Editorial Paulo Vilouta: "Oportunismo electoral " (06/08/25) #Vilouta910

Me tomo un minuto, como todos los días y como todos los días les digo muchas, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en en nuestro programa y en Radio La Red, Otro día de oportunismo en la Argentina hay oportunismo, pero absolutamente en todos lados,No, porque en el Congreso de la Nación un grupo de diputados y diputadas que estaban muertos porque la verdad que estar cuatro años como teledirigidos en el paupérrimo gobierno de Alberto Fernández y hoy resurgir y hoy tener todas supuestas ideas notables.

Por supuesto que nunca sabiendo cómo se paga, no muy típico de de de los opositores en la Argentina,No, en algún momento también lo hizo el gobierno de Vy, que levantó la mano tanto Javier como Victoria Villarroel en su momento diciendo saquemos el impuesto a la ganancia, no total,Qué sé yo que se solvente el Estado como se puede, pero fue una excepción pero el oportunismo de estos muertos que ahora resucitan y que se acordaron de la gente diciendo Tenemos que tener mejores jubilaciones,Tenemos que tener mejores hospitales, Tenemos que tener al Garahan, Tenemos que tener las universidades.

Durante cuatro años estuvieron en otro planeta, no manejado por Alberto Fernández y Cristina Fernández,Hoy tienen todas ideas, lo que no tienen idea cómo hacer para poder solventar,las graves demandas que tiene la Argentina y esto lo vemos y es lo que llama la atención, Por qué oportunismo brutal que hay en la Argentina, No, porque cuando somos oficialistas y gobernamos, tratamos de poner una cuota de equilibrio y cuando somos opositores, viva la vida,escuchen a Cristina Fernández hace unos años atrás, cuando aparecía un grupo, en ese caso serían no él los de Macri,Vas a saber quién le reclamaba,Doctora, por favor, levante las jubilaciones que son una vergüenza.

A qué político no le gustaría poder decir no el 82% móvil, el 100 por 100 móvil, Por qué no? porque el 82,Por qué no es lo mismo lo que gana una persona en la actividad,Ahora discutamos qué instrumentos necesitábamos,Es decir, les aumentamos y nadie se hace cargo de dónde sacan la plata y nadie nadie se hace cargo de decir Bueno, vamos a aumentar los impuestos a tal sector y que ese sector esté de acuerdo y no me lo traslade a los precios.

Además, porque si se me traslada a los precios, estamos como cuando empezamos o peor,aquí político,Bueno, mire que no es desde la prisión de San José 1111,Esto es cuando Cristina Fernández era la presidenta de la nación,que no se pase a lo precio.

Dónde sacamos la plata?Aquellos que hoy están sentados ahí esos muertos y muertas que quieren resucitar después de cuatro años de de estar postrados ideológicamente en la Argentina,también en su momento respondían a Néstor Kirchner que siendo presidente de la nación, él tenía superávit, no como como su mujer, planteaba lo siguiente a ver y confían en nuestra presidenta que con la movilidad jubilatoria van a seguir teniendo datos agradables y decisiones correctas, justas y de inclusión.

Quién no quiere?Quién no quiere,buenas noticias,A quién no le gusta,gustaría decir Tienen ustedes el 82% móvil cuando sabemos que eso sería nuevamente la quiebra del sistema y la quiebra del país.

Algún día se podrá, pero hoy no se puede, pero está la irresponsabilidad que tienen,fiscal de irresponsabilidad que tienen, que no les importa nada,la irresponsabilidad que tienen, que no les importa nada,Qué bueno recordarlo y traerlo,No, porque hoy vamos a ver diputadas y diputados que gritan, que ponen cartelitos, que se cortan las venas por los jubilados y antes respondían a estos mandatos, que son mandatos de sensatez porque ningún presidente o presidenta puede reventar económicamente a un país, cuando no tiene ese dinero, salvo que saquemos como les expliqué 1000 veces de otro lado, nos manejemos de otra forma, pero lo traigo porque hoy veo ideas brillantes en hombres y mujeres que repito para la consideración de la mayoría de nosotros no merecen ningún tipo de respeto y hoy tienen todas las soluciones y se abusan y se aprovechan de pobre gente que están en un estado de indigencia, como son los jubilados del país.

Hoy también van a reclamar por una ley del Garraham y ahí va a estar la izquierda,Los de la izquierda tendrán que dar hoy una explicación o en algún momento, más allá que tienen a esa diputada o legislador Basi en Irak, envuelta en banderas de Palestina porque hicieron una colecta por los médicos del Garraham pero les afanaron el 50% de la recaudación, Así que hoy sería un día extraordinario para que la izquierda tan ruidosa pero tan poco numerosa en las bancas o en los lugares de cargos importantes en la Argentina, explique qué pasó con esta plata a ver y llegamos a recaudar 300240000 MXN que van a ir al fondo de lucha de Garrajan y a las gestiones obreras que vienen enfrentando cinco meses sin trabajo y serían 1620000 para los y tal Garrajan 100620000 para los trabajadores de las gestiones obreras.

A esos que dicen que la juventud se olió de derecha, la juventud está acabando el Garrajan y defiende la educación como defendimos en la marcha universitaria y seguimos defendiendo nuestro estudio,Bueno, entrando en el terreno del presidente My, que por un tiempo no va a insultar, Vamos a romper brevemente y vamos a decirle a este joven que nos importa un carajo,sí, la izquierda o la derecha o lo que piensa, pero no roben la plata, querido,la colecta si es para el garraham.

La gente que puso puso para el Graham lo puso para vos y para 20 chantas que se afanan la guita,devuelvan la plata, se la dan al hospital o se la devuelven a la gente o en el Congreso en el día de hoy, que van a ir con 80 cartelitos, Cristina libre y no sé cuántas estupideces más digan dónde está la plata que le están robando a la gente,Nos importa muy poco lo que piensa,La verdad que nos importa muy poco.,,ayer veía esta encuesta que me llamó mucho la atención es de DC a propósito de esto que les voy contando, donde dice que el 735 de los encuestados prefiere profundizar la motosierra antes que regresar a modelos anteriores de gestión pública,Sólo el 26.5 manifestó su deseo de volver al pasado que será un Estado descontrolado,Qué sé yo que será corrupción o no sé qué qué será, no y también me llamó la atención, porque ayer veía un poquito programas en tele en uno caía ahí dentro de la volteada que ahora les voy a contar,que salen a entrevistar gente para calentarle la cabeza y tratar de generar títulos brutales No,Entonces allá la idea era los jubilados se mueren de hambre y es verdad.

El presidente cometió y dijo una frase disparatada para mi gusto,No hay cadáveres en la calle Papa, pa pa, pero ocho de cada 10 personas tienen problemas y ayer salieron a hablar del tema y a preguntar a los jubilados cómo estaban y qué piensan de estas marchas de estos oportunistas políticos argentinos que ahora se acuerdan de los jubilados y me quedé con este testimonio que dije Bueno, traigámoslo porque era un señor ahí con su camperita, con con su condición de mucha humildad paradito en medio de esta entrevista que le hacían en la calle colegas de una señal de noticia,Mire lo que decía antes que venga la inflación, prefiero el veto,No me regales nada a mí sacarme la inflación,no me regales bono nada,Eso quiero que me saquen la inflación,No estoy bien, pero estoy mejor que años anteriores,Si me da inflación no me beneficia la inflación al pobre no lo beneficia para nada,Lo jode.

Usted me dice Está dispuesto a hacer un sacrificio usted para que baje la inflación totalmente,Se lo pedí a Macri, Se lo pedí a Cristina,Se lo pedí a Alberto,Cómo llega?No me des nada a mí sacarme de inflación,No me des bono,No me de dientes para todos,Carne para todo milanesa para todo.

bajame la inflación que yo después resuelvo después resuelvo y me llamaron la atención estos testimonios porque hay gente que está muy mal gana 380000 por mes y se bancan esto y se lo bancan,Por qué?Porque atrás vieron desorden, situaciones muy, muy populistas y mucha corrupción, mucha corrupción Y para terminar, les decía que ayer caí porque en los medios de comunicación pareciera que tenés que estar de un lado del otro alineado y si no sos un hipócrita y si no caé dentro de los delirios, Ayer en un programa de TN,dijeron el cinismo y la hipocresía de estos que acabo de ver y lo que acababan de ver donde yo decía que ocho de ocho de cada 10 argentinos tienen problemas para llegar a fin de mes y lo que dijo el presidente con relación a los cadáveres y que todo el mundo está fantástico, es un disparate sublime,Me pusieron en un informe y dentro de los hipócritas y no sé quién estoy con Jorge Rial, con Goyán y con Cintia García, Así que si ven por ahí que me andan acusando de quisillerita o de hipócrita es simplemente porque dije que hay ocho de cada 10 argentinos que la pasan muy mal y que el presidente tendrá que entender que no hace falta acumular cadáveres con gente muerta de hambre en la calle, sino con simplemente ver que hay gente que duerme en la calle, gente que mendiga en la calle, gente que revuelve contenedores contenedores todo el día, gente que está con problemas de salud mental, gente que no tiene presente, gente que no tiene futuro,Por supuesto que no es toda la responsabilidad de él, como pueden decir algunos de estos que me incluyeron como compañeros de pensamiento en el día de ayer pero no es lo que plantea el presidente, repito, ocho de cada 10 argentinos están con inconvenientes y sería bueno no caer dentro de este tipo de comentarios de supuesta hipocresía y este tipo de cosas de cinismo de la cual nos catalogan simplemente por opinar, porque si no en breve tiempo alguno podrá decir el presidente Javier Mile hace lo mismo que hacen los diputados actuales en el Congreso cuando ven cosas que no veían en otro momento hay pobreza, hay dolor, hay inconvenientes, hay intenciones, algunas buenas, otras no tan buenas pero repito, ocho de cada 10 argentinos,han hecho recortes para poder llegar a fin de mes y eso es lo que vale