Editorial Paulo Vilouta: "Pasa el tren y no nos subimos"

Por supuesto que hay un tema central, pero no quiero olvidarme de otro tema. Para mí trascendente la Argentina como es la salud mental en el Día Internacional de la Salud Mental hacer Creo que hemos desperdiciado una nueva oportunidad porque te Argentina que se de se divide en bandos, en grietas, en que aplaude a quien piensa igual y agrede a quien piensa diferente. Vuelve a perderse una gran oportunidad para de alguna vez salir de este pantano que es un país sumido en la decadencia, en un montón de cosas. Cuando pasó lo del tema jubilatorio y el primer veto de Milei.

Yo planteaba, aparecerá alguien con una idea revolucionaria para ver si reformamos la caja jubilatorio. Así salimos de este pobrísimo donde los jubilados ganan trescientas Lucas y con eso creemos que está todo bien inventando moratoria, sino buscando un sistema solvente, promoviendo que haya más laburo imagen te que esté en blanco para generar recursos. Nada termino hay como terminó con un veto, le dieron un cuatro por ciento de inflación. Les confirmaron un bono congelado en setenta mil pesos en la Argentina.

Los jubilados siguen peor, mal ahí, sin ninguna modificación, pero todos contentos y felices porque se mostraron los dientes y ahí quedó el debate con el veto número uno y esa nos perdimos una gran oportunidad. También de dar un paso sustancial porque masas La del salario de los docentes, que es muy importante Nosotros.

Hoy no tenemos idea. Puedes el número real de los aumentos que otorgó el Gobierno de Javier Milei cuál es el recorte que hizo el Gobierno de Alberto Fernández y que a mucha gente le pasó por encima o no se dio cuenta? O le pareció fantástico que plantea la Ley de Financiamiento universitario? Cuántos alumnos tienen las universidades públicas nacionales? Porque para el secretario de Educación, el señor Torrent, el hay seis cientos mil que están inventado.

Esto es verdad, es mentira. Qué porcentaje de alumnos extranjeros hay en la universidad pública? Cuáles son los planes educativos que tiene Argentina de cara al futuro para promover carrera que les sirvan a un país donde prevalece la energía y el conocimiento? Cuanto gana promedio un docente universitario Qué fondos etán previstos para el año que viene. Como mantenemos edificios que son casi museo porque son piezas arquitectónicas notables, pero que tienen un deterioro por el paso del tiempo infernal. Cómo evolucionó el presupuesto universitario dos mil veinticuatro? Cómo funcionan las auditorias?

Hay o no hay auditoría? Hay controles, como dicen los rectores, o es un viva la Pepa, como dice el presidente de la Nación, cuantas cosas que son confusa, no en el medio. Hoy un paro. Todas las universidades argentinas cerradas hoy tenía que estar todas abiertas en contra del veto, con los alumnos estudiando, buscando ser mejores y tratar de tener más Sor cantidad de gente recibida.

Saben que el número de recibidos en la Argentina es muy bajo saben que los planes educativos tal vez forman parte de un sistema con bastante atraso. Me parece que nos perdimos una gran oportunidad. Como tanta que tiene la Argentina para tener dos versiones y cada uno subirse a una versión y creer que con eso alcanza mientras alto. El País Flecha para abajo. Primera B Nacional Primera vez pronto Primera división se porque ahí estamos.

En definitiva, donde cada uno se va a parar a lo que se le ocurre que cantidad de personas extranjeras están metidas. Se cuál es la inversión que tenemos por estudiante. Es verdad que cada estudiante nos cuesta casi dos millones de pesos aproximadamente. Cuál? Cuál es el porcentaje entre los ingresa antes a las universidades públicas, que son primera generación de estudiantes universitarios, de familias que jamás no estamos discutiendo otro tipo de cosas. La gratuidad ya confirmada la La educación va a seguir siendo pública.

En la Argentina por más que la izquierda que quiere crear que vive en Cuba y que la presidenta se llama Miriam Bregman este pregonando no que la van arancel Arnaud que no podemos centrarnos. Hoy podrían entrar y están de paro y no, no quieren ir más allá del disgusto del veto. Nos perdimos otra oportunidad, como tantas, pero ojo, que los trenes no pasan tan seguido y Argentina.

Como país comenzó a darse cuenta que los trenes pasan, no nos subimos y cada día peor porque el pobrísimo de los jubilados no está resuelto. El problema universitario no está resuelto. Y así avanzamos. Y otro tema que no está resuelto hoy es el Día Internacional de la salud mental. En el año dos mil diez, el gobierno de Cristina Kissner encontró en un grupo de personas que defienden los derechos humanos y que creen que son una clase superior en el universo, la modificación a una ley para hacer de la persona con un inconveniente de salud. Ven tal barra adicción, la dueña absoluta de su vida.

Ustedes me dirán que mejor que cada uno de nosotros gobernar nuestra propia vida. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero con un pequeño límite cuando una persona está sumida en una adicción incontrolable o tiene un episodio de salud mental. Nunca esa persona va a admitir que tiene que ser internada, que tiene que ser tratada o que tiene que ser curada por inventar este sistema absolutamente permisivo y con pesimos resultados. Hoy tenemos en la Argentina ocho de cada diez personas que están en estado de casi con problemas de salud mental a la dura vida. Argentina asume el de la pandemia y su Merle una ley delirante del dos mil diez y no modificada por este Gobierno y este Congreso aún en el dos mil veinticuatro. El daño que se ha hecho lo pueden consultar con cualquier madre, padre o familiar de una persona con un inconveniente de salud mental o una persona con adicción.

El Cedrón Arba publicar en breve el crecimiento exponencial del consumo de drogas en la Argentina empresa la marihuana con más de ciento por ciento de la población juvenil SA claro y determinado que dan Ian que atacan nuestro cerebro, que atajan a atacar nuestras células, que es imposible Evangelizar la droga, como hacen algunos en los medios de comunicación creciendo que hacen un bien a la gente. Hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Acá hay un grupo de madres que se va a reunir en la plaza de Mayo, lugar tan emblemático pidiéndole al Gobierno que se ve un proyecto para modificar una ley que profundizó los gravísimos problemas que tenemos. Porque más allá de la necesidad de los hospitales más allá de los profesionales más allá de la ciencia, necesitamos que precisamente todo eso pueda tener su participación activa en un tema tan delicado como en la salud mental.

El Gobierno de Cristina Fernández trabajó para todo lo contrario y decidió manejar el tema de de la salud mental desde otro lugar. A esta altura Sabemos que los resultados no son oficiosos. Y que esta rara la Ley de Salud Mental Argentina, que recela de la psiquiatría y la niega como ciencia médica, le está diciendo hace tiempo mil El problema gravisimo que tenemos en nuestro país. La norma, aprobada en el dos mil diez, equipara en varios aspectos al psiquiatra con el psicólogo, el terapista ocupacional o el asistente social. Los resultados están a la vista y cuando algo no funciona hay que modificarlo.

Y si no, hablen, repito, con cada madre, con cada padre o con cada persona que tiene una persona adicta en su familia o con cualquier alteración mental Ojalá que no sea un día más. Y ojalá que esa madre que hoy se reúne en la Plaza de Mayo tengan algún tipo de respuesta, porque promesas tuvieron, pero realidades y modificaciones sobre una ley clave y fundamental. La Ley de Salud Mental Argentina. Hasta el momento, ninguna ocho dieciocho