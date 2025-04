Editorial Paulo Vilouta: "Pensamientos" (23/04/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los dias

Muchas veces un acontecimiento de tanto peso y de tanta relevancia como es la muerte de Francisco nos permite ver algunos gestos que realmente uno dice Che, estamos mucho mejor en esto y otros estamos mucho peor en esto, no?y me parece que hay unas síntesis justas, porque cuando vimos a lo que yo me refería ayer el escándalo con Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, con un grupo de intolerantes que escupen, que agreden, que cantan, que rompen un clima de espiritualidad porque viven obsesionados con creer que si no son ellos los que están y las urnas son las que mandan, hay que hacer todo lo posible para destruir todo lo que está en el camino.

Sucedieron algunas cosas dentro de ese ámbito que conocí en las últimas horas y realmente marcaban un punto de inflexión en esta Argentina tan loca, tan tensionada y tan maleducada por momentos.Ayer el arzobispo hacía mención a que no se había entendido nada lo que salieron a pelear ahí y y a maltratar a Victoria Villarroel, porque adentro hubo algunos gestos que llamaron la atención y mucho Y vaya si tal vez es importante Francisco en este momento para decir Che, la vicepresidenta de la nación, en un abrazo con el Premio Nobel de la Paz del señor Pérez EsquivelLlamativo, pero bueno, la vicepresidenta de la Nación, en un cordial saludo con el señor Leandro Santoro, dirigente joven, diferente, con otras ideas, con otro nivel.

Bueno, uno lo tendría que destacar, no?Pero en Argentina, donde destacamos todos hechos malos, sí hay que destacarlo.y ojalá esto sirva.para poder entender que podemos desde el diálogo o desde un día cambiar de camino, entender que hay otros caminos mejores.y salir siempre de conductas muy reprochables, como las que sucedieron ayer en el Congreso de la Nación.Por la falta de ubicación que tienen muchos diputados argentinos que creen que forman parte de un privilegio.No voy a usar la palabra casta porque no me gusta y no me meto en esos terrenos, pero muchos creen que lo público es privado.Lo hemos visto tantas, pero tantas veces.Y ayer hubo una muestra más cuando un grupo de diputados le reclamó al titular de la Cámara en estos tiempos, Martín Ménem, la necesidad de tener que viajar para despedir a Francisco allá en Roma.Son veinticinco bloques.Había que llevar mínimo un representante de cada bloque anoche.Nosotros somos más importante.

No nos metas uno.Si a esto le das uno a mí me das dos.Empezaron a ser los númerosnos costaba más de doscientos mil dólares.El diputado Tour para despedir a Francisco en Roma.No sé si hubiesen tenido la misma avidez.

El mismo deseo, la misma inquietud si la despedida de Francisco era aquí, aquí cerca, en Luján o en algún país vecino, pero todos querían ir a Roma hasta que alguno con una cuota de sensatez congeló, por lo menos hasta el día de hoy, una discusión disparatada.

Porque Argentina no está para gastar, ni siquiera doscientos mil dólares en llevar diputados espiritualistas en estos momentos con una avidez terrible por despedir al papa Francisco a Roma no va, no hay pasajes.Había que pagar casi siete mil ocho mil dólares por pasaje.3No hay hospedaje.No hay cara para justificar un gasto innecesario en una política argentina que algunos todavía no entienden que es pública y que es el dinero de los impuestos.El Estado es el impuesto de la gente.El Estado no es la gratuidad.Como muchos inventan que todo es gratis porque la plata no es gratis, la plata no se fabrica, la plata tiene que tener un respaldo y nace del impuesto de todos nosotros.Y me parece que hubo un punto ahí de alguno que coherentemente habrá dicho y nos van a matar si hacemos esto.Estamos bajo el ojo de la tormenta.Tuvimos un año con buena asistencia porque hubo muchas leyes a lo largo de este corto tiempo de Javier Mii, pero tuvimos conductas, papeles, gritos, diputadas, tirándose agua, gente insultada, gente que no conocía la normativa del Congreso, gente que se levanta y se va.Damos quorum, no damos quórum apretados por ficha limpia, porque la sociedad les reclamaba transparencia y querían gastar más de doscientos mil dólares para despedir a Francisco.

Qué papelón!Bueno, esperemos que en el día de hoy no tengamos ninguna modificación sobre esto, pero fundamentalmente lo que hay que corregir son pensamientos.Después las conductas se pueden enderezar, no, pero el hecho que piensen que tienen que estar el hecho que piensen que se los tenemos que pagar.El hecho que piensen que el dinero es del cielo, no?Y que no forma parte de un Estado argentino que más allá que hoy pueda tener un equilibrio fiscal, está en déficit permanente con un montón de sectores de la sociedad.Para terminar el minuto hay dos casos muy mediáticos dando vuelta la denuncia de la señora Viviana Canosa y la auto denuncia del presidente licenciado en San Lorenzo de Almagro.Me parece que la justicia argentina, después del el papelón para mi opinión sublime en casos tan delicados como ese, la trata de personas y el abuso de menores, tendría que tener una réplica no solamente por este caso, sino también por el caso puntual de lo que se viene con San Lorenzo de Almagro y por un montón de casos más donde a que habría que poner algún límite o algún tipo de ojo.Que si denuncias cualquier cosa, Ojo, que si moles molestas a la justicia por cualquier cosa y nosotros comprobamos que esto es para intentar cancelar a gente, escrache a gente o por alguna vendetta, ponemos un límite mínimo económico.

Hoy las sanciones en la Argentina por falsas denuncias son mínimas y me parece y estoy observando, nombro algunos casos que son muy delicados.Estamos hablando de casos profundamente delicados en la Argentina con mucha ligereza el caso Loan y el caso Lian, que es el Chiquito de Córdoba, con dos meses de desaparición.Hoy nos tendrían que tener a todos bajo una situación de altísima preocupación.Hay bandas en la Argentina?Hay descontrol en las fronteras.En la Argentina hay gente que facilita la desaparición de chicos en la Argentina en vez de estar preguntándonos cosas y pilares fundamentales.Cómo Sofía desapareció de Tierra del fuego y nunca más volvió Cómo la chiquita de San Luis, en la puerta de la casa, desapareció y nunca más volvió.Y los dos recientes, Loan Liang.el chiquito en la Mesopotamia que todos conocemos y El chiquito en la provincia de Córdoba.Estamos hablando de disparates sublime.Estamos yendo a la justicia a presentar fotos de gente que está en un jacuzzi, festejando, disfrutando, Estamos viendo atrás de gente que tiene hasta el momento una conducta intachable, conductas que nadie les puede probar.

Me parece que la justicia tiene que marcar también un límite, porque hubo un cuestionamiento con el tema de los medios.Bueno, también tiene que haber un cuestionamiento, no con los medios que difunden y muestran con la justicia que tiene que decir.Venga, señora, venga, señor, fantástico.Las puertas de los tribunales están abiertos, pero seamos serios y hagamos las cosas con seriedad.Dejemos de advertir o de amenazar gente con que yo tengo con que vos tenés con que aquél tiene.Vayamos con pruebas concretas en los casos puntuales y recientes donde estamos involucrando hechos dramáticos de la Argentina.Chicos que desaparecen, abogados de organizaciones que son muy serias, que dan pasos al costado porque no pueden ver el escándalo que estamos viviendo todos los santos días y el manoseo y el pisoteo de cosas que son realmente muy, pero muy graves.Dejemos de jorobar con que voy a la justicia y la justicia, porque cuando voy a la justicia tengo que demostrar lo que yo pretendo denunciar y si no, pedirle o darle las herramientas a la justicia para que haga una investigación seria y tenga algún tipo de resultado.Si no, nos quedamos en el medio de la intrascendencia del momento del Fogo neo, del momento, de las cámaras, del momento de los micrófonos.

Pero sigue pasando el tiempo en la Argentina y seguimos hablando de chicos perdidos, de chicos abusados, de chicos que se van de la mano de su familia como loa y como Lian, y nadie resuelve absolutamente nada.Reflexionemos si la justicia no tendría que poner un límite a este tipo de supuestas denuncias que revolucionan al mundo y no terminan en nada.

Y si no, tendría que tener un rol mucho más determinante para que este tipo de casos mediáticos alguna vez arrojen algún tipo de resultado.