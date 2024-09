Editorial Paulo Vilouta: "No hay lugar para la especulación"

En este país de los escándalos permanente. Yo se lo remarco porque estoy totalmente en contra de esto y creo que es una forma de de vivir que no nos sirve, pero que forma parte de lo cotidiano hacer, hacíamos referencia hace un rato al escándalo entre el ministro de Economía y la ex presidenta de la Nación, que no aportan demasiado en medio de un país que económicamente, siendo a la gente con distintas encuestas que estamos viendo de universidades y de muchas consultoras muy serias, está con problemas muy, pero muy serios, porque hay una situación interna compleja de todos nosotros, los argentinos que vivimos durante muchísimos años invadidos de inflación y hoy con muy serios problemas, porque nueve de cada diez familias hoy tienen deudas.

Un fenómeno que está creciendo, entre otras cosas, por la licuación de los ingresos de los trabajadores, la pérdida en muchos casos de un trabajo relativamente formal porque hay poco formal y si no hacemos leyes laborales nuevas no vamos a tener formal con un treinta y siete que dice Estoy en una situación regular, más de un cuarenta que está en mora porque debe algo importante en lo que su vida y otros en una situación mucho más compleja.

Porque de estas nueve de cada diez familias hay veintidós por ciento que se están en mora judicial. Es decir, hay un proceso donde algún abogado le está reclamando a esta persona por el pago de una tarjeta, por el pago de una cuota, por el pago. Un verás de por medios a esto no es un tema de buena voluntad, sino que ya está en la justicia las personas que tienen la posibilidad de alguna o rito en un canuto por ahí vienen gastándolo, en algunos casos incomprensiblemente y en otros casos, entendible mente, porque no se puede vivir en un país donde la fantasía que la luz es gratis. El gas es gratis y el agua gratis y lo paga el Estado perdiendo cien mil millones de dólares y muchas veces pagando la gente que no lo necesito.

Hoy esa gente tiene que Reale, adecuarse. No tiene problema de bolsillo. Tiene problema de readecuación porque gastan mucha luz. Porque tiene todo aprendido, porque gasta mucho gas porque tiene todo encendido. Pero aquel que necesita esa mano del Estado hoy la pierde como consecuencia del delirio de haber dado subsidio a todo el mundo cuando había que haberle dado subsidio y mantener el subsidio al que realmente lo necesita. Porque el Estado no tiene que pagar el colectivo o la luz. Si nosotros estamos activos y tenemos el privilegio de poder trabajar y aún más en blanco, muchos de nosotros en la República Argentina hoy tenemos que readecuar nuestra vida. Yo tengo gente amiga que dice no poder usar. Me vino cincuenta mil peso de los Y cuánto paga hacer gimnasia? Cincuenta mil a perfecto, pero pagaba tres mil de luz y sí, pero el mundo no paga. Tres mil paga cincuenta mil no hay mas barata, una hamburguesa que la luz.

Entonces, ante estas tipo de situaciones nos pasan las cosas que hoy estamos viendo. Veía un trabajo donde la gente contesta, donde tendría que poner dinero. El Gobierno Sabemos que no hay plata, pero si hay una posibilidad de readecuar partidas y decir no pongamos, saca y pongamos acá, saquemos de acá y Agreguemos. Saca sin romper lo que el presidente pretende y dice a cada rato no voy a romper El déficit la gente.

Hoy, cuando le preguntan qué debería aumentar, donde habría que poner más dinero, saben quién gana la salud pública. Ochenta y dos por ciento. Por qué? Porque ante el inconveniente hoy severo de mucha gente con las prestaciones privadas, hoy la salud pública es un lugar donde en algunos lugares funciona ejemplo. La ciudad de Buenos Aires en algunos municipios es ejemplar y en algunos es caótico jubilaciones. Ahí habría que poner también el ochenta y dos por ciento cree.

Y es absolutamente lógico y necesario que las jubilaciones, el Argentina no sean de tres cientos, catorce mil pesos porque no hay un jubilado que pueda vivir con esto. Y el setenta y cinco está en esa situación la salud pública y las jubilaciones, donde habría que poner mayor cantidad de presupuesto. En tercer lugar, la educación pública. Setenta y siete puntos. Después ya nos vamos a otra categoría, porque donde habría que restar dinero le preguntan a la gente.

Bueno, ponemos en salud pública, ponemos en jubilaciones y ponemos en educación, pero de algún lado tenemos que cortar porque la guita no la tenemos. Lidera el subsidio a las empresas. Lidera, Género y Diversidad, donde el cincuenta y dos por ciento prefiere que la cosa vas a Salud a jubilación, educación y que quiten dinero de Género y Diversidad.

Y por supuesto, también Algo muy difundido el servicio de inteligencia, donde la gente entendió que el servicio de inteligencia es un servicio no inteligente en la Argentina porque porque lo utilizamos toda la vida para espiar políticos, para espiar, famoso para ver con quien se acuestan, con quien se levantan, pero aleatoriamente no volaron la mia, no volaron la embajada de Israel, mataron al hijo de Carlos Menem. No sabemos cómo mataron, a Nisman. No sabemos cómo.

Mientras tanto, estamos malgastando dinero con servicios de poca inteligencia, es decir, la gente que reclama más salud, jubilaciones y educación pública. Y le preguntamos Ah, perdón, que se saca el dinero porque no podemos ir a emitir. <No podemos ir a pedir préstamos al exterior. Bueno, saquen de Género y Diversidad. Saquen del servicio inteligencia y saquen de los subsidios a las empresas. Esto es el último trabajo que hizo la Universidad de San Andrés para terminar Todos los días tenemos un papelón, un griterío, un coto Red Río de Twiter.

Yo los entiendo, forma parte de la vida y forma parte de la política. Y los que entienden dicen que el Gobierno y gran parte de la oposición viven de eso. Que si no tienen eso, la situación se les pone compleja. Pero pediría que en algunos temas puntuales Seamos un poquito más respetuosos y vemos una información única porque hay cosas con las cuales no se puede jugar. No se puede especular y menos hacer política tan Berreta. Y me refiero al tema de los incendios en la provincia de Córdoba hoy hay dos versiones.

El jefe de Gabinete señor Franco pública hacer un tweet diciendo que conversó por el gobernador Sears Hora, que le comentó que sin perjuicio de la gravedad del incendio, están haciendo todo lo necesario y agradece la llegada de los aviones hidrantes quemando el Gobierno nacional, los helicópteros y los cuarenta brigadistas que están desde la semana pasada.

Pide también que se deje de hacer política barata con las especulaciones y apunta directamente aquí Chinook En lugar de administrar su provincia algo ganador, Kizilay se dedica a hacer política con los incendios que azotan Córdoba Yo no sé si quisiera fase política, si Franco dice la verdad, si se agresor atendió a Franco? Sí, Francos habló con Sergio.

Ahora, si los vecinos tienen un criterio único, lo que yo sé que hay un problema muy serio en la provincia de Córdoba Me encantaría que Daniel Scioli, que es el ministro que tiene a su cargo el área hoy de Medio Ambiente que conduce la señora Vidal de la MA, que gracias a Dios es una entendida en la materia y no hay cualquier cosa. Y nos comenten y nos den una única versión donde alguien diga la verdad de todo esto y dejar de especular y de jorobar. Hay más de setecientos bomberos que no duermen. Hay gente que está despierta toda la noche con una manguera, un con un balde tirando agua a la puerta de la casa. Hay brigadistas que se están rompiendo el alma Hay un viento en piadoso que no termina nunca.

Con esta situación Por favor, dejen de ser també retas y de tratar de sacar del incendio, del dolor y de la desgracia una cuota política que no le sirve a nadie, ni al Gobierno y la oposición. Por favor, seamos serio y el Gobierno, por favor, activen. Miren qué bien que le fue con el secretario de Transporte cuando hablamos con él, cuando nos explicó el conflicto de lo línea, cuando no con los, comentó el problema de los colectivos Hay que hablar, hay que expresarse, hay que contar y no digo que sea k. En una conferencia de prensa hoy la señora Vidal de la AMA mucho gusto encargada de Medio Ambiente nos alegramos de su designación.

Nos alegramos que sepa del tema comente nos que se está haciendo y cómo sigue este problema, que va a ser un proyecto Alma permanente en el verano caliente de Argentina Ahora Estamos discutiendo si son cuarenta, si son ochenta, si lo mandaron, sino lo mandaron. Si el presupuesto Basta debe retada. La sociedad argentina está cansada y una gran parte, como los cordobeses están dolidos porque tienen el fuego en la puerta de la casa y no hay lugar para este tipo de especulación.