Editorial Paulo Vilouta: "Precios vs discursos de odio"

Hoy leía un trabajo viendo el resultado parcial en los Estados Unidos, que ahora ya es oficial porque Don al TRAM es el presidente y ha ganado con una sustancial diferencia contra los demócratas. El voto supermercado en los Estados Unidos ha tenido un predominio sobre los discursos de odio que podía llevar a cabo Trump en plena campaña.

Y lo traje un poco también a lo que no sucede en el A Argentina para entender que se vota, que se busca y que se elige, porque muchas veces uno se refugia en un caudal importante de de hecho, que tenemos que tener como ciudadanos en cualquier parte del mundo. Pero me parece que la atención del ciudadano y vemos el claro ejemplo hoy en los Estados Unidos está puesto en lo más cotidiano. En el bolsillo, en la mejoría, en la inflación, que no es de alta, en progresar, en tener una vida primero, resuelta desde lo económico y después pedir algunos elementos que son clave para nuestra vida, pero que los estadounidenses no lo han puesto en el primer lugar.

Repito, la gente pensó más en los precios que los discursos de odio o en la confrontación permanente que tiene Don Altran y los trajes rápidamente aquí a la a la Argentina, donde tenemos un presidente explosivo que no me llama la atención porque hemos estado casi veinte años con un Kirchnerismo a los gritos y descalificando y maltratando, insultando periodistas.

Ya no es nuevo lo que no queremos que se repita. Ahora no Por conocido uno promueve y justifica el momento de la actualidad Dios que Dios quisiera que no. No tendríamos que estar discutiendo este tipo de cosas y llevarlas como parte de un pasado y características que no le sirven a la sociedad, porque lo único que hacen es dividir, generar tensiones, gastar energía en cosa poco productiva, discutir sobre cosas que no tiene ningún tipo de sentido.

Pero lo traje un poco a la Argentina, porque nosotros muchas veces estamos discutiendo los tonos de los gobiernos y la gente a la hora de votar, o por lo menos el mundo a la hora de votar. Y el primer mundo, en este caso, nos está mostrando que la gente vota primero a través del voto supermercado y después presta atención a lo que fue la campaña de Harry, que tuvo más vinculada a los derechos de la gente, a las cuestiones de género, a las cuestiones de igualdad, a las cuestiones vinculadas a los inmigrantes, cosas que nosotros discutimos casi permanentemente.

El Argentina traje un trabajo de Federico Aurelio, que es uno de los encuestadores que El mundo político más le cree y le presta mucha atención por por la descendencia que tiene Federico, por un nombre muy, muy, muy vinculado a lo que es este tipo de trabajo muy serios. Y nos cuenta Federico en este trabajo que hay un nueve por ciento nueve puntos. La gente, el Argentina comenzó a ver la percepción del aumento de los precios. O sea, se da cuenta que los precios Con la inflación controlada.

No son lo mismo del sesenta y seis a cincuenta y siete por ciento perciben que los precios de los productos básicos aumentaron en el último mes punto importante El Argentina sube ocho punto en la capacidad de compra en el hogar del treinta y tres al cuarenta y uno, aumentando la cantidad argentino que dicen que pueden comprar lo mismo o más cosas que el mes anterior o que los últimos dos meses. Mejor a cinco puntos la percepción de condiciones de empleo, que es uno de los problemas grandes de la Argentina porque de treinta y seis punto que había medido Aurelio a cuarenta y uno consideran que en el último mes las condiciones de empleo y la de su familia son mejores o iguales a las que llegaron a tener en un momento que los encuestados consideran como buenas. Mejor a seis puntos la evaluación de la situación económica familiar de treinta y dos a treinta y ocho y mejora cinco puntos la expectativa favorable, la condición de empleo, o sea, los que salieron a buscar.

Esto estaba muy bajo. De veinticuatro pasa a veintinueve Este trabajo lo sumó a otro que apareció en el día de hoy, que tiene que ver también con lo que siente gran parte de la población argentina. Porque el trabajo de Casa tres a cargo de Mora Jos Ami es un trabajo reciente. Muestra que el sesenta y ocho por ciento de la población no piensa en irse a otro país, no piensa mudarse a otro país y que un setenta y cuatro por ciento de argentinos que tienen hijos en una edad adolescente ya terminando lo que vendría a ser un secundario.

Y el comienzo, el que puede una universidad, el setenta y cuatro, le recomienda a los hijos que estudie y se quede y confíe el Argentina coincide con un sentimiento de esperanza que se ha plantado y que marcan la mayoría de las encuestas en nuestro país. La consultora también mostró que Miley hoy tiene un cuarenta y nueve por ciento de aprobación frente a un cuarenta y siete de desaprobación. Y el presidente dice el trabajo experimentó un repunte en su imagen que pasó de cuarenta y dos, la positiva a cuarenta y nueve y una caída de la imagen negativa del cincuenta y tres al cuarenta y siete.

Si lo traemos a la Argentina uno se pregunta y se hace un paralelismo con lo que yo les contaba en Estados Unidos. Esto tendrá que ver con la estabilidad de la inflación. Esto tendrá que ver con el dólar mil ciento treinta y pico lo más bajo en los últimos seis meses con la caída del riesgo país. Y tendrá que ver con que todo es que esto se traduzca en algo en el bolsillo de la gente a través del trabajo de Aurelio porque vuelvo a repetir.

Pareciera que los líderes que andan a los gritos y con algunos mensajes fuera de tono, pareciera que hoy la gente le presta más atención a lo económico, a su bienestar, a su bolsillo, a su ilusión, a su esperanza que a los gritos circunstanciales, ya sea aquí, en la Argentina hoy de Javier Miley o en los Estados Unidos de una campaña rabiosa que encaró Donald Trump, pero que le permitió ganar con holgura frente a la candidata demócrata.

Más allá de los vaivenes que tuvieron los demócratas con el tema económico, con el tema de la salida de vaivén, con la llegada de la vicepresidenta, que nunca fue la candidata deseada, la candidata buscada y que terminó enmendando un problema de salud del titular actual del Ejecutivo en los Estados Unidos el voto supermercado en los Estados Unidos consideran Todos los analistas a esta hora que se pensó más en los precios antes que los discursos de odio del magnate estadounidense.

Para tenerlo en cuenta para toda esta guerra permanente que tenemos todos los días para interpretar algunos estilos y alguna forma de algunos líderes que hoy se agarra a la cabeza, dice. Pero, por qué hace esto? Pero, por qué dice esto? Pero esto lo tiene que afectar, no lo afectan.

Por ahora, en los números de la elección de la gente la gente busca su bienestar, La gente busca su estabilidad y pareciera en este primer para ley lo que hacemos entre Estados, Unidos y Argentina que hoy la gente está muy pendiente de este voto que en algún momento fue el voto cuota y hoy es el voto supermercado. Y en definitiva, es el metro cuadrado de cada uno de nosotros donde definimos nada más y nada menos que a través de cada día nuestra vida futuro.