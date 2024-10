Editorial Paulo Vilouta: "Perder la oportunidad"

Para cerrar esta semana, aunque formalmente casi casi todo se desarrolló en el día de hacer porque la verdad ni me llama la atención dentro de lo que es el número que tiene este Gobierno de representantes. Como logra no solamente sacar resultados en el Congreso con el tema del veto, con el tema del otro veto con el tema de la ley bases, sino cómo logra instalar algunos temas que muchas veces no tienen una clara demostración en los hechos.

Se empezó desde hace un tiempo atrás hablar permanentemente de comedores, fantasmas y una banda de supuestos colaboradores de la pobreza, siendo enemigos de la pobreza, porque terminaban Armando supuesto comedores, merenderos y todo este tipo de situaciones, pero inventando la creación de estos organismos para robarle a la gente, nada más y nada menos que robarle a los pobres con comida Lo.

Habíamos hablado alguna oportunidad con El doctor Marijuán, que es uno de los fiscales de la nación Bueno, el Gobierno logra no solamente instalar eso, sino que presentó más pruebas sobre comedores fantasma que recibían alimentos y subsidios millonarios que no llegaban a la gente, sino una manga de ladrones que se quedaban con todo esto ahora el Gobierno sin poder demostrarlo todavía. Insiste con el tema de las auditorías en un ámbito como en la universidad.

Y me parece que tienen un relato, en este caso muy seductor para la gente, hastiada de la corrupción, cansada de la limitaciones podrida de la pobreza y se Henry Miller o qué es esto? Los pobres arruinados por estos delincuentes que le robaban la comida, inventaban comedores para afanarse la hijita. Que vergüenza!

Bueno, ahora también se crea un relato que todavía no tiene comprobación, porque en el caso de los comedores, si está en la justicia y hay un juez como el doctor Ariel Lijo y hay un fiscal como el doctor Marijuán que encontrar un montón de irregularidades vergonzosas, afanando la los pobres no puede estar ni en la casa alguno, porque la gente los ve y los insulta arriba abajo porque ponían cara de circunstancia. Defendemos a los pobres, nos entregamos por los pobres y estaban robándole en la cara haciendo negocio por atrás.

Lo que no puede el Gobierno todavía demostrar es el sistema supuestamente que hay de corrupción en el ámbito universitario y me parece que la otra parte tendría que tener hoy la inteligencia suficiente para demostrar que hay mil auditorías, mil controles y que todo peso que va a la educación, que es utilizado por la educación y no por la política Yo si fuera el Gobierno.

Así como presentó hoy nuevas pruebas escandalosas sobre comedores fantasma que recibían alimentos y subsidios millonarios, una vanga atorrantes se lo robaba. Hoy si soy el Gobierno, estoy presentando las pruebas para decir que lo de la Universidad de su festival de corrupción. Y si yo fuera hoy miembro de la universidad rector de las universidades o el señor Saco Viti, estoy llamando una conferencia de prensa presentando todo lo opuesto y todo lo antagónico diciendo acá está la rendición peso por peso de lo que si los ciudadanos argentinos a través de los impuestos, logran la supuesta gratuidad de la educación pública y nadie lo hace. Una pena.

No sé si el Gobierno miente con los datos o los rectores y los universitarios no tienen los datos para mostrarlo. Mientras tanto, estamos en este Tyrone o permanente de un montón de gente que festejaba y dice Yo. Elegí votar esto y otros que dicen nos estamos yendo, pero al descenso directo, con la política Seal y las medidas que tiene mil hay que oportunidades desperdiciadas. El Argentina no, porque le dije a hacer no hay uno solo que haya dicho Chete en un sistema jubilatorio revolucionario en Argentina para terminar con el pobrísimo y este desastre que el setenta y cinco por ciento cobra doscientas ochenta mil pesos no lo hizo nadie.

Tengo una propuesta, no solamente decir sacando bienes personales sacando los fideicomisos, privatizando veinticinco empresas terminando con el delirio del jazz Argentina solucionamos el problema de los universitarios. Pensé que alguno lo y valor no lo logró. No apareció un diputado, una diputada.

Lo hicieron Rock IAR ver si hablaban, sino hablaban, se ponen pelucas y no se ponen, pero están en otro mundo y acá se perdió una gran oportunidad el Gobierno para salir con papeles contundentes y los tienes sobre el delirio del gasto universitario que yo creo que existe y los rectores y las autoridades universitarias para decir Soportamos mil auditorías y tenemos los números y las cuentas sobre la mesa.

Ojalá que la semana que dichos en que te es corta, eh? Yo se que se tomaron un descansito en el Gobierno es ser. Festejaban por la inflación y festejaban por el veto. Tuvimos un paro y solo Quito en las universidades porque no se puede para el jueves en la previa de un feriado de guiarle, porque parece que estamos más de vago que otra cosa, pero bueno, También la semana que viene con un poquito más de energía. Tanto el Gobierno como los que se oponen a esa medida presentan alguna medida contundente para demostrar si hay o no corrupción.

Para terminar un dato llamativo Yo no me manejo corporativamente en defender cosas que tienen que ver con mi profesión o defender colegas por defenderlos o meterme en temas que no me corresponde. Pero la verdad que me llamó la atención el sobreseimiento a Javier Milei por el caso Jorge Fontevecchia, el titular de perfil y colega nuestro, al cual lo habían llamado en Sobrado. El juez federal se hacían Ramos lo sobreseyó al presidente en una causa que le inició Jorge Fontevecchia, que denunció que el presidente lo habías amado periodista en Sobrado este fallo que de primera instancia y que va a ser apelado Ramos.

El juez considera que calificar de esa manera un periodista forma parte del interés público y, en consecuencia, no puede ser encuadrado en una tipificación penal Para este doctor. Para el doctor Ramos, en el episodio entran en colisión. El derecho de Font debe que a defender su honor ante un agravio y el derecho de Milei a expresarse con libertad bastantes. Llamativa la causa.

Según los abogados de Fontevecchia, la apelación contará con el apoyo urbano Hemos internacionales para evaluar esta situación. Hay otro caso muy parecido que involucra a Jorge Lanata, que está en un momento de salud muy, pero muy delicada. Jorge presentó una demanda similar a la de Fontevecchia por el mismo tono y por este tipo de descalificaciones por parte del Presidente.

Estos llegó a manos del doctor. Dijo que todavía no se expidió que eso tiene la justicia que él quiere. Sante cuenta con recursos para contestar, responder y replicar acusaciones. Yo críticas. O sea, si el presidente le dice periodista en Sobrado como tenemos una tarea pública, podemos decir Presidente del hígado. No sé una cosa insólita, no lo que significa este fallo en el marco, el querellante Fontevecchia está en un plano distinto al resto de la población.

Sigue, verdad? Cuenta con un micrófono, cuenta con un medio, cuenta con a la pecera, pero no cuenta con el mismo deseo, tal vez de descalificar o de tratar como el presidente de la nación, lo sabes. Tratado tanto a Jorge Fontevecchia como Jorge Lanata Llamativo el caso y el sobreseimiento porque vuelvo a insistir a casa en juego. El honor no es un chiste. Tiene que ver con la ONA una no habilidad de la gente con la credibilidad de la gente. Hablar de periodistas en Sobrado, la verdad que suena para para mi gusto, no un hecho como lo plantea el doctor Ramos, donde uno contestando cualquier otro disparate resuelve la situación.

Llamativo el sobreseimiento Milei en un caso por llamar en Sobrado, en este caso un colega a un editor, a Jorge Fontevecchia. Veremos cómo actúa el doctor Lee Jong el caso puntual de Jorge Lanata. Pero me parece que es un retroceso, porque todos avalamos y todos estamos de acuerdo con la libertad de expresión. Pero todos creo que tenemos que bajar un cambio e intentar que esa libertad de expresión no se transforme en hechos, agravia antes y en vulgaridades permanente que forman parte de lo cotidiano.

En la Argentina si el presidente tiene bandera verde para esto, me parece que entramos en una situación peligrosa, Ya para que todo lo que creemos que no corresponde en cuanto a trato, si en cuanto a formas se utilice como medida corriente en nuestra vida. Si alguien tiene alguna sospecha sobre algún periodista en particular, se lo denuncia, pero no se lo descalifica. Salvo el doctor Ramos, que considera que hay otro tipo de metodología y tal vez en la que la mayoría de los argentinos No queremos