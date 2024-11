Editorial Paulo Vilouta: "No le corresponde"

Hoy tempranito, les comentaba la gran preocupación que tenemos que tener porque hemos tenido otra fuga de presos donde se escaparon once de una comisaría en la ciudad En lo que va del año tenemos trece casos, han recapturado dos y estamos con un tema interminable de delincuentes, porque está colapsando el sistema, que no tienen que estar en comisaría y alcaldías, porque en algún momento la Argentina se decidió ser un país chorro friendly a favor de los presos a favor de los chorros.

Todo divino. No importa. Total, los jueces viven en otro mundo y discutían si soy de ciudadana, no sé qué o si una payasada olímpica para justificar la cercanía con los delincuentes, el juicio, justicia, justicia legítima y no sé qué otra idiotez más dando vuelta y metiendo una ideología a un sistema que colapsó en el dos mil veinte, cuando algunos jueces, en forma irresponsable, liberaron un montón de presos con la preocupación que se contagia en los penales de Covid no sólo que tuvimos la suerte de no tener colapso en las cárceles por covid. Sino que tuvimos todos la previsión, que esta gente no iba a volver más.

Y la mayoría no han vuelto y andan dando vueltas y andan robando y vemos estas bandas desesperantes, la banda del millón que te entran de madrugada y te roban la banda de los rompen y no se cosas, la banda que no se puede vivir así y en algún momento se dispuso que los chorros no estén en las cárceles directamente, porque cuando ciudad se quejó y planteó este tema, le contestaron en algún momento del servicio penitenciario Saben cuál es el problema? No es el hacinamiento.

El problema es que detienen mucha gente. Dejen de detener. Ese fue el mensaje. Y hoy todavía estamos con este problema porque las comisarías y las alcaldías no son para los presos. Y hay once que se escaparon en barracas que están entre nosotros. Y me parece que hoy toda la política argentina y la justicia argentina tendría que estar reunida, resolviendo este tema o tirando ideas.

Porque no podemos convivir con presos permanentemente con delincuentes permanentemente o con gente que tiene que estar en penales, ni en comisarías, donde vos vas a hacer un trámite ni en alcaldías, porque no son seguras y porque se escapan, Así que me parece que ya lo dije trece veces en lo que va del año.

Es reiterativo, Es desgastante. Es molesto, pero no hay solución. Y tal vez tengamos la desgracia cualquiera de nosotros de ser víctima de estos once delincuentes que andan sueltos por cualquier parte, porque el sistema hace que tengan más beneficios los presos que los ciudadanos debían en la Argentina.

Ojalá que eso cambie. Hay algunos indicios ya, eh, lo que pasó en la provincia de Santa Fe, el hecho que le trasladen a la ciudad todo lo penitenciario y se ponga a trabajar gente que tenga una idea donde los presos tienen que estar presos y los libres tienen que estar libres, no encerrados por los presos.

Y para terminar veo muy dinámica a la presidenta Cristina Fernández en actos, aconsejando, gritando, diciendo que el presidente es un loco impulsando a tres jueces para casación, buscando todos los atajos posibles para que la doble condena que tiene por corrupción se desvanezca o se caiga. Atenta a la Corte Suprema Si el hijo sí, si el hijo no, si mancilla, sí, si una jueza, pero obviamente, mía.

Me parece que la vicepresidenta también tendría que estar un poquito preocupada porque más allá del escándalo por cobrar una jubilación y una pensión se le ha acusado y en este caso an ses de cobrar un plus de seis millones de pesos y algo más por mes. Porque fijó su residencia en Río Gallegos y hay un beneficio porque forma parte de el sector austral de la Argentina, pese a que la señora reside habitualmente en el barrio porteño de Recoleta.

Me parece que cobrar el desastre de jubilación y pensión y no moverse un pelo y pretender cobrar un plus que no corresponde es una defraudación más a la administración pública.

Por lo tanto, más allá de los deseos de EH la señora que quiere seguir cobrando los dos beneficios, la jubilación y la pensión, porque parece que no tiene dinero o no le alcanza el dinero, sería realmente interesante más allá que una fundación que es la Fundación Apolo, que presentó esto ante la Justicia, que alguien ponga un límite para poder encontrar las medidas necesarias y restituir a las arcas públicas lo producido por este tipo de conductas, que son conductas delictivas. Porque si yo vivo en Buenos Aires no puedo tener un plus de seis millones trescientos mil pesos mensuales diciendo que vivo en Santa Cruz.

Por lo tanto, me parece que el actual director de ANS, Mariano de los Eros, más allá de la Fundación Apolo, tienen que actuar con mucha prontitud, no solamente cortando el beneficio, sino pidiendo la restitución de un dinero que es de todos los argentinos. dos pensiones honoríficas. Después lo discutiremos algún día. Acá está el Gobierno que se interpone la justicia, que decide lo que pasó, eh? Con la ley veinticuatro mil dieciocho de los tiempos de Carlos Menem.

Porque también dicen que las personas que cobran este tipo de beneficio es una contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. Y si vos tenés dos condenas de corrupción y un montón de casos que te están esperando para poder ser juzgada, me parece que el buen desempeño al cargo ya está marcando algo.

Ahí lo podemos discutir y lo podemos debatir, pero cobrar un plus de más de seis millones de pesos con jubilaciones de doscientos cincuenta mil en la Argentina para el setenta y cinco por ciento de los jubilados me parece que es algo que ya lo tendríamos que resolver. Señor Mariano de los Eros, con prontitud, con rapidez.

Después debatiremos la pensión, la jubilación, pero las medidas necesarias para devolver este dinero al Estado, porque la señora Kirchner no vive en Santa Cruz, vive la Recoleta y durante muchísimo tiempo percibió, además de dos enormes cantidades de dinero por jubilación y pensión, un dinero que no le corresponde