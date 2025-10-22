Editorial Paulo Vilouta: "No será un lunes más" (22/10/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días el lunes veintisiete de octubre no será un lunes más será un lunes que tendrá características propias lo que deje la la elección la opacidad de esta campaña donde solamente se va a estar pensando ya en el dos mil veintisiete donde estaremos generando incipientes candidatos presidenciales una campaña silenciosa una campaña muda en una argentina con recesión en una argentina con escándalos y con la bandera de la corrupción que lamentablemente flamea con mucha fuerza de un lado y del otro el lunes no será un lunes más porque el lunes nadie va a tener mayoría en el congreso de la nación el lunes no va a ser un lunes más porque el presidente ya lo viene adelantando tendrá que hacer cambios en su gabinete no solamente los obligados porque se le van Bullrich Petri y Adorni que algunos dicen regresaría rápidamente al gobierno después de asumir en la legislatura por el rol que cumple el lunes no será un lunes más porque se hablará de acuerdos nuevos o estarán desempolvando acuerdos viejos que la campaña electoral los tapó de tierra durante todo el 2025.

El lunes no será un lunes más porque muchos especialistas en economía dicen que se espera una apreciación del peso pos electoral después de habernos cubierto de dólares durante todos estos días el lunes no será un lunes más porque habrá mil interpretaciones del resultado cada uno lo va a acomodar como más le guste yo creo que hay que acomodarlo por bancas porque lo que estamos discutiendo son bancas de diputados y bancas de senadores porque cada uno hará su interpretación no que ganamos en no sé cuántas provincias no que a nivel nacional sumamos no que en el 2025 éramos no sé cuánto y en el 2023 éramos no sé cuál todo este tipo de especulación aparecerán los periodistas militantes con que perdimos pero ganamos ganamos pero perdimos de un lado y del otro estos que están tan obsesionados y que ya no solamente son los militantes kirchneristas sino también los militantes mileístas y habrá también algo muy importante para prestar atención y es la apertura de la tranquera que nos va a demostrar las internas en los dos espacios más importantes en carne propia porque el gobierno tendrá que para mí poner firmeza el presidente de la nación golpear la mesa y decir señores terminamos con las internitas que nos llevaron a un pozo y que nos metieron en un sinfín de problemas porque nos pisamos hasta nosotros mismos el poncho y corrimos un telón para mostrar cosas que son privadas del espacio y tendrá que determinar quién manda si él su hermana o santiago caputo entre otras cosas y del otro lado de acuerdo al resultado que tenga el kirchnerismo entraremos en la etapa de axel kicillof dejando atrás la etapa de cristina fernández que para ya muchos huele a viejo la provincia de buenos aires tendrá el pj un nuevo líder que ya no será más máximo kirchner sino que puede ser la roque o termín o algún otro tal vez sí hay algunos que están hartos de cristina fernández dentro del espacio por supuesto que no lo pueden hacer público tienen que visitarla tienen que firmar solicitadas o poner cartelitos cristina libre pero están hartos porque además sienten que una líder presa por corrupción no puede representar en el futuro absolutamente a nadie y me parece que el lunes el justicialismo que hizo un esfuerzo notable para poder tener un búnker de resultados juntos el domingo va también a tirar las cartas sobre la mesa y va a decir comienza otra etapa si aquí sí le va bien el resultado en la provincia otra vez que genio desdobló provincia ganó contundentemente y después le fue bien más allá que tayana no es un candidato de kicillof ni tampoco lo es grabois pero cristina fernández está en su prisión monitoreando porque no había que desdoblar todavía no puede dar a entender que lo de kicillof .

El 7 de septiembre fue positivo así que vamos a tener mil internas abiertas el próximo día lunes también vamos a tener a provincias unidas de acuerdo al resultado que tengan buscando un candidato presidencial para el 2027 es que ahorita está en condiciones de ser candidato para el 2027 tiene popularidad no sé cómo está desde el punto de vista de entusiasmo de ganas fue gobernador será diputado el resto me parece que más allá de la juventud porque todos tienen dni con números bajos saben que van por una reelección en su provincia en el 27 torres quiere reafirmar lo de chubut puyaro quiere reformar y ya lo hizo la constitución para quedarse un periodo más en la provincia de santa fe que era una de las pocas que como mendoza no tienen reelección no es lo mismo lo de jujuy y lo de corrientes en cuanto a popularidad y ya llora también tiene reelección en la provincia de de córdoba además tiene al lado esquiaretti así que veremos también la interpretación que hace provincias unidas que hace algo interesante un guiño a los votantes porque dicen che mira votamos a nosotros porque nosotros estamos a favor del superávit fiscal y nosotros en el congreso nos vamos a sentar a debatir cosas importantes porque el lunes saben también que vamos a discutir si vamos a tener dos años de mi ley de la pelea berreta de todos los santos días mileísmo kirchnerismo presente y pasado o vamos a contar con gobernadores y con un proyecto de reformas realmente para que argentina alguna vez salga de la marcha atrás y ponga mínimamente en la caja primera a qué me refiero a la tan mentada reforma laboral en un país donde no hay empleo bueno desde el 2011 y en blanco y donde hay nueve millones de personas que salen todos los días a la calle sin ningún tipo de derecho a trabajar y una reforma impositiva para que para que los que pagamos impuestos paguemos menos la presión tributaria en la argentina es una de las más altas del mundo y en algunas provincias es insostenible y para que todos aquellos que vaden como nos decía el propio carlos melconian.

Es insólito que la argentina te digan señor si pagan efectivo 15 por ciento menos porque eso es sinónimo de evasión eso es sinónimo de no pagar impuestos cuatro puntos del pbi de evasión mínimamente en la argentina para aquellos que no pagan empiecen a pagar y para aquel que está en negro tenga un recibo y haga aportes y tenga los descuentos y con eso hagamos una argentina más justa donde paguemos impuestos más personas y en menor cantidad veremos si de acuerdo al resultado y a cómo quedan las bancas vamos a una argentina que debatirá peleará dialogará se enfrentará pero buscará pilares centrales para salir o seguiremos en esta argentina de la intrascendencia en algunos momentos de los subsidios en algún momento de la inflación en algún momento de la baja de la inflación en algún momento de los vetos en algún momento de los gritos pero siempre en el mismo lugar y en marcha atrás lo veremos a partir del lunes porque el lunes repito pase lo que pase no va a ser un lunes más comenzará a marcar el cierre de la primera parte del gobierno de javier milei el comienzo de su 50% pero el lunes que no va a ser un lunes más guste o no guste aunque digan que no ya estaremos marcando bandera para el 2027