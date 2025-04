Editorial Paulo Vilouta: "No tienen corazón"

Este delirio en el cual estamos viviendo y no encontramos ningún tipo de solución porque estamos matando gente. Todos los santos diestro a la nena de once meses no lo llaman a Gabriel no le resuelven nada. Vivimos la gente hoy está mirando el metro cuadrado, señores políticos, la gente está con los huevos por el suelo de salir y estar con miedo.

Y lo único que sabemos es que la policía organiza operativo como el que armaron con Piril, ese delincuente y toda esa mafia para arruinar ahí otro matrimonio y meterlo preso. No resuelven nada. A este trapito lo agarran porque la familia lo denuncia en novecientos once. Si no, tampoco lo agarran.

Cómplices inútiles. Saben lo que es para una familia Una mujer hoy en estado de coma. Que le han matado un chico de diez años en un hecho de inseguridad y le matan una beba de once meses. Este señor que habló recién con nosotros no sé cómo hace para dispersarnos un segundo en el estado emocional que tiene que estar. Gente sin trabajo, gente sin seguridad, gente que no le brindan una educación adecuada.

Argentina tuvo un crack moral como consecuencia de los malos gobiernos, de la corrupción, de los gritos permanentes de la falta de respeto. Esto es lo que estamos viendo, la descomposición brutal y el resultado, que es la muerte de una nena de once meses. Si no nos conmueve, esto no nos conmueve nada si no nos conmueve el abuelo que murió Don Benito por defender a su nieta para una manga de chorros que le querían sacar el auto y amenazaban con los nenes no nos conmueve nada.

Y hoy no estoy escuchando a un solo político hablar de estos casos. Están hablando de la situación de la ciudad de Buenos Aires con la legislativa y de la interna de Kicillof a ver si se saca de encima o no el lastre de Cristina Fernández. Dónde están? Tienen corazón o no tienen corazón. Están hablando de no, porque en el Veintisiete a ver si Axel es presidente, No? Si en el Veintisiete. A ver si el que se postula acá de concejal es jefe, están en otra esfera.

Por favor, bajen un poquito a tierra. Hagan cosas por la gente, no les parte el alma escucharlo a Gabriel. Que hoy, de diez a una despide a una criatura de once meses. Una bebé apenas comenzando a caminar, a balbucear, a reconocer a sus padres. La mamá internada en estado de coma no sabe lo que pasó. No les da conmoción esto?

Miren que la gente está mirando hoy su metro cuadrado. Está mirando su seguridad. Está mirando si puede alcanzarle la guita para llegar a fin de mes. Si puede mandar a los chicos a la escuela, no está en los temas que les interesan a ustedes. A ver si vuelve, la reta, a ver si confundimos un Santoro con otro Santoro a ver si Santoro lo involucramos con Alberto Fernández. No, no están en eso. están en los problemas cotidianos, que son muy, muy difíciles en la Argentina.

Hoy vamos a conocer un índice de pobreza aún bajando treinta y seis por ciento de pobres. Este es el país donde nos tapó la corrupción, donde nos tapó la inmoralidad donde nos tapó la mentira, donde nos tapa los gritos, la falta de comprensión y la inseguridad. Nadie habla de la inseguridad y vivimos en campaña política realmente increíble. Conmovedor a hablar con Gabriel, que la verdad, no sé cómo siguen porque hay un sinfín de familias argentinas condenadas a tristeza perpetua. Yo no tengo hijos. La muerte de un hijo debe ser el hecho más desgarrador para cualquier familia para ponerse de pie. Natalia perdió hace diez años a Franco y hace unos días perdió a Sofía de once meses de una forma brutal, fría, contundente, con tipos todos con antecedentes del primero al último.

Y estamos discutiendo la reiteración y estamos discutiendo la ficha limpia. Por qué no se dejan de joder y no se ponen a laburar de verdad? Y no se dan cuenta que hay un mundo muy cercano, que es de gente que necesita vivir con tranquilidad. Gente que se levanta a buscar laburo, gente que va a laburar, chicos que van a la escuela y hay que estar con el corazón en la boca, porque si no me roban el celular, me roban el auto. Si no me roban el auto, me roban la moto. Si no me roban la moto, me roban la billetera.

Y el fin de semana. Porque Dios aparece muchas veces cuando los políticos dicen qué suerte dejaron de hablar estos tipos y estas minas en los medios de inseguridad. Aparece Dios otra vez para mostrar que lo que tenemos es un desquicia. Y matan a Benito, el abuelo con sus dos nietas, y matan a Sofía con once meses.

Así estamos en una Argentina mortificada repleta de dolor, repleta de inseguridad y con políticos, con jueces, con fiscales, con policía, con gente que tiene el verdadero poder mirando para otro lado. Han de explicárselo a Gabriel a a contárselo a Natalia, los papás de la pobre Sofía. Se fue a los once meses.