene un buen destino.