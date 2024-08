Editorial Paulo Vilouta: "Pocos pasos para adelante y muchos para atrás"

Y este es el minuto del viernes que semana que hemos tenido por Dios, no de gritos de desencuentros y de una Argentina que da muy poquito. Pasito para adelante, muchísimos para atrás con algunas buenas noticias, por ejemplo, que hacer el excura oeste que sea es que juega, que es cura Grassi avalado por la Iglesia.

Siga preso rechazando la libertad a un abusador sexual de menores. La verdad que fantástico. Eso es una muy buena noticia. Después hemos tenido desencuentros por por todos lados, no? Y papelones y falta de respeto para todos los argentinos. Por el otro, el caso puntual de Alberto Fernández, ayer fue un día muy importante porque María Cantero hizo lo que debía hacer, confirmar lo que paso a lo largo de este escándalo y porque tenía en su teléfono lo que tenía, que pertenece a la señora Yáñez.

Lo digo porque en la semana también hubo mucha avidez de algunos. Yo sé que hay unos fanatismos de un lado y del otro brutales por hacer creer que la causa era todo un invento, que todo se caía ya que como esta mujer perdió el teléfono que no iba a tener un testigo para la señora Cantero hacer metió algún gol que no favorece precisamente Alberto Fernández.

Después vamos a seguir conociendo estas cosas realmente repugnante, no? Porque en un país donde los chicos no comer casi un millón y mucho tiene que ver también el Gobierno de Alberto Fernández. Contrataban gente y fundamentalmente a mujeres por por ver las Se en Facebook o no se donde ahora esta nueva una señora, dos millones de pesos por una peluquera que conoció en Facebook, que trabajaba o que trabaja.

Ojalá que no esté trabajando, porque la verdad, señora desatención muy grande de la actual administración. Si hoy tenemos a una mujer que trabaja y nucleoeléctrica, sin experiencia y que sigue en el cargo, estamos hablando de gente que tiene que estar especializada en centrales nucleares, como Atucha uno como escuchado como embalse, donde los sueldos mínimos son de un millón y la señora parece que cobrado Valeria asolando Araújo cuarenta y cuatro años y trabaja a pedido de Alberto Fernández, nombrada en el año dos mil. Veintiuno mueven aguja, no persona.

Falta respeto para la gente que no come por la gente, que taca en este momento, juntando cartones en la esquina de la radio para la gente que está viviendo la casa y para que la gente que se levanta y dice hoy que Chan Gago para sobrevivir en una Argentina tan difícil, Otro tema importantísimo pasa por el escándalo, uno tras otro en el Congreso.

Más allá de la falta de conducta de algunos legisladores, de la libertad a Lanza y del reproche que nos hacemos porque por lista sábana metemos cualquier cosa en la cámara, gente que no tiene la más mínima idoneidad a la más mínima capacidad, grita Ando en los pasillos haciendo denuncias que no tienen fundamento y que no tienen sustento, no entendiendo como es el reglamento.

Más allá de todo eso, que es problema de los partidos, pero que también nuestro, porque votamos representantes que, por ejemplo, no saben quien es Astiz, y una persona que no sabe quién es Astiz en la Argentina un y se cheque pedazo de burra, no, Qué poco instruido. Pero no seguimos adelante con este tipo de cosas, pero para mí lo más grave es que hacer.

Me hubiese gustado que el Congreso se reúna alguna vez para buscar algo que sirva en la Argentina y no sea siempre el atajo La Chicana o la oportunidad que cuando soy opositor tengo todas las herramientas y todas las ideas porque no manejó la caja. Y cuando soy oficialista tengo la caja y no tengo una sola idea o me doy cuenta que todo lo que quería hacer o lo que prometían campeón ya no lo puedo hacer.

Es un juego realmente patético en el juego permanente que hace la Argentina, porque quien gobierna sabe perfectamente que hay un límite llamado presupuesto y hay hay que moverlo. Después veremos si tenemos que gastar más en una cosa que la otra. Yo sé que como argentino, que somos gastadores y sí la tenemos.

Derrochamos y disfrutábamos y somos de de darnos un gusto y saber vivir. La vida nos encanta todo, pero todo no lo podemos tener. No podemos tener diecinueve Ministerio no podemos tener nombrada La peluquera está para No sé que cosa No podemos tener los aviones presidencia Tenemos que ajustarnos en un montón de cosas porque la mayoría de los pibes tienen problemas para alimentarse.

La mayoria de los jubilado no se da ni al día diez de cada mes. Se tenemos que ser más realista El Mundo no Preto mango porque dicen los argentinos se la se el amor fan y no, no, no, no, no crees? En no avanzan, no la devuelven, entran en default. Ahora estamos pagando unos buenos del dos mil uno cuando entramos en De FOL Nos están pidiendo embargar? No, no sé qué cosa y debemos por acá una, una vela cada santo.

No somos bien vistos porque pareciera que nunca nos manejamos muy bien y en ese contexto queremos todo y sabemos que hay lugares donde el corazón late distinto porque hay todos vamos para el alimoche. Como un jubilado va a ganar lo que gana en la Argentina Pero lo gana hoy desde el primero de enero con Miley lo gana con mil Ella y con Fernández, con Cristina, con Macri, con Alfons cinco.

Con el proceso siempre fueron des tratados i- y hay que salir del de traté y hay que entrar en algo que sea virtuoso, que sirva para ellos y que el Estado pueda poder ejecutarlo, porque hoy la caja jubilatorio está fundida en la Argentina. No. Hay forma de reparar el desastre que tenemos en la caja jubilatorios porque del punto de vista laboral, Argentina también tiene un gran déficit. Trabajo precario, gente en negro, gente que hace changa gente que no hace aportes para poder pagarle bien a un jubilado.

Necesitamos cuatro laburante que pongamos todos los meses el once por ciento. Si estamos en blanco de nuestros saberes, sabes? Saben cuántos en la Argentina aportan por esos cuatro que habría que aportar uno? Déficit emisión moratoria El setenta y cinco por ciento. Los jubilados gana la mínima. No basan a creer que el sistema es virtuoso. No es paupérrimo. Y hoy el Congreso en vez de sentarse.

Si che porque no vamos a una reforma lógica porque no hacemos algo para que los jubilados estén un poquito mejor. No van a estar diez veces mejor porque Argentina está en primera vez económicamente hablando. Entonces me parece que en vez de forzarlo de hacer y que el presidente lo vete y que digan una cosa y que digan otra poca plata para el jubilado y mucho gasto para el Estado.

Tampoco en la fórmula El entendimiento, el equilibrio, Buscar cuál es el mejor proyecto que tiene una idea superadora para que la caja no estén déficit permanente para poder lograr que aporta imagen. Bueno, eso el Argentina lamentablemente no se hace y estaremos en el juego permanente de los populistas, de lo no populistas, del veto. Este tipo de cosas que él Argentina realmente no avanzan mucho. Mucha ideología, mucha pelea, pero muchos. Pocos hechos concretos y resonantes.

En una semana vuelvo a repetir de muchísimos desencuentros entre todos los políticos argentinos, donde cada uno cree que tiene la fórmula para salir, pero lamentablemente hasta el momento no la encontramos. Este relato al Gobierno le sigue sirviendo porque nació una encuesta de proyección y pone a todos los opositores en mala situación.

El sesenta y tres por ciento de los argentinos cree que el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kissner tiene la responsabilidad por los problemas económicos que padece hoy, mientras que un treinta y nueve por ciento se lo adjudica al Gobierno de Javier Milei y un treinta y siete por ciento al de Mauricio Macri.

Milei saca la gran ventaja que más del setenta por ciento de los argentinos largo, casi llegando al ochenta. Cree que los dos gobiernos que lo anteceden son los responsables del desastre económico que vive el país. Mientras tanto, toma aire, mira para adelante y dice Sigamos y aprovechemos. Dentro de este contexto, y dentro de este relaté total, Argentina es un país de, relató. Todos los días ocho