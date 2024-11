Editorial Paulo Vilouta: "Olor a naftalina"

Es un día difícil en un país tan difícil como el que tenemos nosotros, los argentinos. Pero la pregunta que me hago hoy, qué tipo de paro tenemos? La CGT en la Argentina que tendría que defender el derecho de los trabajadores siempre, no importa quien gobierne de puede estar con un paro de cuatro años en el Gobierno de Alberto Fernández está siendo casi el tercero de los paros, pero sin llamarlo paro general.

Porque Porque cuando en un país uno frena el transporte público, obviamente que se paraliza gran parte de la actividad Hoy hablamos con muchos trabajadores, lo hicimos en otras oportunidades. Un señor nos contaba vivo en esa Isa Hoy sali cuatro y media cuando salgo todos los días a las seis, porque tengo que ir a trabajar. La principal preocupación de los argentinos hoy en todas las muestras es la falta de trabajo y la preocupación por perder el empleo. Y nadie Anda jorobando con esto. Y me parece que hoy algunos sindicalistas argentinos que tienen olor a naftalina y que son la cara del supuesto paro de transporte, porque no tengo claro qué tipo de paro tenemos hoy en la Argentina obligar a mucha gente a No podría trabajar. Bueno, podrían estudiar. y muchos chicos no ir a la escuela en la provincia de Buenos Aires en forma in entendible.

El señor Pablo Biró, que está defendiendo una aerolínea inviable en la Argentina con veintiún mil trabajadores con un promedio de ochenta y un pilotos por cada avión, está en otro planeta, porque el Congreso va a debatir la posible privatización de la empresa que nadie hoy la quiere comprar por la pérdida permanente que tiene el señor Roberto Pioneer y con el tema de Nosotros sabemos qué tipo de conducta política tienen. Parecía que hay problemas en determinados momentos del país y hay ilusión, esperanza y Paraíso en otras. El señor Jorge García de los taxis sencillos Pablo Moyano Jamás una idea Pablo muy sano.

Jamás una idea, Siempre el atropello, la descalificación, la falta Respeto. Una idea superadora para salir del momento porque por un lado vemos una Argentina que pareciera tiene esperanza y otra argentina que desencanto total La encuestadora Poliarquía reveló que el presidente volvió a levantar su puntaje. Tiene una aprobación de cincuenta y dos por ciento contra un cuarenta y cinco de desaprobación. Hacer otro envión provino del índice de confianza que elabora la Universidad y Tela.

En el último mes señaló una recuperación de doce punto dos respecto al mes anterior, en lo que es la supuesta esperanza económica que tiene gran parte de la Argentina. Hoy nos encontramos con personajes que no los entendemos.

El señor Maturano, cuando aquí en la radio le preguntaron por el motivo del paro del día de hoy, uno dijo bueno, hablará del conflicto de los ferroviarios, la paritaria que lo quieren privatizar, no dando de este escucha todas cosas importantísimas, que ese tema soberanía ya es el gobierno.

3:04Yo dos ejemplos sacaron mapas y la y la Olvida.

3:08Después hablar de la isla Balbina en inglés.

3:10Y también no es el de la línea aérea de bandera. Así, no sólo argentino, tanto como el suelo, proponeros las carreteras, los puertos, los ríos con argentinos y se cuida las soberanías y también como parte de las millas marítimas. No queremos esa regla, le parte la paz.

Bueno, este sería el motivo, entre otras cosas, por el paro o no se animan a decir si hacemos un paro hecho y derecho, porque nosotros de la CGT fueron un desastre y la gente tan harto de nosotros, los sindicalistas que tenemos noventa y dos por ciento de imagen negativa y no nos cree apenas lo que manejamos dentro del sindicato. La soberanía porque no puede error garrafal. Tenían que haber bajado un a patadas a en la Cancillería. Pero paramos porque no pusieron en el mapita. Están hablando de esto?

Están hablando en serio del problema que tiene hoy el trabajador argentino Lo que me pareció acorde de el señor Maturana no es esto pensando en los tiempo porque digo, la gente se va modernizando y cuando veo viró Pablo mossa no Roberto pian el y los metros de leva agos o Pharma Tura no Juan Carlos mito Esta gente que huele a su sindicato viejo, pasado de moda y sin ningún tipo de de idea para una Argentina que tiene que explotar y salir para adelante. Cualquiera sea el Gobierno que tengamos hoy, mañana o dentro de diez o quince años porque acabi VER TUS hijos mi familia, tu tu descendencia Algún día tenemos que salir.

Me parece que acá si cuando hablamos de reformas laborales y hasta Cristina Fernández lo hizo que este sistema dijo que es precario y no sirve en los tiempo donde estamos tan atados Ese arma Tura? No de cara al futuro, dijo esto que me llamó la atención es no veo como una salida a todas las empresas que hoy todos del Estado nacer a aceptar el capital privado. Hoy tendríamos que estar discutiendo esto lo que dice señor Maturana, o como el criterio, el control que entre capital privado con control, no que entre capital privado y que podía H.

No podemos pagar y los subsidia el Estado. Pero se imaginan un ferrocarril donde pueda existir un una imagen mixta eficiente y donde no sea solamente una fundación de militancia del partido gobernante del momento para meter gente? Se imaginan un Aerolíneas Argentinas no con veintiún mil empleados, sino con el orden de una empresa competitiva como esa aerolínea que se da todos los puntos del país con capital del Estado y capital privado?

Hoy es un día difícil y complejo y un treinta de octubre, cuando los bolsillos están secos, cuando la gente no cobro, obligarla, no poder tomar el tren, obligarla, no poder tomar un subte, obligarla a tener que sacar plata del bolsillo hoy para viajar como puede, para defender y cuidar su trabajo o para defender y cuidar su futuro. Porque la educación es el futuro. La capacitación es el futuro y mucha gente no tiene la bondad económica que hoy tienen otros como para poder decir que hoy no voy a laburar porque no funciona el tren. Hoy no voy a estudiar o no voy a capacitar me porque no funciona.

El subte no tiene del pasar Económico de Pablo Biró, de Pablo Moyano de Roberto que Anneli de Oscar natura no de Juan Carlos mil no tiene, no tiene. Esta gente es bendecida. No sé si por el cielo, por Dios que nunca trabajaron y tienen un pasar económico realmente formidable y casi entendible.

Y para terminar en este día de extorsiones y de aprietes y de piquetes que te dicen no suba una autopista o no transite por acá y donde mezclamos absolutamente todo, creo que tenemos que ser justos con la memoria. Por qué hacer en las terminales de trenes a través de los altoparlantes del del sistema de sonido se escucharon cosas como ésta. Presten atención, nos indican y no te dejan trabajar por medida de fuerza de lo tenían enfermos. Anoche miró para cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá un servicio de transporte. Si te obligan a parar. Llama el ciento treinta y cuatro.

Esto de ayer me hizo acordar mucho a la gran polémica que tuvimos en plena campaña. Se acuerdan cuando Patricia Bullrich publicaba Da vergüenza Massa Pasaron todos los límites. De verdad están usando la plata de la gente para hacer este tipo de campaña sucia. Ministro Massa dan vergüenza ajena a los argentinos. No merece No merecemos algo mucho mejor que seguir soportando este tipo de bajezas.

El domingo vamos a terminar con esto en aquellos momentos, en las terminales de micros, en las terminales de trenes se publicaba la tarifa del tren en los tiempos del kirchnerismo, la tarifa de tren en el supuesto gobierno de Milei que después llegó y la tarifa de tren, en el supuesto caso que Bullrich, hubiera sido presidente. En esos momentos, la candidata Bullrich ponía el grito en el cielo y se avergonzaba de este tipo de campaña a ser el Gobierno Patricia y su exactamente lo mismo que usted criticó hace un año atrás y que la puso tan mal cuando a este tipo de cosas sucedían.

Yo no estuve de acuerdo ni el año pasado en la campaña ni estoy de acuerdo con lo sucedido en el día de hacer, porque no hay que direccionar a la gente. La gente sabe, la gente entiende, la gente define y la gente decide. Y lo que estuvo mal hace un año y pico en campaña está mal. Ahora también