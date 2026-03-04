Editorial Paulo Vilouta: "Política adoctrinaría " (04/03/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, uno ya está acostumbrado a un montón de cosas en nuestro país ¿no? para mal, estamos acostumbrados a la corrupción, estamos acostumbrados a que le tengamos que preguntar ahora a un especialista si las obras de Procrear son obras como la gente ¿no? después de haber tenido a estas maestras mayores de obra y arquitectas truchas como la señora Eve Devorafini, la señora Milagro Salas, Julio López y todos los que hoy forman parte de este componente de Sueños Compartidos que justamente se da en el momento de este derrumbe con la palabra Plan Procrear en Parque de los Patricios. Uno ya está acostumbrado, naturaliza que en la Argentina siempre hay olor y matriz a corrupción, naturaliza y sabe que siempre hay olor a violencia, a increparse, a maltratarse como hizo el presidente de la nación el último fin de semana en el congreso de la nación, pero hay cosas que todavía nos sorprenden y realmente me resulta repugnante lo que ha pasado en la provincia de Formosa, una de las provincias más pobres de la Argentina, no solamente por el actual gobernador sino porque la naturaleza no le dio a Formosa las riquezas que tienen otras provincias, pero si a eso le sumamos la llegada de una persona que utiliza el poder y utiliza a los chicos y utiliza a la población para adoctrinarlos y para armar un plan, me quedo toda la vida casi como un emperador, las cosas son realmente un fracaso de punta a punta. Me resulta repugnante esto que pasó en el comienzo del ciclo electivo, donde en el marco de una radio abierta estaba el gobernador Infran, donde la corte suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida de este personaje que insiste en querer seguir siendo gobernador cuando está en Formosa desde 1995.Estaba el señor Infran, estaban estos pobres chicos formoseños y esto pasaba.

Tiziano, ¿sabes quién es responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente? Claro, Mati. Nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos ha dado todo.Edificios, útiles escolares, buenos maestros y más. Señor gobernador, ¿qué se sienta ayudar a tantos niños y hacerlos felices? ¿Cómo? ¿Qué se sienta ayudar a tantos niños y hacerlos felices? ¿Con qué se sienten satisfacciones? Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles guardapolvos y zapatillas como nos tiene acostumbrados a recibir? Están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia.Con el honor que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo, nos esperamos en la próxima. Me da tanta pena a los chicos y me da tanta repugnancia al gobernador porque el adoctrinamiento es la enseñanza insistente de ideas o creencias con la intención que sean aceptadas sin ningún tipo de cuestionamiento. Esto es vergonzoso y esto pasa en la Argentina.En una provincia, repito, donde la gente depende en gran número del empleo público porque si no, no tiene trabajo. Esto es vergonzoso.

Esto da asco y no es la primera vez.Escuchen a esta mujer que la hicieron subir pobre a un escenario para decir este discurso disparatado hace poco tiempo atrás. Porque en esa provincia hay que decir gracias permanentemente a este gobernador como si fuera el dueño de la vida de la gente. Escuchen esto.Señor gobernador, Gilda Infrán. Llegaron los servicios, emprendedores, organizadores sociales y de deporte. Fueron formando comunidad.Mi hijo finalizó la secundaria en estos techos tan azules como este, señor gobernador. Oportunidades, derechos y dignidad para nuestra familia. Cada espacio que abre es un futuro para nuestro hijo y nieto.Estado que no abandona a su gente como el modelo formoseño, señor gobernador. Aquí estamos desde el comienzo y vamos a seguir cada conquista lograda, señor gobernador. Soñando juntos, unidos y organizados.Muchas gracias.

A mi madre es un mentiroso. ¿Por qué, señora? ¿Por qué? ¿Por qué, señora? ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué? ¿Por qué es un mentiroso? Bueno, la señora no puede hablar.Le hacían leer a la gente estos discursos ridículos, esta propaganda verreta. Esto es Argentina. Habrá que respetar el fallo de la Corte.Yo sé que no se respeta. Acá hay un fallo de la Corte Suprema que dijo que hay que limpiar el achuelo y es un asco. Acá se dijo la nación le tiene que devolver los fondos que le sacaron a la ciudad.No se cumple. Y seguramente no se cumplirá lo mismo. 1995.Está Gildo y Fran en Formosa. Nadie sabe cómo ganan las elecciones. La mayoría presumen que no de forma legítima.Con ley de lema, con ochenta mil boletas, con extranjeros que cruzan las fronteras para votar y con chicos adoctrinados y mujeres desesperadas pasando situaciones extremas teniendo que decir gracias cada dos minutos a un gobernador que más que gobernador se cree el rey de Formosa. Pasa en nuestro país. Acá nomás, en el techo de la Argentina, en nuestra querida Formosa, donde tenemos un gobernador en un sistema democrático que, repito, más que un gobernador se cree un Dios y hay que decirle gracias a cada paso en la vida.