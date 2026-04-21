Editorial Paulo Vilouta: "Números al hueso"(21/04/26) #Vilouta910

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Me tomo un minuto como todos los días y ayer le prestaba mucha atención al economista Ricardo Ariasu, que es uno de los más escuchados por el gobierno y que no está en este juego de grieta de esta Argentina donde la mitad quieren que todo explote y la otra mitad quieren que todo reluzca, donde la mitad como les digo todos los días se creen que esto es Suiza y la otra mitad se cree que es Calcuta y muchos hablan desde un lugar donde no los acompaña el pasado ¿no? Porque los reyes de la corrupción y los reyes de la inflación no son muy creíbles a la hora de dar consejos sobre corrupción e inflación y esa es una ventaja que tiene el gobierno. Pero Ricardo Ariasu es un hombre muy escuchado, muy respetado, no entró a la locura de este vértigo de los chantas economistas o de no sé qué cosa que inventó Javier Milei y da algunos datos que realmente son preocupantes ¿por qué? Porque la Argentina con el modelo de hoy se prepara para tener una explosión de ingresos de dólares pero no para generar tanto empleo y nos plantea lo siguiente, el señor Ariasu en su trabajo levantó como mínimo lo que es la expectativa del plan porque dijo que hay un 50% de posibilidades que esto tenga éxito y el año pasado era un 30 y nos tiró algunos números realmente llamativos, exportaciones energéticas la Argentina en breve 32.000 millones de dólares esto es vaca muerta y cada vez que decimos vaca muerta tenemos que decir amén. Cobre en la provincia de San Juan más de 18.000 millones de dólares de venta de cobre más 30.000 y pico por parte del campo.

Estamos casi duplicando lo que Argentina tenía de ingreso que es el campo con la llegada de la minería con la llegada de la energía en un país que dice este economista tiene más gas que petróleo viene creciendo y lo que nos faltaba era infraestructura. Bueno nos dimos cuenta nos despertamos y esto realmente es muy positivo el inconveniente es que este tipo de crecimiento no demanda de tanta gente a la hora de trabajar o sea genera muchos dólares para la Argentina pero no mueve mucho el empleo porque no necesita tanta gente. Si bien esto nos plantea va a ser explotar a San Juan va a ser explotar a Neuquén a todas las provincias que tienen la posibilidad de contar con este tipo de bondades de la naturaleza tiene un punto clave y preocupante que es el Gran Buenos Aires porque el Gran Buenos Aires está constituido por industria por comercio y en tercera instancia por la construcción.La construcción y el comercio tendrían que absorber lo que se pierde por parte de la industria pero hoy el comercio con los bolsillos flacos y la construcción que no está tan potente como estuvo en algún otro año marcan un signo de interrogación.

Los intendentes hacen reclamos a la provincia la provincia hace reclamos a la nación algunos no descartan la vía judicial y algunos hablan también está el tema de la campaña de por medio siempre de la palabra implosión aunque el gobierno y la iglesia dicen que la gran cantidad de cobertura social a través de asignaciones sociales y tarjetas alimentarias sin intermediarias de por medio han logrado bajar considerablemente esta situación o sea ese sector el sector más vulnerable de la argentina hoy tiene una cobertura social importante se acuerdan cuando decían cuando gane mi ley se terminan los planes cuando gane mi ley no hay más asignaciones universales estamos en un momento de asignaciones sociales al recontra tope y estamos sin intermediarios sin esos persicos menéndez y toda esa gente ahí belivoni que lo único que hacían era molestar y sacarle cosas a la gente pero el gran buenos aires es una fuerte llamada de atención con el tema del empleo cómo hacemos para generar empleo cómo hacemos para generar y motivar a la gente a que tenga alguna tarea porque hoy por hoy lo dijo carlos melconian charlando con nosotros hace unos días pareciera que la economía se corre hacia la uberización que es el servicio este de transporte particular o a la gran cantidad de chicos y chicas que hoy reparten y nos llevan cosas a nuestros domicilios alcanza con eso obviamente que no también suma gran cantidad de economistas el hecho de la falta de capacitación nuestra de los argentinos que a la hora de competir tal vez con la enorme cantidad de inmigrantes que tenemos perdemos porque no estamos preparados para un oficio no estamos preparados para ser plomero no estamos preparados para ser electricistas no estamos preparados para ser albañiles me daban en un dato de un censo que la gran cantidad de gente que absorbe la construcción en el gran buenos aires son extranjeros y no es porque le pagan menos o porque los tratan mal o porque le quitan un derecho sino porque los notan muy capacitados y sacan una ventaja sustancial con relación a los nuestros y además tenemos otro problema serio que le tenemos que prestar atención al argentino y al ausentismo no solamente en las tareas sino también en las escuelas un gran cóctel económico provincias que dicen sacamos pecho porque nos va bien gran buenos aires amba principio de capital federal con serio problema para el empleo lo que se perdió a nivel provincia que es un 0.6 a nivel amba a nivel gran buenos aires está en 1.4 y por supuesto también sabemos la gran dimensión del territorio y la gran cantidad de gente que vivimos en esta zona del país alerta por la caída de la recaudación alerta por la caída del empleo un país partido en dos y una economía que tiene que ir en busca de un común denominador para intentar por lo menos algún día no uso el verbo salir pero el verbo mejorar que ya siendo la argentina que conocemos golpeada fundida y errática mejorar sería alivio y sería progreso ojalá