Editorial Paulo Vilouta: "No es Misión Imposible" (29/09/25) #Vilouta910

Bueno, me tomo un minuto como todos los días, creo que hay una conmoción alrededor de lo que ha pasado con estas tres chicas asesinadas con este sello narco en la Argentina. En el país de los sueños uno hoy estaría diciendo vamos a tener una reunión productiva entre quienes manejan la seguridad de la Argentina tratando de construir algunos pilares que gobierne quien gobierne vamos a sostener por el bien de todos los argentinos. Pero como no vivimos en un país de los sueños, vivimos en un país antagónico a lo que son los sueños de la gente, nos tenemos que encontrar con esta realidad.Hay una provincia argentina Santa Fe golpeada durante muchos años por el narcotráfico. En estos momentos los dos últimos años fueron los dos años menos violentos del siglo en esta provincia. Ayer tuve el gusto de conocer a Gisela Scaglia, que es la vicegobernadora de Maximiliano Pujaro, quien nos dio a conocer algunos lineamientos de cómo la provincia de Santa Fe logró bajar estos números y transformar los dos últimos años en los menos violentos de la provincia.No nos tenemos que ir a comprar un formato muy lejos, tenemos que ver lo que ha sucedido acá. Ustedes recuerdan que hemos contado mil episodios. Entrevisté a familiares de víctimas que no tuvieron nada que ver, que esperaban el colectivo, un chiquito que salía de Rosario Central de jugar al fútbol, gente que estaba en otro mundo y fueron atacados por estas bandas que disputaban el poder en Rosario.No es tan complejo y tan difícil porque pasó aquí nomás. El hecho que vimos, el jovencito en la estación de servicio que lo mataron de un disparo. Bueno, situaciones realmente dramáticas en una provincia argentina.

Si se pudo en Santa Fe, ¿podremos en el conurbano bonaerense? ¿Podremos en las villas de la ciudad de Buenos Aires o es misión imposible? ¿Qué hicieron en Santa Fe? No fue tan tan extraordinario. Se alinearon un sinfín de elementos que son claves para combatir el delito. Se terminó la joda en las cárceles.Sacaron todos los teléfonos celulares. Basta de esto de los celulares. Ya pasó la pandemia.Si quieren mantener celulares, díganlo y digan somos cómplices de los ladrones que están adentro de la cárcel todo el día pargeniando cómo jorobar la vida a los que están afuera. Generaron un proyecto que se llama el infierno. Una cárcel de profundo aislamiento para los delincuentes narcos.Están ahí, están incomunicados. Están pagando penas muy severas por lo que han hecho y lo que hacen. Celulares, repito, afuera.Los van rotando, los cambian de pabellones, investigan al personal penitenciario, investigan a las fuerzas policiales en una provincia donde no hace mucho tiempo atrás el narcotráfico valió la casa del gobernador. Esto pasó en Santa Fe. ¿Es tan difícil Patricia Bullrich, Axel Kicillof, Jorge Macri y sus respectivos ministros de seguridad conversar mínimamente con Maximiliano Pujaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, o con Gisela Scaglia, vicegobernadora, para ver cómo le fue, cómo lo lograron.¿Saben cómo lo lograron? Hay un gobernador que es radical y hay una ministra que no es radical. Se pusieron de acuerdo en trabajar juntos para la Argentina, dejando de lado esta estupidez sublime de la ideología, que si no se hace lo que yo pienso me importa un pito la gente. El conurbano bonaerense hoy tiene serios problemas.Ustedes escuchan a los vecinos de las chicas asesinadas o de sus familiares. Barrios llenos de tranzas, altísimo consumo de un montón de gente que está desesperada porque tiene problemas de seguridad y tiene problemas económicos. Debilitamiento del ascenso social.En algún momento en la Argentina había una perspectiva de poder crecer, ya sea terminando la escuela, ya sea a través de un oficio, o ya sea yendo a la universidad.

Hoy solamente el 10% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma. Hoy 3 de cada 10 terminan el secundario.Han hecho la cultura del facito, de la vagancia, de la esquina, de la rebeldía y del consumo, lamentablemente, como un denominador de gran parte de una sociedad que dicen el 60% no tengo ningún futuro en la Argentina. Miren lo que es esto, 60% de chicos que dicen en el conurbano no tengo ningún futuro. Es dramático ¿no? Familias estalladas, la figura de la familia que perdió mucha fuerza en la Argentina, escuelas desbordadas que cumplen no sólo un rol educativo que hoy está muy quebrado, sino fundamentalmente un rol alimenticio, un rol de contención.Con todo este escenario uno se pregunta ¿alguien tomará el tema narco en el conurbano en el AMBA con seriedad? Porque el estado ausente de mi ley no sirve y el estado presente del 52% de pobres repleto de curros del kirchnerismo tampoco sirve.

¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo en las fronteras argentinas para que no entre y salga tanta gente en forma trucha? ¿Saben que este pequeño Jota y este atorrante que detuvieron anoche, que presumiblemente tiene un rol determinante también, estaban entrando y saliendo en forma ilegal de la Argentina? ¿Saben que gran parte de los asaltantes en la casa de Pampita hace dos semanas la mayoría eran extranjeros con severos antecedentes en su país? ¿Cómo entran a la Argentina? Me imagino que no entran por migraciones porque deben saltar todas las alertas rojas en forma ilegal porque tenemos mucha frontera y poco control y venimos hablando de esto hace décadas en la Argentina. No lo solucionamos, lo profundizamos, entonces me parece que hoy viendo un resultado en Santa Fe que es consecuencia del diálogo entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, Patricia Burridge, Maximiliano Pujaro, aunque piensen distinto mil cosas, tienen que trabajar en un tema central como es el narco.Pero estamos con el garantismo, estamos con que todos los presos tienen que tener celulares, con que pobre gente cuando eran chicos no tenían no sé qué cosa, entonces la carencia después la pagaron cometiendo delitos. Hay mucha gente que está con pensamientos de otro tiempo y no nos vamos a poner de acuerdo mínimamente en algunos elementos que son claves para intentar construir, porque nadie baja una bandera, porque nadie baja un condicionamiento, entonces estamos en los extremos y que hacemos nada. Y así estamos con números que son verdaderamente alarmantes.Otra cosa que me pregunto, ¿no tenemos un sistema demasiado permisivo en la Argentina para permitir que haya tanto extranjero con antecedente delictivo y no pase absolutamente nada?

Todo el mundo habla del grupo del paraguayo, el grupo del peruano, la mafia de no sé cuánto, que la villa no sé cuánto, lo saben todos, las autoridades saben esto. ¿Tenemos un control para ver si nuestras fuerzas de seguridad están del lado de los buenos o desesperados porque cobran sueldos miserables, justifican y se pasan al otro bando? ¿Tenemos un sistema penitenciario limpio y transparente o tenemos cómplices de los narcos que están afuera y adentro? Realmente es altamente preocupante porque el país de los sueños en Argentina parece prácticamente imposible. Posturas extremas, delitos que no se solucionan, situaciones incomprensibles, celulares a toda hora y en todo lugar, en todas las cárceles argentinas y un ejemplo cercano, la provincia de Santa Fe.Ojalá una vez que pase la campaña electoral, una vez que estemos un poquito más serenos con todo este tipo de resultados, encontremos a la ministra de seguridad de la nación o al futuro ministro porque Bullrich va a ser senadora, con las autoridades de la ciudad, con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, buscando resultados. Estoy cansado de ver a estos políticos oportunistas que lo único que hacen es tener una brújula en la mano y cuando hay un problema dicen, ché, ¿dónde fue? En la Matanza, ah bueno, es de Espinosa, listo, ché, ¿dónde fue?

En la Villa 1, 11, no sé cuándo, ah es de Macri, no me meto. Es lo único que los complace, no solucionan un solo problema.Políticos mudos, ¿dónde está Fernando Espinosa? ¿Dónde está Verónica Magario? Porque los hayan votado increíblemente hace 14 días, no significa que están blindados, tienen responsabilidades, responsabilidades que cumplir en una Argentina que lamentablemente se desangra en materia de narcotráfico, hablen con los familiares, hablen con la gente en los barrios, se van a dar cuenta que hay una realidad diferente y distinta a la que sienten ustedes desde los despachos oficiales. Argentina, el país de los sueños, vayan a Santa Fe, tienen un ejemplo muy cercano, ojalá que mínimamente lo podamos aplicar por el bien de tantas familias y de tantas personas en la Argentina que hoy la pasan realmente muy mal. Ojalá que no sea el país de los sueños y ojalá que Argentina algún día tenga un atisbo de un país cercano a la realidad.