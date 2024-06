Editorial Paulo Vilouta: "Nos falta criterio y corazón"

Un día que es importante en materia política porque Massa saque la Ley bases y el paquete fiscal van a robustecer la gestión de Javier Miley y sin duda, un logro teniendo en cuenta la desventaja numérica que tiene el Gobierno actual, tanto en Diputados como en senadores, y después de seis meses realmente de bastantes.

Hoy vamos a tener lo que nosotros sostenemos desde hace tiempo, la primera caja de herramientas para el presidente de la nación Pero. Más allá de los logros o no logros, me parece que Argentina tendrá que comenzar una etapa de mayor civilización en un montón de cosas, en pensar un poquito más, todos por todos, No atender solamente nuestro metro cuadrado, nuestra vida y nuestros intereses.

Hemos visto cómo se ha dialogado como se ha cedido, como se ha negociado, pero hay cosas que son increíbles El Argentina. Porque cuando se escuchó este sindicalismo argentino que durante los últimos cuatro años en el pésimo Gobierno de Alberto Fernández no movieron un dedo, Ante la ola de generación de empleo en negro, con gente que ha trabajado en condiciones paupérrimas, sin ningún tipo de derecho y preocupándose por no mover un dedo en materia laboral creciendo que como hechos está relativamente bien.

El resto tiene que vivir en la pobreza, la indiferencia y en la falta de derechos. Ocho millones de argentinos en situación, pero muy precaria a nivel laboral. Vemos que hay como la falta de criterio para poder avanzar todos juntos en un montón de cosas, no importa a quién votamos o a quien elegimos cuando se escuchó que hay que discutir con el sindicalismo el bloqueo a una empresa, el bloqueo en el año dos mil veinticuatro, cuando se escuchó que hoy la Argentina tiene que volver a comprar gas a Bolivia, cuadruplicando el precio de vaca muerta, porque el Gobierno actual y el anterior no se pusieron de acuerdo para trazar la obra que va al norte de la República Argentina, la única obra pública que sigue en marcha, que se demoró con el cambio de autoridades antes y después del proceso electoral La Argentina va a pagar cuatro veces más caro El gas que tenemos que importar de Bolivia que local entre dieciocho y veintiún dólares. por millón de BTU contra cuatro Coma cinco de vaca muerta.

Cuando vemos este tipo de cosas igual estamos en un país del atraso. No pudieron resolver entre los que se fueron y los que llegaron. Yo creo que hay mucha responsabilidad de los que llegaron esto ante un frente energético tan complicado como tiene la Argentina y teniendo en cuenta la falta de divisas. Y cuando hablo de la falta de derechos civilizados en la Argentina se tuvimos un bloqueo mapuche o pseudo mapuche, Porque eso es esta historia sala.

Desconozco que complicó la producción de gas en vaca muerta. Una protesta de un grupo de gente en el acceso al yacimiento Loma La Lata de YPF pone en riesgo el abastecimiento de energía de todo el país. Ustedes pueden entender que el abastecimiento de energía de todo un país que está bajo una situación de frío extremo en la Patagonia se congeló.

El mar en Tierra del Fuego está dependiendo de un señor mapuche, porque todo comenzó el martes al mediodía porque un integrante se quedó sin gas en su vivienda, que está justo sobre la segunda reserva mundial más importante que tiene el fluido a partir de este problema que tuvo este señor que me importa muy poco, se llama Poche, no es mapuche o no sé quién es. Se produce un bloqueo y complicamos la producción de gas de toda la República.

Podemos vivir en un país donde no existe el mínimo orden y donde cada uno hace lo que se le da la gana y todo. Es posible que alguien venga a bloquear porque tiene un problema en su casa o no sé qué cosa no le sale Helga. No sé cuál es la historia. Pero complicar la producción de todo un país. Esto solamente pasa a la Argentina. como también solamente pasa en la Argentina lo que hoy charlamos con Silvia Domínguez, la abuela de Guadalupe Lucero.

Hace tres años la secuestraron en San Luis. No está resuelto el tema Y cuando Silvia abrió el corazón y charló con nosotros, Mis o acordar mucho lo que estamos viendo con Loan en Corrientes.

Estos gobiernos, algunos provinciales, que lo único que piensan es en cuestiones electorales. Eche a ver si lo de la nenita Guadalupe o lo del bendito Loan nos complica la próxima elección en salud y le dieron la espalda En corrientes. Noto muchísima fisuras La preocupación de lo electoral La preocupación que a ver si vienen los medios nacionales y tanto el día transmitiendo en vivo y nos exponen como provincia.

Por favor, tengan un poquito más de corazón. Nos está faltando criterio, corazón, criterio para avanzar como un país y salir un día de la primera se porque estamos en Primera se tenemos que pagar gas porque no terminamos la obra. Nos van a cortar el gas porque un señor mapuche que no sé qué problema tiene la casa, entonces bloqueamos y hacemos lo que nos da la gana y criterio para poder resolver las cosas.

También porque hay familias desesperadas en Argentina que le han robado los hijos y no tiene ninguna solución. Y cuando claman por justicia no le responden con el corazón. Le responde con el formulario electoral de las provincias que ojo a ver si San Luis quedaba al parada por tu nieta. Ojo a ver si en Tierra del Fuego por Sofía o joven corriente Ojo que vienen los medios. Ojo, no mostremos la Triple Frontera, por favor, tengan un poquito más de criterio y corazón y si no quieren mostrar el desorden total que tienen, hagan las cosas bien y no vamos a mostrar nada malo. Pero cuando vemos complicidades, cuando vemos Comisarios corruptos, cuando vemos el poder metido en todo este tipo de cosas, vamos a seguir contando y vamos a seguir mostrando se asa Luis sea corrientes y a Tierra del Fuego, sea lo que sea, porque hay familias desesperadas.

Es increíble hoy escuchar el relato de una abuela que todos los días se despierta sin saber qué fue de su nieta. Estaba en la puerta de la casa, desapareció. Nunca más volvió. Lo mismo que hoy está viviendo la familia de Loan. Nos falta criterio y nos falta corazón Ojalá que algún día lo pongamos también dentro de lo que son los hechos trascendentes, el Argentina, que no pasa solamente por ganar una elección. Y en la mayoría de estos casos, donde hubo mucha gente que no ha resuelto absolutamente nada con la idea a través de gobiernos casi feudal y tas perpetuarse en el poder.