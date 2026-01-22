Editorial Paulo Vilouta: "Terminemos con la confrontación permanente" (22/01/26) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto como todos los días, celebro ayer haber escuchado a un Milei lejos de un tono confrontativo. Yo sé que muchos buscan la situación encendida y que hoy tal vez sienten y no pasó nada y tuvimos un discurso pragmático y yo lo celebro porque me parece que Argentina tiene que ir más por este tipo de situaciones que por la confrontación permanente y no tiene mucho sentido buscar confrontar por confrontar.

Muchas veces hay que dar batallas, hay que ganar ideas, hay que sustentar argumentos, pero cuando no hace falta, no hace falta.Y noto que algunos dicen que el presidente Tank, ojalá tengamos este tipo de cosas.

Respondió bien el mercado, pero lo más importante para mí, más allá del discurso, más allá de Trump, la foto que lograron hace un rato y la estabilidad momentánea que tenemos, creo que la clave también está en esa foto que vimos al presidente de la nación reunido con muchos CEOs de empresas importantes del mundo porque Argentina tiene que facturar. Argentina necesita un cheque que nos faltan todos los años de 20 mil millones de dólares, que nos presta uno, que nos presta el otro, que nos salva uno, que nos salva el otro, aún hoy con superávit fiscal, después de haber vivido décadas con los números permanentemente en rojos.

Pero esa foto que es tratar de seducir, que es tratar de convencer, que el país tiene equilibrio, que el país tiene un sustento jurídico, que el país respeta las reglas, se rompe en dos minutos veinte, porque hacemos todo lo posible para dar un mensaje de desquicio y para que nos vaya mal. Ayer yo presentaba algunas declaraciones dentro del minuto, la señora Miriam Bregman, que la verdad la escucho cada vez más perdida, porque busca algún tipo de argumento para las redes, para que le pongan sus seguidores like, pero después cero ideas concretas. El senado huele a Jorge Rafael Videla, Carlos Tomada, mil años ministro de trabajo, en caso que salga la reforma laboral la vamos a intentar vetar en dos minutos veinte.Y ayer Juan Grabois, que es un personaje hoy muy mediático, pero que a la hora de salir a la cancha hasta ahora no logró dar una vuelta olímpica, porque perdió categóricamente la interna con Sergio Massa cuando quiso jugar, que él era candidato a presidente de la nación. Después fue, sacó cinco puntos creo, no sos presidente con cinco puntos.

Y en la última, pobre, no se lo remarqué mucho, pero tuvo la desgracia de ser el tercero en esa lista tan sin sal de Jorge Taiana, y después del mérito que ganaron la legislativa por 14 puntos, los que llegaron para disputar la nacional perdieron por 14 puntos, se la dio vuelta Santilli.En algún momento Grabois tendrá que reconocer que Santilli, solo con esta señora Karen Reinhart, que no tenía ningún argumento realmente seductor para ir a votarla, con el escándalo de Spert y el tema narco, nos dio vuelta a la elección. Bueno, el señor Grabois fue tercero, y ayer redactó un tuit eterno, pero que también tienen que ver con esto que yo les planteo.

¿Cómo nos ven desde afuera? Escuchen esto, ayer estuve un par de horas con Cristina Fernández, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une ya 10 años.La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta. Si a cualquiera de ustedes, libertos, ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1% de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chalecos de fuerza, o se hubieran dado un corchazo. Lo mismo aplica a unos cuantos de nuestros blandengues, refiriéndose a su espacio.Cada vez que nos digan algo contra Cristina, recordemos que está presa por YPF, las AUH, las jubilaciones, la soberanía satelital, Aerolíneas Argentinas, la energía nuclear, los miles de kilómetros de gas y electricidad, las universidades nacionales, la reapatriación de científicos, las tareas rurales, el correo argentino, los impuestos a los multimillonarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los demás son problemas de barrio. Como he dicho, acá viene la parte sustancial, pero todo lo de arriba es un verso notable, porque se olvidó algunas cosas, Juan.Se olvidó de Otesur, se olvidó de los sauces, se olvidó de Lázaro Báez y la corrupción, se olvidó del cuaderno de las coimas, se olvidó del memorándum de Irán, todo esto no lo enumeró, y que pasaron 19 hombres de la justicia y no hubo uno que dijera que Cristina Fernández era inocente, y ustedes jamás pudieron argumentar la inocencia a través de una prueba o a través de un hecho contundente. Sigue el señor Grabo, y se ve que estuvo tiempo para escribir. Como he dicho innumerables veces, cualquiera que quiera representar a nuestro frente político, Axel por Kicillof, Guado por De Pedro, Maza, Zamora por el gobernador de Santiago del Estero, Mayra por la señora Mendoza, Máximo, Quintela, Moreno, que está inhabilitado, gracias a Dios, y Mariel, que es Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, y luego, dice él, yo también me incluyo, entre otros tantos, tienen que garantizar que el primer día de su gobierno van a firmar el indulto y mandar el juicio político a la Corte Suprema de la Nación para restituir los derechos y la dignidad que mi ley le arrebató al país.

El señor Grabois, que no tiene mucho mérito político, está amenazando a todos los candidatos de este espacio, Kicillof, Quintela, Mariel, Moreno, Maza, ta, ta, ta, ta, ta, a que hay que hacer campaña y que la primera acción es indultar a Cristina Fernández y meter en juicio político a la Corte Suprema. Imagínense afuera un CEO que escucha este disparate. Salen corriendo, no vienen a traer un centavo, hay que estar loco para invertir en la Argentina, donde muchos creen que lo que se construye en cualquier gobierno hay que destruirlo automáticamente.La señora Kirchner, aún indultada, los argentinos no la vamos a poder tener más como funcionaria porque está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción. Lo mismo que el señor Moreno por manipular datos.

Esto tampoco se puede hacer.El señor Grabois, si quiere indultar a Cristina Fernández, si quiere enjuiciar a la Corte Suprema, que lo haga, pero que no ponga bajo advertencia o amenaza a cualquier candidato, porque no creo que ningún candidato sensato esté pensando como primera acción de gobierno indultar a Cristina Fernández, que pasó por 19 jueces y nadie pudo rebatir una sola prueba contra la contundencia de los hechos por corrupción en el caso de la ruta del dinero, en el caso en breve ahora de la coima de los cuadernos, y el señor Grabois pretende esto. Vaya como nos deben ver afuera, un país con una inseguridad en todos los sentidos.

La verdad somos un verdadero milagro porque esto se difunde, esto se publica, esto está en las redes sociales, este señor es diputado, este señor pretende ser presidente y pretende, bajo tono amenazante, que los compañeros que circunstancialmente puedan disputar la candidatura presidencial por el justicialismo, barra peronismo, barra killerismo, tengan que estar condicionados de sus propios deseos.Pobre Argentina, pobre Argentina. Por un lado el presidente Coloseo tratando de convencer a alguno que es un país con algún equilibrio, que es un país con reformas, que es un país que logró mínimamente sacar un poquito la cabeza del fondo del mar con los índices de inflación, con los índices de pobreza, y dirigentes políticos de este tamaño obligando a cualquiera y amenazando a que si son circunstancialmente presidente de la nación, el primer acto es indultar a una persona condenada por corrupción y enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia. Así estamos, ustedes deciden, ustedes disponen, ustedes leen, ustedes escuchan y ustedes consideran cuáles son las cosas que le hacen bien al país y cuáles forman como estas disparates sublimes.