Editorial Paulo Vilouta: "No eran chismes de peluquería" (06/10/25) #Vilouta910

Me tomó un minuto como todos los días, no eran chismes de peluquería, estábamos ante un problema muy muy serio y este gobierno que les digo siempre fue elegido ante el hartazgo de la corrupción del quinceanismo en la Argentina por muchos argentinos, ha cometido muchísimos errores para dar de baja una candidatura, la de José Luis Espert que a partir del miércoles pasado cuando en este programa habló Patricia Bullrich ya era insostenible.

En este programa no tomamos la costumbre de autogestionar nuestro autobombo, tenemos un perfil distinto, estamos cumpliendo nuestra quinta temporada, pero debemos reconocer que lo que pasó el miércoles, me lo dijeron dos autoridades de nuestro multimedia o de la radio, lo que nos pasó el miércoles con Patricia Bullrich marca nuestro ciclo porque se puede dar alguna vez o podés estar tal vez 15 o 20 años y no se te da. Cambió la agenda política a partir del día miércoles con la declaración de Bullrich pidiéndole explicaciones a José Luis Espert y nuestro programa que los tiene a ustedes como protagonistas porque solamente en el AMBA somos 350 mil los que estamos juntos por la decisión de lo que marcan ustedes y lo que plantea Ibope en sus mediciones, hace que lo sucedido con Patricia Bullrich haya sido muy muy muy muy trascendente y comenzó acá.Lo que parecía una declaración tal vez desorientada de la ministra tenía un amplio fin, hacerle entender a un gobierno donde hay mucha improvisación que lo de Espert era insostenible y Espert cometió todos los errores sabidos y por haber para que lo de Patricia Bullrich en un principio, lo de Guillermo Francos después, lo de Sandra Petovelo que son los ministros más confiables y todo el espacio incluido también desde afuera, Mauricio Macri, le hicieran entender a Javier Milei que se habían caprichado en una postura que lo de Espert no iba más. Un Espert negador con Pablo Rossi, un Espert algo memorioso pero confundido en el comunicado que emitió porque se olvidó que no fue un viaje en un vuelo privado sino que fueron 36 y se lo tuvo que dar a conocer el periodismo porque se ve que andaba un poco desmemoriado y un Espert emocional el sábado por la tarde en Radio Mitre cuando ya las lágrimas no podían poder apagar semejante incendio.

El gobierno no se deja ayudar pero entendió tal vez en las últimas horas Javier Milei que cuando algo entorpece tanto como una candidatura que huele a un delito gravísimo como es el narcotráfico te vas barranca abajo los números y hoy no podés sostener que Jorge Tayana que es la intrascendencia en toda su expresión en la boleta antagónica te esté sacando 18 puntos en la provincia de Buenos Aires y tampoco podés creer que vas a ir a verlo al presidente de los Estados Unidos al cual le pediste que te tire un salvavidas con un candidato que huele a narcotráfico debajo de tu brazo porque en Estados Unidos estas cosas se pagan con cárcel el señor este machado que está hoy detenido en la Argentina si es extraditado puede llegar a enfrentar 30 años de cárcel no es un tema joda como pareciera que lo es en la Argentina donde hoy vemos el desquicio que vivió la provincia de Santa Fe que logró corregirlo desde el diálogo desde el consenso llamando a la ministra encontrándose somos de distintos partidos luchamos por la gente acá en el conurbano no en el conurbano no importa que los soldaditos no importa que esto lo dijo Marta Pelonia hablando del viernes con nosotros es un desquicio y nos vamos a encontrar con más tragedias como la que vivimos en Florencio Varela.

Si no trabajamos con seriedad y salimos un poquito del modo electoral porque no todo es campaña no todo es estar buscando la paja en el ojo ajeno no todo es tratar de reivindicar cosas que no pueden algunos y que simplemente lo hacen para poder ganar una banca por poder ganar una elección no eran chismes de peluquería me parece que el tema no termina con la caída de José Luis ESpert el tema puertas adentro le tiene que servir al gobierno para entender que sigue cometiendo errores que hace un tiempo atrás antes de marzo tenía una elección ganada pero de taquito y que cometió todos los errores sabidos y por haber en materia económica y en materia política para estar hoy viendo cómo le va el 26 de octubre en una argentina que hoy les decía muy temprano tiene un mantra si anda bien mi bolsillo no hay corrupción que cambie mi voto una argentina que no prestó muchos años atención a la corrupción al del gobierno de Carlos Menem donde el voto cuota fue clave y la gente decía me puedo comprar cosas a mí que me vas a correr con que Carlos Menem con que esto y el kirchnerismo que fue el gobierno más corrupto desde la democracia a la actualidad hicieron que mucha gente como mantra utilice esto che habrá corrupción pero mi bolsillo está mejor alentado por algunos cómplices en los medios que decían roban pero hacen hoy me parece que el argentino el argentino que entiende el argentino que tiene descendencia el argentino que quiere a su país sabe que no sirve robar y no necesitamos ladrones necesitamos políticos serios tampoco necesitamos dirigentes vinculados al narcotráfico necesitamos transparencia y me parece que la caída de Espert es un hecho que alivia no a un espacio que le puede ir bien o mal alivia al sistema político argentino porque no podemos nosotros como ciudadanos permitir que haya gente que no solamente esté vinculada sino que tenga tan poca memoria como espert que tuvo todas las chances de explicar claramente qué pasó y que en todas las oportunidades hizo lo posible para no explicarlo y quedarse enredado en su propia mentira y transformar esa mentira en una supuesta verdad el gobierno sigue cometiendo errores brutales le quedan pocas semanas para ver si logra revertir un cuadro que viene muy complicado me parece que lo de Espert tiene que servir no solamente a la hora de elegir candidatos sino también entender este tipo de dirigentes políticos con poco músculo político que en la argentina pasan muchas muchas muchas cosas y que no siempre son chismes de peluquería.