Editorial Paulo Vilouta: "Otro día perdido" (28/04/26) #Vilouta910

Embed

Tomo un minuto como todos los días y hoy siento esos días donde el título sería otro día perdido y lamentablemente en la Argentina vamos viendo tantos días perdidos y uno dice che pero estoy hablando de la recuperación o el intento de recuperación de Argentina desde que tengo 18 años que veo y pienso en un país en un futuro y van pasando los años los años las décadas las décadas y cada día estamos con mayor incertidumbre pues cada uno podrá medir si estamos mejor o peor porque esta Argentina hoy está dividida y hay gente que todo lo ve pésimo y hay gente que lo ve todo excelente porque es una cuestión de fe pero para los que no estamos subidos en esta cuestión de fe me parece que hay dos o tres elementos para poder darle un poquito de sustento a este título el primero tiene que ver con Javier Milei anoche su discurso la preocupación que tenemos los argentinos la confianza en el gobierno que cae los datos que son de una confusión tremendo el consumo masivo tuvo un leve rebote dice Nielsen el consumo masivo cayó 5.1 y acumula tres meses de baja dice Centia por otro lado récord de ventas puerta a puerta y no son dos pesos veinte son más de mil cuarenta y siete millones de dólares un 118% más y uno escucha al presidente no nos vamos a apartar no nos vamos a cortar vemos que hay una Argentina donde hay sectores que están muy bien y otra Argentina la nuestra la cercana acá que depende mucho de la industria que depende mucho del comercio que depende mucho de la construcción que están mal porque el que no tiene trabajo aquí no es que arma una valija y se va a vaca muerta y trabaja mañana es un país enorme con distintas características con usos y costumbres diferentes con climas diferentes y es realmente complejo y nosotros lo que estamos en esta zona vemos un poco lo que nos decía Carlos Melconian que lo entrevisté hace una semana la uberización de la economía el buscar una changa el buscar un segundo o tercer ingreso para poder empujar y no para decir si con esto me estoy dando el gusto de la vida con esto estoy más o menos ordenando los números que antes ordenaba con un solo empleo o con un empleo o dos dentro de una familia otro día perdido porque caemos bajo estas cuestiones de fe cuando habla Macri es Macri cuando habla Cristina Fernández es Cristina Fernández cuando habla mi ley es mi ley y son casi como rituales religiosos no de decir creo o no creo me convence o no me convence y me parece que fue otro día perdido porque más allá de la lucha y en esto estoy de acuerdo con el presidente en el tema de la inflación no decimos cómo vamos a llegar al cero cuando estamos hoy en un 3 y al presidente le fastidia este número otro día perdido porque es realmente increíble que sigamos discutiendo la falta de respeto que hay a quien usa el transporte público de la argentina con este tema de los colectivos el gasoil quien paga quien no paga 128 mil millones empresas que viven de subsidios hace 4500 años cuando realmente el gobierno tendría que decir este plan kirchnerista de subsidios reventó el transporte reventó las empresas como de energía de luz de agua hagamos algo distinto hagamos algo distinto porque la gente no puede estar haciendo cola de 60 pasajeros para subir apretados y maltratados en un transporte público habrá el jueves otra reunión pero sigue la deuda sigue el conflicto y hay dos posturas muy intransigentes ya otro día perdido otro día perdido.

Porque mañana vamos a ver al señor adorni en el congreso de la nación y sería estupendo que el señor adorni que ayer fue a ensayar la puesta en escena de mañana vaya con argumentos sólidos para poder creerle porque la confianza del gobierno cae entre otras cosas y la imagen de mi ley cae como consecuencia que para los argentinos hoy en primer lugar la preocupación es la corrupción y el señor adorni tendrá que demostrar mañana entre otras cosas más allá de los escándalos los gritos la falta de respeto de orden y normalidad institucional que tiene que haber en el congreso lo más probable que mañana terminemos en enfrentamientos donde adorni no pueda otra vez demostrar su inocencia y su transparencia o sea será otro día perdido porque estamos preparando para llenar gradas para llevar al presidente para romper el orden para faltar el respeto nada más y nada menos que la casa de la democracia y otro día muy muy perdido porque hoy con javier temprano hablamos de un fallo histórico 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual sin contacto físico con una nena de 12 años pero como 12 años la nena cómo fue esta historia todo a través de la tecnología del teléfono celular pero con un agravante porque aquí la justicia si bien este hombre no tuvo acceso a la niña la volvió loca durante años y hasta le hizo gastar dinero de los padres con tarjeta de crédito pero saben que es lo grave de todo esto que este hombre estaba detenido con precedentes por cuestiones sexuales y desde un teléfono celular adentro de la cárcel terminó angustiando acosando y volviendo loca a una nena de 12 años es decir estaba en la cárcel por un delito parecido le dieron un teléfono celular y que hizo volvió a cometer el mismo delito otro día perdido seguimos discutiendo los teléfonos celulares en las cárceles argentinas otro día perdido con un mi ley y una discusión interminable sobre la economía con ningún opositor que capitalice los problemas del gobierno y que tenga una luz o una capacidad para decir este es el plan este es el camino con adorni ensayando en la cámara lo que va a ser el día de mañana con los colectivos que ya no son colectivos porque la gente viaja como puede apretadísima y con políticos que permiten todavía el uso de celulares en las cárceles argentinas para que los condenados vuelvan a duplicar nada más y nada menos que el mismo delito porque porque están comunicados permanentemente