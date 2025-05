Editorial Paulo Vilouta: "Paso de Calidad" (01/05/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días.

Hoy es un día muy particular, muy fuerte, muy emblemático, porque sabemos lo que significa la posibilidad de tener un trabajo, no?Y las distintas generaciones.En la Argentina vimos cómo el trabajo se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas.Hoy hablamos de mucha informalidad y hoy hablamos de un día de mucha potencia en un país donde cuatro de cada diez personas está fuera del sistema laboral, del sistema registrado del sistema de los derechos del sistema, donde tendrían que ordenar y mandar los sindicatos argentinos.

Les voy a hacer alguna pequeña referencia porque si bien hoy nosotros celebrábamos y cuando yo llegué a la radio, veía a todos mis compañeros y los compañeros del canal que se saludaban y decíamos Che, feliz día.

Feliz día.

La verdad es que tenemos el orgullo de poder trabajar y puntualmente este grupo de personas que estamos hoy aquí esta mañana con ustedes, poder cumplir con nuestra vocación y poder cumplir con un trabajo y una tarea que realmente nos gusta.

Sé que hay mucha gente que tiene la obligación de un trabajo para poder subsistir en tareas que no son las mejores, que no son las mejores condiciones o las que pueden tener algún tipo de situación.Que diga Che la verdad.Estoy haciendo lo que me encanta.No?

Muchas veces se trabaja por un sueldo, por la necesidad de poder mantener una casa y se trabaja de lo que se puede, pero en la Argentina el número realmente es demoledor, porque desde el dos mil diez que no creamos trabajo privado digno, tenemos trabajo privado escaso, muchas veces en negro o con el sistema del mono tributo.Tenemos veintiuno, millones de trabajadores, más o menos en nuestro país hay, de los cuales nueve millones están en negro.esto es no tener vacaciones, esto es no tener asistencia médica.

Esto es no tener una paritaria y depender del ánimo de una persona que diga Che te aumento, no te aumento un mango o mirá que si te aumento se pone en juego la fuente de trabajo y si tengo que cerrar techo bajo amenaza y bajo situaciones realmente muy, muy conflictivas, no tienen ningún tipo de derecho, no tienen aportes jubilatarios,Por eso las cajas jubilatoria en la Argentina están como están y si hacemos un repasito un poco de los sectores más golpeados.

En la Argentina, el rango etario con peores condiciones es el de los jóvenes, que hasta los veintinueve años tiene un índice de informalidad de casi el cincuenta y nueve por ciento.una persona que se está formando y donde tiene tal vez los años de más fuerza o de más energía como para sí.Che armó medianamente un presente digno porque nadie tiene comprado un futuro no.

Cincuenta y ocho Coma siete.Los adultos mayores de sesenta y cinco, cuarenta y nueve coma cinco de informalidad y el rango de treinta, sesenta y cuatro cede un poco.Y ahí estamos, con un treinta y seis.Coma cinco dice que si bien la informalidad entre los jóvenes nos sorprende, no deja de ser uno de los datos más importantes.Toda esta gente, además de tener trabajos flojos, indignos en muchos casos y explotadores, no hacen aportes jubilatarios.Qué significa esto?Que no van a tener una jubilación y que si tienen van a tener un ingreso magro como el que tenemos hoy en la Argentina de trescientos mil pesos.

Por qué?Porque necesitamos cuatro activos.para que pueda cobrar un pasivo.Y en Argentina estamos en uno coma ocho más o menos de activo para que cobre un pasivo, el desastre que está cobrando y la cultura del posmo que nos llevaron los gobiernos argentinos a que el setenta y cinco por ciento cobre la mínima.La peor rama en materia laboral es el sector doméstico.La tasa de informalidad sabe en cuánto es setenta y siete por ciento el setenta y siete por ciento de las señoras que trabajan en la casa que ayudan y que son muchas veces el alma en un montón de cosas.Setenta y siete por ciento en la informalidad.La construcción setenta y seis coma seis de los empleados está en negro y en el comercio un cincuenta y uno coma nueve.la industria es el sector que tiene menor cantidad de trabajadores no registrados, con un treinta y seis punto uno uno.La verdad es que los números son altamente preocupantes porque vemos una Argentina con un déficit muy fuerte, que es el déficit del laburo del trabajo y un déficit futuro también realmente muy, muy inquietante, porque toda esta gente, al no poder aportar, tampoco está alimentando el sistema jubila y al no poder cumplir con esta parte está perjudicando a las generaciones que se vienen.es el día del trabajo.Hoy sería un día importantísimo para que algunos que están dentro de este sector o de esta área nos dijeran cómo podemos salir, Cuál es la reforma laboral que va a ser nuestro país para poder incluir a estos nueve millones de hermanos argentinos que están colgados de un pincel?Porque escucho estos sindicatos que ayer vi marchar entre paréntesis che de marcha en el primero de mayo.

Yo sé que el año pasado fue un fracaso rotundo porque el primero no va nadie, pero un treinta de abril cortando toda la ciudad de Buenos Aires generando un caos con micro, con cosas del pasado y muy vieja.Por favor, algunos dirigentes de la CGT que marchen el Día del Trabajo es un insulto al trabajo.Es una falta de respeto a los trabajadores y es una falta de ideas, porque lo que tienen que lograr y alguna vez lo hablamos acá con el señor Maturana que maneja los trenes, es tener una cultura más amplia de lo que viene.El señor Maturana dijo Si necesitamos algún día que ingresen capitales privados monitoreados por el Estado para poder lograr cosas mejores, bienvenidos sea no.Algunos creen que tiene que ser solamente del Estado.Yo sé que el Estado por lo general es deficiente.Puede tener excepciones.Aerolíneas hoy superávit aiza hoy superávit pero cuatro mil quinientos años de déficit.y yo ayer veía a esta gente marchando por Buenos Aires cortando toda la ciudad, no permitiendo que el que trabaje pueda trabajar haciendo que un montón de trabajadores no laboren en la Argentina.

Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo porque ayer se tomaron prácticamente el día.Yo me fui de la radio acá y los micros y gente en las esquinas armándose.Armen cosas más de estos tiempos, por favor, alguna idea revolucionaria.Los que manejan la CGT de C Che nos sentamos con los mejores ministros de trabajo que haya tenido el país, aunque deben ser contados con las manos o miramos como hacen otras partes del mundo.Por qué no hay empleo privado?No hay ideas, estamos atados y a costumbres de un pasado que atrasa y que no dio ningún tipo de solución.Repito, nueve millones de argentinos hoy trabajan la informalidad y estos tipos marchan un treinta de abril para querer marcar un precedente o un antecedente precedente y antecedente de que de falta de ideas, de costumbres viejas, de la nata, de gente poco confiable.

Bueno, ojalá que estos números que hoy damos que no son alentadores porque tienen que ver con la informalidad, con la falta de trabajo, con un Estado que inventó un sinfín de trabajos para satisfacer sus necesidades, pero que tuvo que inventar un montón para poder cubrir el déficit del sector privado.Prestemos atención.Por qué no se mueve el sector privado?si un trabajador cobra cincuenta pesos, al empresario le sale más de ciento treinta y a ese empleado que cobra cincuenta, como hay un montón de no registrados.le queda casi veinticinco.Por qué?

Porque está pagando su impuesto a la ganancia y está pagando lo que tendrían que pagar otros que no pagan porque está fuera del sistema imposible, inviable, como las jubilaciones.todo está atado y todo tiene que ver con la falta de ideas, con la falta de reformas.

Y hoy, primero de mayo, más allá de desearnos un buen día, aquello que tenemos la bendición del trabajo, me parece que tenemos todos también la obligación de pensar para adelante por los que no tienen trabajo, por los que tienen trabajos desastrosos, precarizados explotados y porque Argentina alguna vez tendrá que dar un paso de calidad en esta materia.