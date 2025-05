Editorial Paulo Vilouta: "No repetir errores" (29/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, eh?Estoy sorprendido por lo que está pasando en el Hospital Garrahan de la Argentina, cuya composición presupuestaria, el ochenta por ciento, depende del gobierno nacional y el veinte por ciento del gobierno de la ciudad.repasando la historia siempre nos encontramos con este tipo de inconvenientes, pero me parece que ya llegó un momento en la Argentina que tenemos que dejar de comparar fracasos para justificar fracasos ajenos con fracasos presentes.

Y me parece que tenemos, más allá de la conciliación obligatoria, trazar una línea de trabajo en un lugar tan emblemático, tan complejo, porque debe ser lo más duro.Yo no soy padre para una mamá o para un papá, tener que llevar a un chiquito a un centro tan especializado y tan emblemático y con tanta proyección en el mundo cuando uno habla del garrahan, cuando tiene un problema de salud.Me parece que llegó el momento de utilizar con mucha fuerza por parte del Gobierno argentino la tan mentada motosierra y determinar que todavía hay muchas áreas que no tienen lugar para desperdiciar dinero y para romper el déficit que gracias a Dios hemos logrado a través de un equilibrio fiscal y buscar algún tipo de prioridades.Que hoy en la Argentina nosotros estemos hablando de médicos que cobran setecientos mil pesos por setenta horas de trabajo cuando son especializados en algo o enfermeros que dejan la vida y que tienen tareas tan duras, tan complejas y tan difíciles, sin poder llegar a superar lo que es una línea de pobreza.

Realmente es llamativo,Y es llamativo, no porque seamos un país rico, porque somos un país muy pobre, con un montón de deudas con un montón de déficit,Pero hoy, cuando tocábamos en la agenda política los gastos innecesarios superfluos de personas que no tienen ningún tipo de de tarea y que solamente forman parte de un pasado que se transformó en presente.,Vemos también algunas injusticias, como los documentos públicos que exponen que esta señal Paca Paca, que para mí ya habría que darle de baja y cerrarla definitivamente porque no sirvió y tampoco sirve a la actualidad.

Pagó ciento sesenta y tres mil dólares por los derechos de la saga Dragón Ball y suma ocho mil dólares por el atado de lo que contábamos ayer esta serie con tendencia liberal.

Yo la verdad que no lo puedo creer, porque estamos en una conciliación obligatoria en el Garrahan y estamos pagando derechos, para qué?Para adoctrinar chicos o para confrontar con el gobierno anterior que había hecho de Paca Paca y que había levantado una bandera también de ideología,Yo, la verdad que no lo puedo entender, no lo puedo entender, vuelvo a repetir,Tiene que entender el gobierno de Javier Mile y que la gente lo votó para ser distinto,alquiler mismo,Entonces no hay que confrontar con lo mismo,Hay que confrontar con ideas diferentes y una idea diferente saber saben cuál sería?

Señores, Paka Paka, Medición de audiencia cero cero, gasto tanto cantidad de gente que está ahí donde la ubicamos, la reprograma, son cargos políticos o son cargos laborales,Y ahí decidir y definir, así como están preocupados.Y me parece bien que el jardinero de la ex ESMA se quedaba con dieciseis millones de pesos para cortar el pasto y un montón de corros sublimes que tiene la Argentina y un montón de empleados públicos que echaron mal y un montón que echaron justificadamente porque eran cargos políticos y eran Niki, que solamente cobraban los veintinueve como es hoy y después no aparecieron nunca ni por el Congreso ni por ningún lugar donde supuestamente tenían que brindar una prestación.

Seamos sensatos en la semana que tenemos una conciliación obligatoria en el Garrahan estamos hablando de derechos para Paca Paca, para, para tratar de meter una semillita de un pensamiento,Quédense tranquilos,Los chicos dependen de los padres, dependen de los maestros, dependen de la vida, dependen de un montón de cosas,Dejemos de militar los cerebros porque eso no va,Quedó absolutamente demostrado que eso no va,Forma parte del pasado, forma parte del pasado y la gente le puso un límite a los partidos tradicionales que se excedieron en todo,Hagamos las cosas bien,Hagamos las cosas bien como argentinos, no como espacio político,No repitamos errores que ya están comprobados, que no tienen el más mínimo sentido,como también veo que hay un error sistemático todos los miércoles alrededor del Congreso, donde hay grupos que no defienden los derechos de los jubilados porque formaron parte del fracaso de los jubilados y la miseria de los jubilados en el pasado y hoy quieren aparecer como los que brindan solución y se están aprovechando de un grupito de gente grande que la pasa muy mal en la Argentina para armar revuelo todos los días miércoles, ayer otra vez tuvimos una situación extrema,hay un protocolo y hay que cumplirlo y punto,Y se terminó.

Como en los países avanzados, lo cumplo,No pasa nada, no lo cumplo,Voy preso y después determinarán si me liberan rápido,Si me liberan más tarde, si tengo alguna normativa que va a sancionar,Pero ayer veía integrantes del movimiento de Ted Había personal despedido de una empresa estatal que se sumaron a la movilización,Ayer veía al señor del Caño metido ahí, dirigente de izquierda que están adentro del Congreso.

También que pueden tratar de brindar algún tipo de idea superadora para salir de esta crisis jubilatoria que tiene la Argentina,Presentaron ocho proyectos los políticos argentinos, uno peor que el otro,uno más reiterativo que el otro, que moratoria, que aumento excepcional, que no sé qué cosa, pero ninguno plantea cómo salir de cajas jubilatoria rotas y de setenta y cinco por ciento de jubilados que cobran miseria.

En la Argentina hay un aprovechamiento de esta marcha genuina de un montón de gente que durante años está en la puerta del Congreso reclamando todos los miércoles y ahora tenemos grupos violentos, unos cincuenta tipos que están todos los miércoles generando y tratando de prender una mecha,Vaya a saber con qué objetivo lo que tenemos,Claro que el objetivo no son los derechos de los jubilados, son derechos de ellos o beneficios de ellos que tratan de utilizar con esta pobre gente que hace tiempo, pero muy, pero muy largo, todos los miércoles sin violencia, con respeto y que alguien los vea o los escuche,Están desde hace años en la puerta del Congreso,Nadie los escuchó, nadie las resolvió,Algunos vivos los vieron y aprovecharon esto para potenciar un clima de violencia absolutamente innecesario todos los miércoles.Porque los reclamos son reclamos, los vivos y los que desordena, los que rompen y los violentos están para otra cosa.