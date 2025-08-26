Editorial Paulo Vilouta: "Prácticas que no dan resultado" (26/08/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Yo creo que si el Gobierno argentino cree que con las explicaciones o las apariciones más que las explicaciones del lunes tiene resuelto el tema de los audios, equivoca el camino,yo esperaba un lunes,más contundente.

Sé que el Gobierno está atrapado,con prácticas que para mi gusto ya no dan ningún tipo de de resultado,ayer era un día lunes para poder explicar cosas y poder salir de lo que es la palabra incertidumbre y meterse Milei en sus propios desafíos ser creíble y el garante de un vínculo de representación con una sociedad que está harta de la política tradicional y del robo sistemático en la Argentina,porque si no son los laboratorios o los medicamentos.

Si no es el medicamento, es el juego,Si no es el juego, es los beneficios para algún plan como el de la provincia de Tierra del Fuego que alguna vez hablamos y si no es el choreo de la obra pública, enterramos 400000000 $ con el soterramiento este del Sarmiento que no fue y si no es la habilitación de un lugar y de otro, un sistema,que alimenta,muchos dicen sostener la política y la verdad que es un asco,No, porque estamos hablando de dinero que es de todos los argentinos y nadie nos pregunta ustedes con sus impuestos quieren sostener los espacios políticos para que hagan política.

Yo la verdad que no, yo la verdad que no,como no estoy dispuesto a tener que pagar hoy,el costo de lo que está pasando en Aeroparque, donde la gente la dejan tirada a la deriva y Aerolíneas se tiene que hacer cargo de sostener un paro que pagamos nosotros con nuestros impuestos porque Aerolíneas es una empresa estatal, pero esperaba un lunes de mayor contundencia,escuché a la mañana.

Leí primero al señor Eduardo Lule Mem que no le conocemos la voz,Escuché a Martín Mem que puso siete veces la frase pongo las manos en el fuego por Karina y por Javier Milei, escuché a un presidente en la Corporación América hablando de economía y escuché a un presidente por la noche en Junín, que habló un largo rato rato rato hizo campaña política y dijo 500 veces quñerismo nunca más,Por supuesto que hay gente que está envuelta en el sentimiento de la campaña,Hay gente que mira para atrás y ve a los quinaristas y sale espantad,Yo sé que los quilistas en materia de corrupción no pueden, pero ni siquiera nombrar la letra C, con la cual empieza la palabra porque están sucios y tienen una presidenta que está no en un monasterio,yo ahí en la calle San José, sino una prisión domiciliaria por corrupta de ahí para abajo, salvo algunas excepciones.

Por ejemplo, el gobernador Kicilov, que no tiene ninguna causa abierta y ningún tipo de sospecha,La mayoría están con los papeles muy flojos,Así que para el quiserismo hablar de corrupción es como para algunos impresentables meterse en temas claves de la Argentina, como tiene que ver la economía, como tiene que ver la seguridad, porque no embocaron nunca pero los argumentos de defensa de ayer para mi gusto fueron demasiado,flojos,Si los hubo, se trató de desviar el camino,Se trató de hablar de otra cosa,planteamos que la corrupción nada más le pertenece a otros y pareciera como que tenemos que adaptarnos a vivir en un país donde el diagnóstico diagnóstico crónico de la corrupción,nos tiene que conformar y hacer un ranking para ver quién es más corrupto o menos corrupto,en el medio tenemos el escándalo de las escuchas para saber si las comisiones del cinco por ciento que serían del gobierno anterior, pasan a ser ocho por ciento en este gobierno y 96 muertos por fentanilo en otro escándalo brutal, también signado por la corrupción, del cual dejamos de hablar como consecuencia de los audios de Españolo.

Algo gravísimo en la Argentina murieron 96 personas en lugares donde ese fentanilo garantiza, entre otras cosas, que uno pueda mejorar su cuadro clínico y en Argentina fue todo lo contrario,no estamos hablando de narcotráfico que utiliza fentanilo,Estamos hablando de instituciones de primer nivel que aplicaron fentanilo y murieron 96 personas y no hay responsables, salvo los dueños del laboratorio, que parece que esos laboratorios no tenían ningún tipo de control y que estaban más sucios que una carnicería,una cosa realmente vergonzosa,Me hubiese encantado ayer escuchar al presidente Millay que por ahora ningún audio lo incrimina ser más enfático con su defensa,me hubiese gustado que la señora Karina Milady, que ocupa un rol determinante y a mí no me preocupa el vínculo familiar con el presidente, haya tenido la misma fuerza para defender un tema menor, como fue una controversia por un reloj que no la tuvo ayer en un caso donde le están adjudicando la carga y el peso sustancial de una comisión altísima en dinero fresco por los medicamentos,rapidísimo para escribir un tuit ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta cuando es algo mediático,lentísimo para una explicación concreta y real sobre un caso brutal,Ayer, cuando subió al escenario, digo, va a hablar del tema,No, cuando sube,Mire, va a hablar del tema, no?no alcanza con hacer silencio,No alcanza con desviar la atención,No alcanza con los estrategas geniales que dicen de esto no hablemos porque si no hablamos, si no hablamos, el problema sigue existiendo y se va profundizando y el Gobierno tiene la obligación de demostrar que es distinto a los antecesores que la gente los echó por corruptos,no podemos seguir viviendo en la incertidumbre.

Che total en una semana y media votamos,Nos va bien en la urla,Vos te crees que alguno va a seguir hablando de esto?Van a ser cuatro idiotas,No, no, no son cosas graves,Son cosas graves,el mundo mira a la Argentina, dice Che, estos tipos le deben una vela a cada santo,son un desorden terrible,No tienen seguridad jurídica,Qué vamos a ir a hacer un negocio en ese país,Tienen una ex presidenta presa,Tienen a otro ex presidente que lo están jugando por violencia de género,Tienen a un ex vicepresidente que se apropió de una imprenta para hacer dinero,tienen un presidente actual que no da una explicación concreta sobre un caso tan, tan terrible como es los medicamentos por la discapacidad,Nos ven como un país inviable,Nosotros nos acostumbramos, naturalizamos.

Hacemos la tabla de posiciones,Che a ver quién es más corrupto,A ver quién es más corrupta,Che Mira este,Mira aquella no es una cuestión de fe,No pasan cosas graves y me parece que estamos en semanas de explicaciones por parte de la justicia, que le dio mucha celeridad al caso y que en la Argentina este año dijo se termina la joda de la corrupción porque metió presa a una expresidenta con todo el poder de una reina en la Argentina y porque los argentinos comenzaron a golpear las puertas y decir Miren que el tema de la corrupción ya nos tiene cansaditos, porque todas las encuestas marcan que hoy la corrupción no es un tema menor,Se rompieron los tiempos donde la gente decía C como tengo estabilidad con Carlos Menem, el voto licuadora me banco que me afanen,se terminó la historia de los quiseristas que prometían el mundo mejor y terminó siendo un caos y hoy estamos con números que pasaron de la tensión de ocho a 112 sin escalas antes del despelote de los audios,Para terminar, la Universidad de Itera no muestra los promedios de índice de confianza de los gobiernos durante cada mandato,esto es antes de los audios.

Atención al Gobierno argentino 249 Néstor Kirchner 17 y Cristina Kirchner en su primer mandato 183 en el segundo 227 Macri 169 Alberto Fernández, el peor de todo, sin duda, 248 Javier My, que está muy bien al nivel de Néstor Kirchner, pero con una caída de 14 puntos respecto al mes anterior,Atención con este tema, repito, lunes,de apariciones y sin explicaciones.Veremos si hoy martes hay algo más allá de poner las manos en el fuego más más fuerte que alguna declaración emocional, algo que nos pueda hacer creer alguna vez a los argentinos,que la corrupción tiene que ser un tema cancelada y del pasado,por ahora están todas las luces puestas en un lunes de poca definición,de mucha exposición y de palabras para mi gusto que todavía están muy, muy vacías.