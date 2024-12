Editorial Paulo Vilouta: "Poca vocación de Ficha Limpia"

Hoy tengo tres temita, uno que viene medio residual pero que tiene vigencia, que es ficha limpia. Noto poco fanatismo por parte de mucho político argentino corporativo con relación a un tema que nos tendría que unir a todos los argentinos.

Porque no puedo entender que haya argentinos que militen la corrupción, que militen, la falta de decencia de cualquier político argentino, del pasado o del futuro, porque no estamos exentos de tener más políticos que tengan que andar transitando y pisando los tribunales. Sin ir más lejos, la semana pasada Alberto Fernández tuvo que ir por el tema de seguros sin ir más lejos. No, la verdad que es espantoso ver a presidentes ex presidentes involucrados en este tipo de situaciones.

Pero no noto demasiada vocación porque ayer el vocero, el Señor adorne dijo que ficha limpia es una realidad y la verdad que yo no lo veo como una realidad. No sé si va a estar en extraordinaria. No sé cuál es el plan. No sé cuál es la idea, porque este plan que tiene el Gobierno de querer confrontar con Cristina Fernández también es llamativo, porque primero Milei no va a competir cara a cara contra Cristina Fernández.

Supongamos que esto suceda, sino que tendrá que competir otro en la provincia de Buenos Aires. Y en caso que Cristina Fernández entre que va a entrar porque primer diputado por la provincia entra sin ninguna duda, no hay forma, porque esto no es Che.

Me estoy jugando una banca de senador, donde puedo quedar afuera si ni siquiera tengo una minoría o algo por el estilo. Acá entra, ha de cajón. Y una vez que entró qué? Cuál es la victoria? La victoria sería si sin ficha, limpia. Vos podés desarticular a un político que tiene doble condena por corrupción y un montón de casos atrás que esperan que vienen o te sur Los Sauces. Memorándum con Irán, los cuadernos, toda esta historia y muchos de ellos que tienen que ver con la corrupción. Y decís Bueno, listo, ya está.

Pero a Cristina Fernández no le vas a ganar la próxima elección porque va a ser diputada. Podrá ser segunda, Podrá ser tercero, que no va a ser unión por la patria, pero si es segunda entra. Y cuál es la victoria? Cuál es el resultado? Cuatro años de diputada escondida con fueros en la cámara.

La verdad que no entiendo el procedimiento porque ganarle sería yo le gano a un político que no lo dejo afuera porque pongo ficha limpia, pero lo dejo afuera con voto. Pero aun siendo segunda entra de cajón y aun siendo tercera, entra de cajón. Entonces no sé cuál es la victoria. No sé cuál es el plan, no sé cuál es la estrategia. Lo que sí veo que no hay mucha vocación de ficha limpia y ojo gobierno, porque es un tema sensible, por más que digan que es un tema muy del pro.

Es un tema muy del votante de Milei y aquel al cual vos le pedís que ha hecho un esfuerzo notable y te acompañó con ajustes, con orden en las cuentas y bajando un sinfín de delirio que había desde hace muchos años en la Argentina. El punto de vista económico, ojo que te acompaña, pero te dice Mirá que el esfuerzo yo lo hice también. Hace un poquito vos la tuya, lo que me prometiste. Y Javier Milei prometió ficha limpia cuando ganó y creo que está en esa vereda.

No tengo ningún tipo de duda porque no es un corrupto porque no, no, no tiene una vida pública previo a hacer tareas políticas. Donde alguien lo haya encontrado, le haya tirado una carpeta. Te imaginas si tenía alguna cosita la carpeta que le metían para que no llegue a ser presidente, pero un carpetazo y gracias a Dios no estamos hablando de ese tema en la Argentina.Así que me parece que el gobierno tiene que repasar un poquito porque con este tipo de palabras fichar es una realidad.

El gobierno no termina de cerrar. Tenemos un proyecto superador. La palabra proscripción. Bajen la palabra Proscripción. Vayan al diccionario y lean un poquito. Por favor, Dejemos de inventar tema. Dos breves trenes otra vez.

4:08Una vergüenza en el día de hoy donde la persona que toma el tren y es la que generalmente tiene menos recursos porque cuando suben los colectivos aumenta el servicio de trenes otra vez le están faltando al respeto en el día de hoy porque los maquinistas tienen no sé qué problema, Un problema encubierto. No como siempre, porque los gremialista argentinos durante cuatro años creyeron que estaban en Suiza.

Hoy creen que están en Calcuta pero no dan la cara con sinceridad porque a hacerles de señores pasajeros, están viajando en situación de inseguridad. Las vías están qué sé yo. Pum, pum, pum! En mayo, el gobierno les dio un extra de un billón trescientos mil por el estado calamitoso de los trenes. Señor Maturana tuvo un representante cuatro años al lado de Alberto Fernández para manejar este tema que estaba en forma brillante en los trenes. Y ahora, en unos meses, se pusieron en estado calamitoso. O ustedes miraron para otro lado y se olvidaron del problema.

Recuerden que hace poco acá el San Martín tuvo un problema serio porque como roban cables y no los reemplazaba, había trabajo manual, trabajo humano. Y el señor que tenía que vigilar las señales se fue a tomar un café un billón trescientos mil digan tenemos problemas salariales.

Los maquinistas ganan bien, pero quieren ganar mejor. Tienen derecho. Pero no hagamos esto con la gente. Treinta kilómetros por hora. Los trenes hoy no podían entrar. La locura de viajar así viajan como la mona. Le faltan el respeto. Y aun si tuvieran un problema salarial, cómo van a poner a toda la gente en esta situación?

Realmente no se puede creer. Bueno, bueno, Che, pero mirá que no pararon. Obvio, Es un servicio público. Y tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de los maquinistas. Al servicio del señor Maturano.

El propio señor Maturano un día nos sorprendió acá hablando porque uno dice Estos son gremialista de otro tiempo, no duros necios. Lo único que quieren. Viste, paramos, cantan marchas de otros tiempos. Ideas que están muy alejadas de la gente que huelen muy a naftalina. Pero el señor Maturano nos sorprendió porque habló de meter capitales privados dentro de los ferrocarriles argentinos.

Escuchen, si a mí me dicen que viene un capital privado, bienvenido sea. Siempre y cuando invierta en nuestra industria. Miren qué bien, qué civilizado, qué moderno, la verdad que me sorprendió porque vino que no la plata privada. No, no, que el estado que la gente y hoy los tenemos ahí, no a treinta kilómetros por hora que no pueden subir y en una falta de respeto absoluta y total.

Pero este es Maturana del dos mil veinticuatro, tal vez con la cabeza un poquito más prendida y no tan en mil novecientos cuarenta y cinco para terminar brevemente. Federico Aurelio representa a una consultora, es un hombre que está enquistado en la política argentina. Arico es la consultora. Su padre fue un hombre muy, muy escuchado, fundamentalmente dentro del justicialismo y nos trae la última encuesta sobre Javier Miley. Llamativa porque la semana que viene vamos a estar hablando de El año de Javier Miley y la verdad que Javier Miley hoy tendría que estar muy contento porque un año en un proyecto de mucha debilidad política, Algo nuevo que se generó hace menos de dos años.

Hoy noviembre Imagen positiva cincuenta y siete. Coma dos. Imagen negativa cuarenta y dos siete. Si hacemos un repaso de su performance en septiembre la positiva era de cincuenta y uno siete. En octubre cincuenta y tres siete y en noviembre pegó un salto de cincuenta y siete punto dos.

Cuando pregunta Aurelio, cuáles son las principales razones del acompañamiento? Uno. Se valora que Millei está haciendo lo que prometió en campaña dos. Se lo relaciona como un hombre honesto, sincero y con coraje para tomar decisiones. Tres sensación que está ejerciendo el poder y que está ejecutando sus políticas de acuerdo a lo planificado. Cuatro. Valora ideas de cambio al haberse animado a hacer lo que no hizo ninguno de los restantes políticos. Cinco.

Estar trabajando para terminar con la corrupción y los curros. Y seis están mejor económicamente que los primeros meses de su gestión. Así que me parece que son números para el presidente que lo deben alentar. Y mucho no evaluación de la situación económica actual en septiembre, el setenta y dos. Esto es lo llamativo que con esta situación económica Miley tenga estos números tan altos en septiembre, el setenta y dos Coma uno decía que su situación económica era mala. En octubre de setenta y dos pasó a sesenta y cinco y en noviembre de sesenta y cinco bajó a sesenta.

Y la última y cierro expectativas sobre la situación económica a futuro. Cuarenta y cinco coma, siete negativa y cincuenta y dos coma nueve positiva. Cómo cambiaron lo los números en el en el mes de noviembre, no. Mejora cinco puntos la evaluación de la situación económica del país, de acuerdo a lo que plantea el señor Federico Aurelio.