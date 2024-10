Editorial Paulo Vilouta: "Pocas ideas"

En la Argentina hay un común denominador que, en definitiva, más allá de las posturas de los diputados y el veto del presidente de la Nación, es como ver dos argentinas diferentes permanentemente en todo. Y hoy el Congreso decide algo y el presidente veta algo.

Yo creo que acá no hay puntos donde no hay coincidencia, porque hoy ya no estamos discutiendo la educación pública, darán Celada en la Argentina, sino que estamos discutiendo una cuestión presupuestaria donde el noventa por ciento del presupuesto pasa por los salarios i- y me parece que hay Nos confundimos, pues cuando yo veo las tomas hoy en once universidades argentinas, digo que lo que se está discutiendo en estos momentos, porque ya no hablamos mani de gauchos educativo, se acuerda lo que la campaña ni la posibilidad de de privatizar la universidad, sino que estamos discutiendo el salario de los docentes. Está bien, está bien.

Pero Si hoy paramos el sistema universitario y tenemos once Tomás y estamos discutiendo, según los docentes, sesenta y tres puntos en contra de su salario, pero según el Gobierno un noventa y dos por ciento de aumento en el año, con una inflación de noventa y cuatro. Y me parece que no es muy entendible lo que estamos discutiendo.

Si estamos discutiendo salarios, no estamos discutiendo otra cosa. No estamos discutiendo la promoción para que los chicos estuvo bien, para que los chicos se reciban, para que los chicos hagan pie, para ver si le cobramos a los extranjeros, para ver cómo mantenemos los edificios. No, no estamos discutiendo absolutamente nada de eso y mezclamos todo. Porque a todo en la Argentina le mezclamos y le metemos el tema de la ideología. Le metemos el tema de cuestiones partidarias? No?

Entonces me parece que tendremos que distinguir que acá no hay un tema partidario, sino que hay un tema presupuestario y hoy sería una gran oportunidad en esta Argentina que no camina en un montón de cosas para que este Parlamento donde me encantaría que estén todos presentes votando lo que se les da la gana y no rajando.

Me encantaría que alguno y se pare y no solamente nos cuente su vinculación con la Universidad y el esfuerzo de los padres y los abuelos. Y toda esta historia que echará, conocen o decir que la educación es el futuro de Argentina, sino decir de dónde sacamos los fondos para poner en línea prioritaria lo que queremos Los argentinos No pasó con los jubilados creo que estamos todos de acuerdo, que las jubilaciones tienen que ser muchísimo mejor.

En Argentina hubo algún diputado que ha se ha marcado un camino diferente? Lo de todo. No nos queda su jubilación de privilegio, que no tienen personal. Equivale Habrá hoy algún diputado que diga señor Presidente, vamos a votar en contra del su veto. Pero vamos a solucionar el problema que tienen los docentes universitarios, que están con unos puntos abajo, se la inflación y reclaman superar la inflación como el resto de los empleados por Leo.

Ojalá porque con escuchar todo discursitos para mi gusto ya bastante, bastante repetidos, no salimos Habrá algún diputado hoy que diga si la la solución o la idea que tenemos como bloque es esta. Yo creo que no. Y es la gran decepción a ser escuchaba el presidente chileno, país vecino que tiene un drama con el tema universitario. Boric ha propuesto un plan para cambiar el financiamiento universitario chileno, saben porque porque hay una deuda por parte de la población.

Escuchen lo que pasa que al lado, más de un millón doscientos mil chilenos están en calidad de morosos con el Estado, porque para estudiar sacan créditos y se lo tienen que pagar y hoy el setenta y tres por ciento no lo puede pagar. hecho, dicen acá no hay baucher como proponían el Argentina, sino que sigo no pagas tu estudio y nos a Cage de tu bolsillo el dinero.

Tienes que meter un crédito estudiantil para poder estudiar en Chile ha calado. Es el sistema que queremos, no Pero vean como es el tratamiento universitario. la gente se tiene que romper el alma no solamente para estudiar y recibir se, sino para pagar un crédito. Hoy el setenta y tres por ciento el moroso.

Hay un total de un millón doscientos, diecinueve mil tres, cientos noventa y cinco chilenos que recibieron un crédito entre el dos mil seis y el dos mil veintitrés. Si nos entregó el Gobierno, el Veintisiete está estudiando. Mientras uno estudia, no tienen problema, no va apagando ahí el setenta y tres. Hoy está en mora. En Argentina no estamos discutiendo esto. La gratuidad está garantizada. O por lo menos el presupuesto con nuestros impuestos está garantizado. Estamos discutiendo otra cosa. Y hoy sería extraordinario que algún diputado o diputada se ponga de pedía. Tenemos la fórmula como bloque para solucionar el problema docente. Tenemos la fórmula para que los enormes médico que tenemos en el garra Han pensar.

Tenían que estar casi de rodillas en la Plaza de Mayo, luchando y reclamando por su salario tengan su retribución. Tenemos la idea para que los jubilados puedan cobrar, pero para eso vamos a tener que cortar otras cosas lamentablemente. Saben Por qué Porque? Debemos cuatro cientos, cincuenta mil millones de dólares? Porque no tenemos crédito, porque no podemos emitir dinero porque no está por la inflación y como consecuencia de la inflación de medida de un país enfermo de inflación, tenemos casi o más de un medio país en pobreza extrema. Tomemos decisiones. Yo sé que no son nuestras, pero son de ese Parlamento y de un presidente elegido por la gente fuera de un sistema político ante el fracaso sistemático de los políticos tradicionales de todos los tiempos.

Pero por favor, busquemos alguna idea porque con discursos emotivos, con discursos sea satura antes a esta altura y con historias no salimos, nos pasamos contando historias, los argentinos, anécdotas y situaciones que no rompen el futuro y hay que trabajar para el futuro, porque vuelvo a repetir.

Hoy no está en juego. Si la Universidad es pública o privada en la Argentina está en juego nada más y nada menos que un grave problema que padece todo el país. Los salarios. El setenta por ciento de los argentinos, dice el INDEC, ganan promedio quinientos mil pesos el Argentina y un jubilado con un bono congelado apenas tres cientos mil. Ojala surja una idea. Hasta ahora vemos pocas e todos los santos días a pesar que es un día importante para bajar el veto, pero para tener alguna idea superadora a esto que tenéis que tener que tener que cortar permanentemente y sistemáticamente, porque la Argentina nunca y plata