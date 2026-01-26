Editorial Paulo Vilouta: "Políticas que atrasan" (26/01/26) #Vilouta910

Embed

Tomo un minuto como todos los días y repasando algunas noticias de este largo mes de enero, comienzo a preguntarme si nosotros como sociedad no tenemos la obligación de exigirle y de apurar a los políticos argentinos para cambiar algunas cosas que realmente a esta altura ya agotan. No podemos vivir en un país que está siempre en punto muerto y que se niega a mover algunos cimientos que son absolutamente imprescindibles para vivir mejor.

Si uno dijera bueno miran, esto no lo podemos comprobar, no sabemos si tocando o cambiando esto mejora nuestra calidad de vida, pero con sólo mirar lo que sucede en otras partes del mundo o en otro tipo de cultura, nos damos cuenta que poniendo punto final a algunas situaciones se vive mejor, pero Argentina insiste a través de muchos políticos y a través de una parte de la sociedad que se queja sistemáticamente, pero después termina siempre avalando algún tipo de situaciones, avalando a un número de políticos y políticas argentinas que para mi gusto atrasan.

Voy a enumerar algunos hechos de los últimos días y me pregunto ¿por qué va a cambiar algo si no cambiamos nada? Caso Bastian, todos los veranos hablamos del problema de la frontera en Pinamar, todos los veranos hablamos de la falta de responsabilidad de personas que en forma ilegal conducen vehículos y que terminan logrando lo que lograron este verano, dejar a un chiquito en un quirófano con más de seis operaciones, con una tracheotomía y en estado de signo de interrogación para su futuro. ¿No podemos cambiar esto? ¿No lo podemos modificar? Si no podemos dar seguridad a un territorio llamado la frontera, muy lejos estamos de poder dar seguridad a un territorio amplio como es una provincia o como es un país, pero también me pregunto ¿por qué va a cambiar algo si no cambiamos nada? Caso número 2, imputabilidad de menores. Escuchaba a Martín Menem, escuchaba a Patricia Bullrich, hay que cambiar la edad, perfecto, yo estoy de acuerdo, hoy 16 años ya no es un nene en ninguna parte del mundo y menos en la Argentina, donde tenemos soldaditos de la droga, donde tenemos figura familiar totalmente caída a pedazos y donde tenemos un consumo impresionante de estupefacientes.Brasil y Uruguay 13, 14, Inglaterra 10, no sé si es la solución, pero lo que tenemos hoy no funciona.

Elian 12 años, muerto en un tiroteo con una banda de delincuentes, la muerte bestial de Jeremías Monzón en manos de menores de 16 y de 14 años, la banda del millón, un montón de pibes en zona norte que buscaban abuelos y abuelas vulnerables para meterse en la casa, quebrarle los huesos y robarle los ahorros. Se presume que este caso de Núñez, que vamos a estar en minutos trabajando en el lugar de los hechos, donde muere el hombre de una pareja, también realizado por menores de edad.¿Por qué va a cambiar algo si no cambiamos nada? Estamos discutiendo el numerito de la imputabilidad, pero no estamos pensando en un sistema de cambio de código penal juvenil y de buscar la forma de contener a estos menores para sacarlos del mundo de la delincuencia.

Yo sé que encerrándolos evitamos ser futuras víctimas, pero no alcanza con encerrarlos. Tenemos que tener un proceso para poder recuperarlos, para eso se necesita presupuesto, pero un presupuesto que vaya a los chicos, no que vaya a la corrupción, que el Estado compre comida buena y le dé comida mala, que tengamos gente que no esté capacitada y que gastemos dinero como gastamos los argentinos en un montón de cosas que no resuelven los problemas.Segundo caso que me pregunto, ¿por qué va a cambiar algo si no cambiamos nada? Y en tema de inseguridad, hoy nos damos cuenta que seguimos insistiendo con viejas políticas garantistas que no solucionan la vida de la gente. Merlo, mataron a un empresario para robarle la camioneta.

Puede pasar, puede pasar, pero ¿saben cuál es el problema? El que lo mató tenía pedido de captura y ¿dónde estaba? Estaba libre el tipo, una vez más, pedido de captura desde abril del 2024, asociación ilícita, robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio en grado de tentativa.Este tipo estaba libre y este tipo termina matando a un empresario para robarle la camioneta. ¿Por qué va a cambiar algo si seguimos amparando a los delincuentes en la Argentina y seguimos con estos sistemas de puerta giratoria y seguimos con este aval para un montón de personas que viven de la delincuencia? Este tipo con estos antecedentes en cualquier país serio del mundo está preso. Ah no, acá está libre, no, dejémoslo porque no sé qué historia, porque no está confirmado.Bueno, la cuestión que mató a un empresario. Desbarataron a una banda en Pilar que cometía estafas desde la cárcel, ¿saben con qué? Con teléfonos celulares.

Detuvieron en Pilar a cuatro de los integrantes, incautaron dólares que pagaron las víctimas, un automóvil, numeración adulterada, otra vez con el mismo tema, los celulares en la cárcel de la provincia de Buenos Aires.Señor gobernador, terminemos con esta payasada, por favor, de una vez por todas. Los delincuentes no tienen que tener celulares, se pierden derechos cuando uno cae preso, les guste o no les guste a cualquier ciudadano y en cualquier parte del mundo, salvo en la provincia de Buenos Aires donde tienen celulares, pero no para hablar con la mamá, con la abuelita o con los hijos, para armar bandas delictivas y seguir robando desde el penal. Núñez, un matrimonio asaltado en esta madrugada del viernes para el sábado, la reja entreabierta, un espacio donde se presume que pasaron menores, el hombre muerto tirado en el piso, la mujer desconsolada.Cuando los capturen, porque no lo capturaron, vamos a saber que tienen seguramente antecedentes y muchos de ellos son menores, entonces la pregunta mía y la de todos los santos días es ¿por qué va a cambiar algo en la Argentina si no cambiamos nada? Otro caso enojo por un femicida, en libertad condicional, que volvió a atacar en San Luis, mató a una joven hace un tiempo importante y una jueza le dio salidas transitorias a un femicida, que hizo, salió y agredió salvajemente a una nena por un robo.

¿Por qué va a cambiar algo si no modificamos y siempre estamos en lo mismo en la Argentina? ¿Pretendemos vivir mejor como una sociedad más sana? Ya tenemos muchos problemas económicos, ya tenemos muchos problemas sociales, hemos vivido con gobiernos corruptos que nos robaron absolutamente todo hasta el futuro y tenemos que seguir padeciendo esto cuando habría que modificarlo con políticas de estado que le den a la gente una vida más digna, una vida mejor. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no hay un plan integral para realmente trabajar en materia de seguridad? ¿Por qué no le sacamos los celulares a los presos? ¿Por qué damos libertades condicionales porque sí? ¿Por qué todos los que siguen matando y asaltando están con antecedentes o sin cumplir las penas y hoy están en libertad? Realmente es increíble.Y lo último, lo dije temprano, la conducta de los políticos argentinos de la provincia de Buenos Aires y de la ministra de la mujer ante un caso bestial con violadores como empleados de planta en el senado provincial. No habla Verónica Magario que es la titular del senado. No habla ninguna referente mujer o caballero de ningún espacio opositor.

Para contarnos qué pasó dentro del senado de la provincia donde bajo el paraguas de una secta había empleados de planta de la presidencia del senado que violaban gente. La señora ministra de la mujer, la diversidad, hermoso título, dice que estamos ante delitos de instancia privada y que no hay actuación de oficio. Yo lo entiendo, señora ministra, pero si yo estoy en un lugar y están violando a gente y lo sé, tengo que hacer la denuncia.Después podrá activarla o no la víctima, pero no puedo mirar al costado y no podemos tener una defensa selectiva o una defensa militante donde ayudamos a algunos y donde miramos para otro lado cuando no nos conviene porque puede perjudicar un espacio político. Realmente una acumulación de hechos con Bastian, con la imputabilidad de menores, con el caso de Merlo donde matan a un hombre, con el caso de Pilar, con los presos hablando por celular, con el caso de San Luis y la reincidencia.

Harto, cansado, angustiado, porque todo esto lo podemos superar y lo podemos cambiar, pero tenemos la inoperancia y la reiterancia de los políticos argentinos que miran para otro lado.Un ratito, la época de elecciones, hablamos de inseguridad, hablamos de los problemas, no, cambiamos el número, la imputabilidad de los menores. Después es siempre lo mismo, siempre lo mismo, víctimas que no tienen nada que ver y que terminan su vida de la peor forma en manos de delincuentes que tendrían que estar presos o de delincuentes que tendrían que ser capturados. Ojalá que reflexionen, ojalá que lo piensen y ojalá que entiendan de una vez por todas que estamos cansados de vivir en la reiterancia permanente de hechos que la inteligencia tendría que a esta altura hacer cambiar el destino para bien de muchos ciudadanos en la Argentina.