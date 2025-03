Editorial Paulo Vilouta: "Permitan dialogar"

Hemos vivido una semana frenética. A mí particularmente me llamó la atención. Porque pasamos de hacer la plancha en el mes de diciembre con uno de los meses más tranquilos en una Argentina que siempre en diciembre, estalla por las carencias, por los dolores, por lo que nos falta y porque siempre fue un enfrentamiento, no? O tener que poner mucho en lo social. Y los ministros de Desarrollo Social de aquellos tiempos, tanto del macrismo como del cismo como del altismo, tratando de estar atentos a un supuesto incendio.

También nos encontramos con un diciembre donde vimos números de inflación insólitos para una Argentina que veía promedios, el último de Alberto Fernández, más de doscientos por ciento de inflación, terminando un año y vi esta semana una mezcla de acontecimientos que me llamaron profundamente la atención. Porque, por supuesto, todos tenemos derecho a decir Che, qué mal estamos, no?

Qué mal cobran los jubilados en la Argentina. Qué poca plata, muy poca si lo comparamos con otros momentos, casi lo mismo. Pero si no siempre caemos en esa tentación, podemos decir qué difícil se nos hace llegar a fin de mes. Qué difícil vivir en la Argentina, donde un día es a y al otro día es B.

Pero también soy de los que piensan que Argentina algún día sacará cabeza si somos conscientes y si somos consecuentes con un plan donde tenemos que estar mínimamente económicamente ordenados, no tener más déficit fiscal, no inventar moratorias cuando no hay dinero para pagar jubilación, es decir, entrar en un plan de normalidad, como tienen la mayoría de los países que crecen, salvo la Argentina. Pasó un mes y un año y pico de este Gobierno. Y quien crea que hay una varita mágica con mi ley o con quien sea está absolutamente confundido porque hemos apostado siempre en la Argentina o hemos cambiado buscando lo mejor o hemos reincidido creyendo que algo podía mejorar y siempre estuvimos mal.

Pero vi esta semana. Yo lo planteaba ayer con estos personajes como Aguiar, como Gra Voice, un incentivo muy particular para tratar de complicar la vida no solamente del Gobierno, sino de la mayoría de los argentinos. No es normal que tengamos que cortar dos miércoles toda la ciudad de Buenos Aires utilizando al sector más perjudicado de Argentina, que son los jubilados para salir a la calle supuestamente a defender un derecho que allá ni se mencionaba. Romper absolutamente todo. Poner en primer plano un grupo absolutamente periférico como son las barras bravas, barras de delincuentes en primerísimo lugar y hacer un acto político porque ser fue un acto del Kisner mismo, un acto de la izquierda y un acto de los movimientos sociales.

Digo, son acto no, porque algunos creen que ahora el conflicto social tiene que crecer en la calle y con eso la gente se va a ir acercando a algunos espacios políticos que han perdido como consecuencia de sus malos manejos y sus malos gobiernos. Ayer me llamaba la atención el discurso de algunos personajes que estaban en la plaza. Ni que hablar de algunos periodistas que militan. Cosas que realmente son increíbles. No porque son militantes de las jubilaciones de privilegio de Cristina Fernández, de treinta y cinco millones de pesos.

Y después quedan aterrados cuando ven que hay un jubilado a trescientos Lucas. Digo, hay que ser mal tipo, mala mina y trabajar en un medio de comunicación para militar que una ex presidenta, tal vez una de las mujeres más ricas de la Argentina, haya percibido treinta y cinco millones de pesos todos los meses y seis por inventar que vive en Río Gallego cuando vive en Buenos Aires.

Hay que ser muy cara, dura. Si uno forma parte de estos movimientos sociales, como los señores Beli Boni Pérsico, grabois de salir a gritar a la calle y pedir justicia cuando ellos fueron parte de la injusticia porque saben qué hacían, tenían doble tarea, militaban la calle y eran funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Se llenaron de plata y además hicieron algo terrible.

Abusaron de los pobres, de la gente que cobra un miserable plan social, sacándole una parte para solventar sus movimientos y sacándole una parte, en caso que no fueran o no concurrieran a esos piquetes infernales que frenaron la Argentina durante mucho tiempo. No lo digo yo, Lo dice el fiscal Polici, que investigó la causa, lo tiene a uno imputado y lo tiene al otro. Ahí, al borde del proceso.

Esos personajes tan cuestionados y con tan poca moral pretenden hoy dar clase de moral en la Argentina. Los que militan, jubilaciones de privilegio y los que militan la pobreza en la Argentina hoy se emocionan porque un jubilado injustamente cobra trescientos Lucas. Saben por qué cobra trescientos Lucas? Porque hemos tenido y tenemos gobiernos que le han dado la espalda porque hemos inventado moratorias donde solamente solamente tres de cada diez.

Solventan su jubilación futura porque están aportando hoy siete. Entraron sin aportar y armaron de un sistema que era un sistema de reparto, un sistema de reparto de pobreza y de indigencia. Che, metamos a todos total que cobren trescientos lucas total. Qué va a decir? Es jubilado.Después que se joda, cobra un desastre. Cobra un desastre, pero no importa. E consecuencia del desorden general. Y con estos personajes que hoy a los gritos andan por la calle haciéndose los intelectuales como el señor Gravo hablando de una interrupción de un go. De qué estamos hablando?

Hoy es el día donde todos nos levantamos para trabajar donde todos nos levantamos para buscar trabajo. Si no lo tenemos donde todos nos levantamos para ir a clase sin nutri la cabeza para borrar esa imagen de indigencia mental que tuvimos ayer con esos marginales tratando de romper todo cuando ya había terminado el derecho a manifestarse y cuando lo único que buscaban era tirar las vallas y enfrentar a los policías, esa gente cobarde, esa gente sin vida, esa gente sin argumento que cree que sus derechos son los únicos derechos fomentados por algunos que tuvieron ya su cuarto de hora en la Argentina y que la gente, a través del voto, no a través de la violencia, los puso en un lugar de retiro. Los marginó a través del voto popular, los marginó porque los conoció, los marginó porque la justicia sembró y puso alertas y alarmas en conductas delictivas de algunos personajes.

Ojalá comencemos una etapa donde podamos hacer absolutamente todo, protestar, pedir, reclamar pero permitiendo también el derecho del resto de la gente. Permitiendo que todos podamos transitar y permitiendo que podamos de una vez por todas, tanto adentro y afuera del Congreso, dialogar.

Y para cerrar para terminar dos semanas de una conducta dentro del Congreso llamativa. Por la falta de educación, por la falta de criterio, por la falta de ideas. Estamos en manos de algunos diputados y diputadas que están desquiciados. Tendrán que repasar un poco esa conducta porque no elegimos esto.

Tal vez hayamos elegido confundidos o por ese sistema arcaico que gracias a Dios ya no va a funcionar. De lista sábanas de Conozco al primero, conozco a la primera y después pongo cualquier cosa, pero esos diputados y a esas diputados un poco más de calma, un poco más de racionalidad y un poquito más de respeto, porque estamos dentro del Congreso y el Congreso es la democracia y el democracia. La democracia es el sistema que elegimos todos los argentinos.