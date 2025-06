Editorial Paulo Vilouta: "Periodismo en la actualidad" (06/06/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días, tenía un monotema, pero tengo que abrir después de lo que pasó esta semana en la Argentina, con todos los escándalos habidos y por haber y con todos los reclamos habidos y por haber tema garrahan tema, discapacidad, tema, jubilados, Porque en un país donde no hay ideas, cómo resolver los problemas de mucha gente, los salarios de mucha gente con muchas desigualdades, porque hacer se los dije y hoy se los repito, un senador gana nueve millones y medio de pesos y un maestro y un médico no llegan al millón.

Vamos a tener que algún día encontrar una escala de valores diferente en la Argentina uno dice Che, qué pasa?De dónde sacamos la plata?

No, Dónde hacemos dónde uno se rompe la cabeza, que no es nuestra función, dónde sacamos para reparar lo que está tan mal?Y hay una noticia que realmente me la enviaron hace minutos y me parece fantástica, porque es el camino también para poner un poco de orden.El gobierno de Mendoza remató la mansión de un ex intendente buscando que lo robado regrese al Estado para beneficiar a la comunidad.Se trata del primer caso de extinción del dominio.Pero no solamente hay que meter preso a los delincuentes que formaron parte de la política si no hay que sacarles lo que robaron.hay que inhabilitarlo para que no vuelvan más, pero al margen de eso, hay que sacarle lo que nos robaron, que es un proceso legal, la extinción de dominio que le permite al Estado recuperar los bienes que fueron, seamos prolijos, adquiridos de forma ilícita, con dinero afanado a todos los argentinos.Esta propiedad fue vendida por ciento setenta y dos millones.Era de un ex jefe comunal de guay almacén, el señor Luis Lobos, condenado a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, defraudación del Estado y administración fraudulenta,Salvamos la Argentina con ciento setenta y dos millones.

No salvamos la Argentina con los doscientos millones de dólares que hay que pedirle a Báez por la pequeña parte de la ruta del dinero que se le pudo comprobar,No salvaremos la República con los ochenta y cinco mil millones de pesos actualizados que le piden a Cristina Fernández, condenada por corrupción y a toda su banda, No, pero son gestos que sirven para reparar el dolor de tanta gente,Y es dinero que tiene que ir para otro lado, porque cuando vemos a un médico luchando por su bolsillo, a un maestro mendigando porque les pagan desde hace siglos un desastre y tienen una indiferencia absoluta por parte de los actuales ministros in Sí, bueno, son gestos que sirven y son actitudes que tal vez ponen un punto final a tanto ladrón de guante blanco que hemos tenido y que seguramente descubriremos también en el tiempo nuevos, lamentablemente en la Argentina no me quiero despedir del minuto de hoy diciendo que mañana es un día muy fuerte para todos nosotros porque se celebra el Día del Periodista Pero más allá de la celebración y de los saludos y de ese tipo de situaciones simbólicas, hoy estamos en un momento realmente muy complejo en la Argentina, discutiendo nuestra tarea con llamados a odiar al periodismo, a destra, al periodismo y a no creer en el periodismo,Bueno, quiero contarles que, lamentablemente, para los que transitan por este camino hoy y lo transitaron durante muchos años, las noticias no son buenas, porque el sesenta y uno coma nueve de los medios masivos representa la principal fuente de información de la ciudadanía.

Es decir, la gente cree en los periodistas más que odiarlos en un momento donde hacer periodismo profesional tiene consecuencias, pero no hacerlo muchas más en un momento complejo y difícil, donde están muchos atentos, donde muchos están haciéndose los mortificado o donde se hacen los bravos, los malos o están con la descalificación prácticamente a flor de piel,El sesenta y uno coma nueve de los medios masivos representan la principal fuente de información de ustedes, de la gente, canales de noticias, televisión abierta, diarios en papel y en formato digital, canales de streaming, radios, AM, radios FM y, por supuesto, las redes sociales, que llegaron con con mucha fuerza en la Argentina y en el mundo,La encuesta indica que la confianza en los medios de comunicación asciende al cincuenta y nueve coma uno por ciento,Mire, muchos políticos que tienen casi setenta de negativa es si tuvieran la posibilidad de entrar al área nuestra,El área de los periodistas no lo podrían creer,El cincuenta y nueve, Coma seis Entiende que la credibilidad y la confianza de la información son los elementos más relevantes a la hora de elegir un medio,Y estos datos nos están marcando que el periodismo en la Argentina y esto no es una cuestión corporativa, porque yo no me saco el sombrero por todos los periodistas.

Algunos realmente colegas míos, me dan vergüenza por la militancia, por la cercanía, por los beneficios, por la arbitrariedad de sus pensamientos,Pero los datos que estamos viendo marcan que el periodismo sigue siendo un valor clave y fundamental en una sociedad que cuando golpea muchas puertas hasta la de la justicia y no encuentra, viene a la puerta de la radio,Viene a la puerta del canal, va a la puerta ahora también desde un streaming, a manifestarse, a contar, a buscar justicia por lo que no tiene,Sigue siendo un valor fundamental en la sociedad para poder visibilizar problemas y ponerlos en la agenda, aunque no les guste a los políticos y a los actores institucionales de nuestro país.

Saben cuántas cosas los periodistas han impuesto por ustedes?Por la gente?Saben cuántas cosas los políticos o la justicia se tuvieron que bancar por todos ustedes innumerables, innumerables, con un trabajo de muchos periodistas realmente absolutamente eficiente jugado, por más que le digan delincuentes cen sobrados militar y un montón de cosas que se dicen para descalificar nuestra profesión,El momento es difícil y el momento es bravo.Yo veo que Adepa han presentado campañas en defensa de los periodistas, pero los periodistas tenemos que defendernos solos porque tenemos un arma fundamental, que es la posibilidad de opinar.

Tenemos un micrófono y tenemos medios de comunicación que nos respaldan,Lo que estamos viendo es nuevo?No?Lamentablemente, no.

El Gobierno actual ha tomado algunas costumbres que no pertenecen a gente que no forma parte de la política y que hoy ejerce cargos políticos,Yo pensé que iba a ser diferente en este Gobierno, donde veo muchas casas caras de fastidio ante opiniones que no coinciden con el andar del Gobierno argentino,Me llama la atención porque es un Gobierno distinto, supuestamente no compuesto por los viejos políticos de toda la vida,Pero no me sorprende porque en la Argentina hemos pasado por momentos dramáticos los periodistas y me parece que siempre hay que reflejarlos y siempre hay que marcarlos para que no sea el oportunismo de hoy la chance de olvidar el pasado, salvo en algunas excepciones muy breves de algunos gobiernos que no se han metido con las opiniones de los periodistas,En la mayoría de los casos tenemos casos resonantes, durísimos y que no hay que olvidar,No hay que olvidar a Pepe Le Chef echado de Radio Nacional.

No hay que olvidarnos de Marcelo Longobardi,No hay que olvidarnos de Daniel, a edad obligado a tener que vender su multimedia,No nos tenemos que olvidar de la vergüenza que fue en un canal público solventado por todos nosotros.

Un programa de cuarta como seis, siete, ocho no nos tenemos que olvidar esas campañas promovidas para escupir a periodistas que pensaban distintos en la vía pública, con giganto garantías o afiches que se habían puesto, y en el día de mañana nosotros, los periodistas, tampoco nos tenemos que olvidar,de cuatro periodistas que en los últimos tiempos marcaron pilares fundamentales para torcer el camino de la impunidad de la Argentina en distintos órdenes y en distintos momentos,Y me parece que es válido recordarlo en la previa de la celebración de un día complejo y difícil como es el del periodismo, el del señor Verbinski, por haber luchado en tiempos muy difíciles, donde pudo descubrir, entre otras cosas, y difundir la represión ilegal que había en la Argentina, donde tiraban personas vivas para que murieran en el mar,al señor la nata por el descubrimiento de la ruta del dinero K.Hoy estamos hablando de Báez y una banda de delincuentes que se quedaron con gran parte del esfuerzo de todos los argentinos, donde falta una ruta donde falta un hospital donde hay un médico mal pago, donde hay un docente que clama por su dinero, Báez y un montón de gente que los crearon y los solventaron para estafar a los argentinos.

El señor Alconada Mon por el descubrimiento y el trabajo notable de los Panamá Papers y el señor Diego Cabot por haber descubierto, colega nuestro, el último atropello institucional que fue el curro de los Cuadernos de las Coimas.Simplemente cuatro después hay un montón, tal vez con menos nombre, tal vez con menos cartel, tal vez con menos trascendencia, que hacen de la profesión una profesión digna y una profesión que tendría que ser tal vez una de las aristas fundamentales de la justicia encontrar justicia donde muchos periodistas escarban para lograr que la falta de justicia en un país como el nuestro y la falta de consideración de algunos políticos en el periodismo argentino y en el periodismo del mundo sepan que esa justicia muchas veces se encuentra a través de esta tarea tan noble que mañana vuelve a celebrarse ocho y veinte de la mañana.