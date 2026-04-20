📣 Editorial Paulo Vilouta: "Pensemos en el hoy" (20/04/26) #Vilouta910

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Y me meto en el minuto de todos los días porque la vida es esto ¿no? Vamos, venimos, cambiamos, despedimos, auguramos el vértigo casi permanente. Y empezamos una semana muy particular donde tal vez hoy dos referentes muy fuertes de la política argentina están en el exterior y uno tal vez se pregunta, y yo soy de los que creen que los viajes suman, que las relaciones suman, que la diplomacia suma, pero miro a Mileya y a Kicillof en distintas tareas y digo, es el momento, porque Argentina es como que está siempre con un freno de mano. Y yo escucho al presidente que dice, vamos a terminar con el tema de la inflación y en caso que ustedes no estén de acuerdo nos iremos a nuestra casa y volveremos a la actividad privada.

¿Qué pasa cuando un inversor ve lo que ve todos los días de la política argentina? Se espanta o dice, che, ante esta frase de Javier Milei, no invierto en el 2026, espero en el 2027, porque la política argentina es de locos. En Chile, acá al lado, pasaron de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet, dos extremos absolutamente antagónicos y es cosas que no se tocaron nunca. Acá cada cuatro años, si no hay una continuidad o una reelección, viene un presidente o una presidenta para terminar con lo poco que hizo el anterior y volvemos otra vez al llano y volvemos otra vez a la meseta.Yo si soy inversor, digo, che, ¿cómo generamos confianza en la Argentina si tenemos un político que dice, tal vez dentro de poco vuelvo a la actividad privada? Los pilares fundamentales de cualquier país sano no se cumplen. La falta de Estado hoy es alarmante sin caer en ese populismo berreta y delirante que planteó el quillerismo de la Argentina de subsidiar absolutamente todo, empresas públicas dando un servicio lamentable y generando ese desorden, emitiendo permanente dinero y generando una ola imparable de inflación que todavía la estamos pagando.

Y si nos ponemos a trabajar en el 2026 y hacemos cosas en el 2027, después para que nos vuelvan a elegir o para que seamos una alternativa, pero por lo que hacemos en el 26, no por lo que prometemos para el 27, hoy están todos con la cabeza en el 27 y el 26 está en punto muerto y este es un año para generar cosas.Lo veo a Axel Kicillof, movilización del global progresista. ¿Qué es esto? Es un precandidato presidencial, va a sacarse fotos con Petro, con Lula, con Pedro Sánchez en el peor momento del gobernador español por el problema que tiene su mujer. El propio quillerismo le planta una situación que manda 8-10 con un cartelito Cristina Libre y medio como que le arruina porque hablamos más de Cristina Libre que de Kicillof, candidato presidencial en la Argentina.Y el presidente en Israel en medio de una alianza muy fuerte, que yo la justifico porque Irán es el enemigo de Argentina, nos voló la AMIA, nos voló la embajada de Israel, murió mucha gente y es gente con la cual no comparto absolutamente nada, pero lo veo otra vez en un show en el día de ayer, en el medio de un ensayo del Día de la Independencia, cuando en la Argentina venimos de una semana tremenda, de un 3.4 en inflación, de un escándalo con el jefe de gabinete que no puede mostrar con ninguna prueba, que es absolutamente inocente de lo que se lo está acusando y una economía que está deprimida, que dio recién marzo un pequeño alivio de 0,7 positivo. Necesitamos al gobernador en medio de una provincia que está con una crisis absoluta de inseguridad, con una crisis absoluta en salud, coyoma, en una crisis absoluta económica que no solamente es por mi ley, tenerlo en esta gira. Necesitamos al presidente de la nación en los festejos de la independencia de Israel en medio de problemas tan serios y de una interna interminable en la Argentina que pone como referentes al señor Dan y a la señora Lemoyne.Me parece que no, me parece que es un momento para pensar en otra Argentina, la Argentina donde alguien diga, vamos a invertir en ese bendito país, pero que nos den confianza, que nos den base, que nos den sustento, que no estén todo el día oponiéndose todos a todo y sin ningún tipo de argumento. ¿Ustedes escucharon algún político argentino que pretenda hacer algo en el 27, decirnos después del 3.4 cómo combatimos la inflación? Ninguno. Hoy una de las máximas referentes en cuanto a imagen positiva es la señora Miriam Bregman, que tiene un sinfín de ideas o títulos, pero no tiene la posibilidad de explicar cómo llevaría a cabo desde esa idea un proyecto serio para la Argentina.Imagínense cuál puede ser el futuro si hoy Bregman es la dirigente más ponderada en la Argentina, que no sabe qué es un cómo, porque sabe qué es lo que hay que hacer, pero no sabe cómo hay que hacerlo. Kicillof ahí en la movilización no sé cuánto, Milley cantando y bailando en Israel, qué poquito, ¿no?

Realmente qué complejo, qué difícil y qué duro. Y la pregunta que me hago casi todos los días, ¿y si pensamos en hoy y gobernamos en el 26 y con el 26 armamos el 27, pero otra vez estamos en el 26 solamente pensando en lo que vamos a hacer supuestamente en el 27? Y para el 27 falta un larguísimo camino.