Editorial Paulo Vilouta: "Poca Autocritica" (09/09/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días pasó el lunes bajó un poquito el agua porque los lunes cuesta poder hacer un análisis porque está todo a flor de piel,Todo muy, muy caliente de lo que pasó en una elección provincial que, por supuesto, tuvo trascendencia nacional,muchos interrogantes y muy pocas certezas nos quedan después de el domingo del resultado y el lunes que avanzó y que abrió para mi gusto un montón de de frentes,poca autocrítica en la derrota y en la victoriapoca autocrítica por parte del Gobierno porque en el día de ayer, más allá que íntimamente deben saber cuáles son los temas centrales, vi a distintos integrantes del Gobierno observar la caída desde distintos lugares,muchos dicen Che,Miren que el problema es que se perdieron un montón de votos, pero no que fueron al kirchnerismo barra axelismo, sino gente que no fue a votar,gente o desencantada o cansada,Pero no es que fueron corriendo para decir Che, qué brillante fue el gobierno de Alberto Fernández,Vamos corriendo a depositar los votos porque son otra vez la esperanza.

Hubo un hueco, hubo un vacío y es entendible que alguien tiene responsabilidad porque esa alianza que hacía que juntos por el cambio gane en la provincia lugares insólitos, el domingo se haya perdido,poca autocrítica, porque algunos también se metieron en el tema de la economía y es lógico,Uno dice che está bravo,La madre de Bondarenko, que es jubilada a los 15 días no llega a fin de mes,La mayoría de la gente tiene un poquito más, cinco días, el 20 fin de mes,cómo hacerle entender a la gente que el ajuste con mi ley o con quien sea, se va a tener que seguir llevando a cabo en un país desquiciado económicamente en todos los sentidos, porque no podemos volver al déficit permanente de 100 años y porque no podemos volver a una inflación que nos llenó de pobres y de indigentes, a pesar que teníamos papelitos naranjas a nuestra disposición en el bolsillo y en el cajero del banco,Pero era una irrealidad,No hay países que viven con inflación y no vamos a hacer la excepción porque somos los mejores del mundo.

Algunos hablaron de las internas, de la falta de diálogo, de los malos candidatos pero me pareció pobre el argumento en la derrota porque nos quedamos en la discusión de Maximiliano Bondarenco diciendo mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes y el señor Parisini, considerando que esto es una traición al espacio,uno falta de respeto a lo que es la economía de Javier Milei,poco para la magnitud de la derrota,poca autocrítica también en la victoria porque no puede ser que haya gente tan necia dentro del espacio quicherista que no se dan cuenta que empiezan a formar parte de un pasado que vienen otros será kilovismo o axelismo o lo que sea, pero forman parte de un pasado y se empacan en no reconocer que el desdoblamiento dio buen resultado y se empacan en no reconocer que el triunfo fue del gobernador y de muchos intendentes y no lo llaman ni para felicitarlo,La señora Cristina Kirchner, que tiene mucho tiempo porque está privada de su libertad y su hijo Máximo,la señora Mendoza hace algunos momentos en un audio que escuchábamos es una cuestión multicausal.

No sé qué historia desde abril que están diciendo que el desdoblamiento es malo, pero no tienen autocrítica y me parece que en la derrota también hay que hacer autocrítica porque se dio un fenómeno muy particular,No ganaron porque son brillantes,Ganaron porque hay un montón de gente que está harta,Probó con todo,Probó con Macri, probó con Alberto Fernández, probó con Cristina Kirch, probó con todo el mundo,Está harta y hace dos años dijo Oche, quién es éste?Javier Milei Votémoslo no tiene pasado a ver si tiene futuro pero el desafío deste PJ es ver si es competitivo a nivel país o si es solamente una expresión provincial, como pasó el domingo en Buenos Aires,Pero no están con la interna de la interna,Todos peleados en Argentina, donde hay dos argentinos,Tenemos un problema,Todos peleados en el Gobierno, todos peleados en la oposición,Ni siquiera un llamado te felicito,Una cuestión protocolar en el mundo sucede,Yo envidio cuando veo a los uruguayos todos juntos y piensan todos distintos,los presidentes y el actual en Chile ganó Bachelet fue Piñera.

Ganó Piñera fue Bayelet acá no unas posiciones como si fueran además posiciones extremas de pensamientos de gente de Harvard,No un berretismo absoluto,Más de 50% de pobres Inflación galopada,De qué están hablando?No estamos hablando de ningún ultra en la Argentinatodo muy bajo, todo de muy poco nivel, aferrados a este pensamiento militante que hay que pensar todos de la misma forma y el que piensa algo medianamente distinto marca una diferencia,Es un traidor, es un cipayo,es una mala persona,Me parece que no están interpretando los conceptos básicos de lo que es la democracia,Me parece que es complicado y no hay autocrítica y vuelvo a repetir en la derrota y en la victoria,porque el Gobierno tendría que tener un diagnóstico mucho más amplio de ver lo que pasó y hacerle y explicarle a la gente cómo se suceden algunas situaciones y cómo se sale de algunas situaciones,tal vez tocando así como tocaron las asignaciones universales,así como sacaron un montón de gente en el medio de los planos sociales para que la gente cobre el dinero puro,Bueno, tengan el bisturí, no la motosierra lugares tan sensibles como es la jubilación, como es el garraham, como es la discapacidad con los jubilados tan difícil es a ese bono de mierda que le dan a la pobre gente ajustarlo mínimamente por inflación si la inflación es baja,les das una motivación,les pedían siete puntos para poder igualar y que esté en cero a cero la era 1000 y tanto es eso,Yo sé que hay que reformarlo y que el 75% entró por moratoria y que es un desastre el sistema jubilatorio argentino pero en el mientras tanto, hay que tener un gesto de bisturí,no de motosierra como los discapacitados.

Sé que es un escándalo y hay un choreo y metieron 1200000 personas de las cuales un montón son sanas,Hagan una auditoría,Señora Sandra Petovelo, ministra, No sé,llame al mejor con el ministro de Salud,Pónganse de acuerdo y resuelvan y si no lo pueden hacer, contraten una auditoría externa para sacar a todos los parásitos que le están afanando al Estado y a los discapacitados de verdad,lo mismo que con los médicos,Tengan un poquito de sensibilidad,Basta de gritos,Basta de cara de culo todo el tiempo,Basta de destrato,Basta de querer que todos son inferiores intelectualmente hablando, cálmense, cálmense, cálmense todos porque necesitamos una Argentina más serena,una Argentina más pensante, una Argentina con más diálogo, eh, no algo de tan poco nivel,terminamos el día con mucha preocupación porque el lunes fue muchísimo peor que el viernes,económicamente desastroso.

Dólar a 1425 acciones y bonos flecha para abajo y a nivel seguridad mucho peor que el viernes,porque donde ganó el Klerismo justicialismo, axelismo en la matanza con una inseguridad infernal que parece que no fue un tema importante en la campaña murió Dylan defendiendo a su mamá en la puerta de la casa,un chico de 17 años que lo acribillaron y lo mataron una banda de motochorros donde están incluidos menores,O sea, el lunes mucho peor que el viernes,Por qué?Porque no hemos resuelto un solo tema,nos quedamos en la cuestión antagónica de la urna bendita, donde un día ganan los libertarios, donde un día ganan los macristas y donde un día ganan los quilleristas justiciaristas o axelistas y con eso nos conformamos,Los problemas siguen siendo todos igual de graves,El 20 es el 30,matan gente todos los santos días dominan la situación los motochorros, pero en la Argentina los temas importantes son los temas secundarios,Lo único que importa es la interna de la interna en el Gobierno para ver si manda Karina Mile o Santiago Caputo y en la oposición para saber si Kizilov le cerró la puerta definitivamente a Cristina Fernández y a su hijo, una que está presa y el otro que está en una situación judicial muy compleja para el futuro,Vivimos de interna e interna,Los temas importantes parece que quedan en un segundo plano