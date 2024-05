Editorial Paulo Vilouta: "Ojo por ojo, diente por diente"

Es un día realmente de reflexión lo que nos esta pasando a los argentinos de la mano de escándalos del presidente de la nación, Javier Miley en España y contra España Si estoy cansado de vivir en un país donde todo es ojo por ojo, diente por diente. A nadie le gusta que lo insulten, A nadie le gusta que lo descalifiquen. Nos hemos acostumbrado a vivir. Y como consejo, digo, no lo hagan a leer lo que ponen de nuestras opiniones.

En el caso nuestro, que tenemos una tarea pública, un el caso de ustedes, que tal vez ponen una linda foto en una red social y la gente les pega, los descalifica, los maltrata, habla de los cuerpos, habla del peso, habla de mil cosas o de las opiniones. y nos hemos acostumbrado a vivir en un estado de réplica permanente.

Los argentinos y el presidente de la nación. Y yo creo que lo peor que hay es el viejo ojo por ojo, diente por diente que hoy replican nuestra vida. Me dijiste esto. Entonces tengo que redoblar la situación para quedar, que yo estoy encima Tutzo ganando de una postura y una posición.

Y la verdad, para mi gusto es de un atraso total porque gastamos energía, perdemos tiempo. Nos subimos a un caballo de descalificación. Y yo creo que la distinción pasa por lo bueno, pensamiento por el pensé movimiento reflexivo por el que encuentra una forma si se siente agredido o molesto de superar el inconveniente sin otra agresión. No estoy de acuerdo. Y lo manifestamos a casa algunas semanas cuando el ministro de Transporte de España trató de drogadicto al presidente argentino. Lo trataron de odiador en España de negacionista de ingerir sustancias.

Esto dijo el ministro de Transporte sin una disculpa con mucho entusiasmo, lo relativizó después lleno Yo le escuché o no se que historia de autoritario, de antidemocrático y de ser mala persona. El presidente tiene que salir de este modo con los tapones de punta.

Ir durísimo contra Sánchez, contra su mujer, contra los españoles, contra la forma de pensar contra el social Me parece que no me parece que no, porque hoy somos un pequeño país en el mundo donde nos reconocen, no por cosas buenas Hoy cuando hablamos de la Argentina y se eche los argentinos divinos no sabe el Morfi el mejor los clima, pero terrible la noche de Buenos Aires no sabes los vino de Mendoza, Los paisajes del norte, los lagos del todo divino, pero de falte adores seriales incumplidores. viven como si fueran ricos y le deben una vila cada santo y tenemos problemas con todo el mundo No. Somos creíbles en el mundo.

Me parece que es el momento de tratar de recomponer una imagen donde durante muchos años no hemos cumplido con nadie. Debemos plata por todos lados y no hemos cumplido muchas veces con nuestros compromisos Los Diez principales socios comerciales de la Argentina, según el INDEC, son y en este órdenes Brasil Primero, China segundo Estados Unidos tercero Paraguay Chile pierdan Alemania, India y España.

Con todos hemos tenido algún tipo de inconveniente con los dos primeros Brasil y China. La relación se tensó por la diferencias ideológica que tiene presidente Miley, así como Alberto Fernández lleva pésimo con Bolsonaro y tenía que mediar Scioli. Milei se lleva pésimo con Lula dos muy malos.

Ejemplo porque nuestro principal socio comercial y nuestro vecino lo mismo pasa con los chinos. Se niega a Milei dice hacer negocios con comunistas y ahí tiene que estar la la canciller Diana Mondino, tratando de encontrar soluciones en medio de esta situación de desequilibrio.

También hemos tenido problemas con, con nuestros vecinos, no solamente con Brasil subsanamos un problema con Paraguay por la Hidrovía y tenemos problemas ideológicos con Gabriel Boris. ¿Qué es el presidente chileno? Que de de extracción de izquierda Con todo es un problema. y la verdad que no estamos para dar cátedra de problema, porque estamos con muchos inconvenientes. Citamos inversores.

Necesitamos levantar la imagen de un país que se fue a la vez con altísima inflación, con desconfianza. Con sesenta por ciento de pobres tenemos, pero que hay que abrir los brazos al mundo para que vengan de verdad, pero que vengan inversores como la gente, alguien que marque algún tipo de diferencia.

El presidente viajó a un viaje que mucho no terminamos de entender. A tal punto que el vocero la semana pasada tuvo que salir a explicar que era un viaje de Estado. porque la verdad que vivo más una agenda personal Que gubernamental.

Las principales actividades en Madrid fueron la presentación del libro El camino del libertario y la exposición de este acto que terminó en un escándalo con los dichos de Javier Milei. El presidente en cinco meses hizo siete viajes al exterior, alguno de ello generan dudas sobre el carácter personal. y su acá no solamente pongo el tema de los gastos, que siempre lo marquen todas las gestiones y para mi hay que ser muy cuidadoso con los gasto, porque no tenemos plata.

Los argentinos y así como lo criticamos en muchas oportunidades, si no está claro, lo tenemos que, como mínimo resaltar. Acá se duda el carácter personal que tiene la agenda de Miley sobre el contenido, partiendo de que todo lo viaje tiene que tener algún pinte comercial, algún tinte de de beneficio.

El Primer viaje fue el veinticuatro de febrero. Estuvimos en Estados Unidos y fue para asistir a un encuentro partidario en Washington de la Conferencia de Acción Política Conservadora No sirve para algo? Yo creo que no. No estuvo reunido con ningún funcionario del Gobierno de vaivén, que son los que hoy pueden darnos algún tipo de pauta con el Fondo Monetario y algún dinero fresco si queremos levantar el SE po.

El ocho de abril volvió a Estados Unidos para recibir una distinción de los embajadores de la luz En Miami. Tampoco hubo contactos con miembros de la Casa Blanca. Tuvimos el tema de de más que sin duda es importante. Perfecto. Ahora. Tenemos que lograr que ponga algún dólar en la Argentina. Y después apareció este viaje también a España.

Repito, es el viaje número siete donde no hay demasiada justificación, a tal punto que muchos hablaron de las vacaciones de Milei. Por supuesto que Lo que pasó es un escándalo.

No tiene ningún tipo de ventaja para la Argentina y me parece que el presidente tendrá que entender que más haya de lo que su idea de derecha tendrá que respetar a aquellos que piensan distinto y más en territorio y en países donde la gente ha votado hoy otra cosa El Argentina lo votaron, los respaldan.

Hoy tenemos en cuenta nueva que lo ponen con un altísimo índice de popularidad. A la gente le pone nombre la gente banca, la inflación, la gente banca, la pérdida de un quince por ciento en sus salarios en su jubilaciones. Pero esto no permite, bajo ningún punto de vista, que entremos en esta locura permanente del ojo por ojo, diente por diente Sé que muchos de ustedes cuando metan escuchando Irán Che.

Pero te acordas cuando Cristina de acordar cuando Néstor te acordar no me importa y no quede quien no me quiero acordar, no para no hacerme cargo porque no me corresponde hacerme cargo. Pero me parece que Argentina mira para atrás permanentemente y hay que mirar para adelante. Un mal ejemplo de una presidenta o de otro presidente no justifica el mal ejemplo del presidente actual.

Salgamos del ojo por ojo, diente por diente Che como lo dijo aquella o lo dijo aquél no pasamos algo superador. Vayamos a España no nos metamos en problemas.

De hecho, si el presidente Sánchez hizo campaña por el justicialismo si le dijeron odiador su comprendo que realmente espantoso es que te digan odiador que te digan que eso es un falo, pero que te digan autoritario, antidemocrático. Ser mal tipo es horrible, pero me parece que cuando uno siga hacer distinguido y tiene la posibilidad de dirigir un país.

Hay que estar un escalón arriba y hay que salir de todo esto tan Berreta al cual nos hemos acostumbrado. Nosotros, como sociedad que aplaudimos y estamos atentos. Che viste lo que le dijo? Viste como le contesto? Viste como la descalificó? Viste que palas? Bajemos Un cambio no sirve de nada.

Ojalá sirviera para tener inversiones. Ojalá sirviera para tener una Argentina más próspera y mejor paso. Muchas veces paso muchas veces. Justifica lo actual, no lo justifica. Me parece que tenemos que entrar en un territorio diferente.

Y el presidente aprovechar y utilizar esa popularidad que tiene en el mundo y que tiene en gran parte de los argentinos que hoy le dan un cincuenta y seis, cincuenta y siete por ciento a favor, pero para otro tipo de acciones y reacciones.

Con todo respeto, Esto para mí es de un atraso total. Repito A, nadie le gusta que le digan falo, pero ni que lo desacrediten. Pero me parece que el Presidente de la Nación tiene que estar un escalón arriba y nosotros, como argentinos, tenemos que desalentar todo este tipo de situaciones de gritos, de patrioterismo, de vamos para cada vamos para allá y más con España, El, Argentina y una corriente afectiva muy fuerte que no pasa solamente por los negocios.

Pasa porque tu abuelo, porque mi abuelo, porque tu bisabuelo, porque tenemos una relación de sangre y me parece que tenemos que entrar en una etapa distinta y diferente. Ojala bajen las aguas.

Ojalá que alguno de un paso serio, así como no lo hizo el secretario de Transporte cuando descalificó a Miley que aquí, por favor, algunos el enfríe un ratito la cabeza y que pasamos por otro camino El camino de Twiter el camino de la descalificación, el camino de redoblar siempre la apuesta nos hizo estar casi casi como país en la primera vez y necesitamos volver, estar fuertes, alto arriba y marcar una distinción.

Tener otro tipo de categoría en los discursos y en las reacciones Aunque muchas veces en la Argentina. Quedarnos en silencio o aceptar que alguien nos maltrate es sinónimo de debilidad. Yo creo todo lo contrario .Ojalá que algún día alguien entienda que una de calificación o una falta de respeto tiene que pasar.

Y tiene que quedar ahí, como el que lo dice y no en la réplica permanente Y en este sistema de ojo por ojo, diente por diente que de la prehistoria, pero que lamentablemente en la Argentina cobra vigencia total.