Editorial Paulo Vilouta: "Preocupación Argentina" (15/07/25) #Vilouta910

Bueno, me tomo un minuto, como todos los días en esta Argentina loca y de creencias muy particulares y hoy quiero para comenzar abrir un trabajo de management and Fit, que es el trabajo que abrimos de esta consultora casi todos los meses con Mariel Fornón y analizamos cuáles son las cosas que ocupan y preocupan, entre otras, a los argentinos, Desde abril a esta fecha encabezó el primer lugar ,los aumentos de precios y las tarifas, Ustedes saben que cuando hablamos de aumento de precio no solamente hablamos de los alimentos, sino hablamos de algo que los argentinos, como los ciudadanos de todo el mundo de primer mundo, de Segundo Mundo de Tercer Mundo pagan lo que consumen,en los países capitalista,Acá una vez se inventó,para tratar de ganar la simpatía de un sector de la gente que nos tenían que regalar la luz, el gas y el agua,Bueno, hoy lo pagamos nosotros,Por supuesto que tenemos la ventaja de manejar nosotros la ficha de la luz, la perilla del gas y decimos Bueno, gasto, gasto más, gasto menos apago en algún momento era un delirio.

No, porque como lo pagaba el Estado y creíamos que era gratis, no cuidábamos absolutamente nada,Después lo pagábamos con emisión porque todo eso es inflación entonces te regalo la luz, el agua y el gas pero te reviento con 7500 cosas entre ellas con un impuesto inflacionario mensual que te disuelve el bolsillo Pero comenzamos a tener este tipo de preocupaciones, En segundo lugar, la corrupción, Qué pasó en el último mes que midió management and fit se ponen cabeza a cabeza dos preocupaciones de los argentinos, los aumentos de precios y las tarifas y la corrupción, Qué bueno que la sociedad argentina le dé tanta bola ahora a la corrupción 187,Mira si hubiésemos hecho esto como un ejercicio en las últimas décadas, la cantidad de dinero que nos hubiésemos ahorrado los argentinos, no con la cantidad de cosas que nos han robado y crece un punto la pobreza,o sea, en 187,Las preocupaciones de todos nosotros son los aumentos de precios y tarifas y la corrupción uno puntito más abajo la pobreza, se mantiene alta, pero bajó cuatro puntos la la inseguridad la desocupación está en 1129, otro de los temas de los argentinos y después ya en un dígito poco la educación pública, la salud pública, el estado de los hospitales, el narcotráfico,La verdad que nos tendría que preocupar un poquito más el estado de las calles y de las rutas 18 si miramos las imágenes de los dirigentes.El boletín de los dirigentes políticos.

Javier Milei combina una negativa de 44 con una positiva de 42, Es el dirigente político con mejor imagen en la Argentina, En segundo lugar está la señora Bullrich, que tiene 44 de negativa contra 39 de positiva y después cada uno con una suerte dispar, En cuanto a imágenes más o El resto con números realmente muy, pero muy bajos, Marqué lo del presidente de la nación y marco lo de Axel Kitsilov, Ahora vamos a las gestiones, cuál es la aprobación de gestión nacional de Javier Milei y cuál es la aprobación de gestión nacional de Axel Kitzilov, que aparece en el horizonte como su contendiente político más importante, en el caso puntual de Javier Mile aprueba su gestión un 43% contra 153 que desaprueba 137 que no sabe, en el Gran Buenos Aires tiene un 381 que aprueba y en el resto de la provincia de Buenos Aires, 49.3 , Vamos a los números del gobernador,La aprobación o desaprobación de la gestión de Axel Kicillof, aprueba un 384 y desaprueba un 571. pero tiene una mejora Kicillof porque venía de mayo con una negativa en su gestión en la provincia de Buenos Aires de 621 y pasó a 571 como punto importante en el día de ayer, dentro de este desacuerdo permanente entre el presidente, su gobierno y la vicepresidenta de de la nación, la vicepresidenta cometió un error de principiante porque nosotros sabemos que en la Argentina hay mucho despilfarro.

Sabemos que en la Argentina hay y hubo muchísimo curro a tal punto que le están pidiendo a una expresidenta y a un grupo de amigos del poder que devuelvan ahora 537000000 $ solamente de un caso de corrupción, Pero dentro de ese despilfarro sabemos que hay cosas que podemos corregir, pero que no hacen a la solución de los problemas vitales y la vicepresidenta de la Nación cometió un error gravísimo, diciendo y mintiendo que las jubilaciones, la discapacidad, los problemas de Bahía Blanca se solventan con los fondos destinados a la CDE, que son altísimos y con el dinero que utiliza el presidente de la Nación en viajar, vamos a decirle a la señora vicepresidenta que tal vez no está muy al tanto de los números que con eso no resolvemos absolutamente nada, primero porque no alcanza y porque lo necesario para poder pagar lo que se votó en el Senado ,Si ponemos números finitos y bondadosos es un punto y medio del PBI, Cada punto son 6000000000 $, Señora Vicepresidenta, estaríamos hablando casi de 9000, si vamos finito porque pueden ser 10000 o 11000, Comprendo que los fondos de la CIDE son desproporcionados y habría que corregirlos para no despilfarrar, también comprendo que es de suma antigüedad creer que la presencia de un presidente en un país sirve para resolver los problemas del país, Los presidentes viajan, los presidentes tienen contactos en el mundo, Los presidentes tienen relaciones, los presidentes hacen negocios, los presidentes crean climas de negocio, Es de una antigüedad intelectual brutal creer eso, Mire que acá hemos tenido algunos presidentes y presidentas que no se iban ni de vacaciones pero nos dejaron en pelotas, Así que con este comentario de peluquería de barrio no resolvemos los problemas,Si bien no resolvemos, nos hace prestar mucha atención al despilfarro y me parece que en el estuvo bien la vicepresidenta de la nación, porque cuando uno mira en la Argentina y habla de jubilados y mira un poquito los números en general, nos damos cuenta que quienes defienden tanto a los jubilados lo defienden desde la palabra, pero no lo defienden desde los hechos y podrían por lo menos ser un poquito más generosos desde el.de vista de acompañar a la gente, el ex presidente Mauricio Macri nos cobra una jubilación de 11700000 por mes y no la necesita.

Adolfo Rodríguez S, que fue presidente por dos minutos, 20 nos cobra 11320000 MXN de jubilación,la señora Zulema Yoma, ex mujer de Carlos Menem, dos vicepresidente del país, cobra 9700000 MXN la señora Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la Nación 8893000 Julio Cobos 886000,8600000 María Estela Martínez de Perón, que fue una presidenta lamentable de la Argentina, nos cobra 7000000 de pesos viviendo en Madrid,Mira,Alberto Fernández hoy con doble proceso por corrupción y por pegarle a las mujeres 6700000, Daniel Scioli, 6300000 y después algunos familiares,Amalia Guido, Qué sé yo cosas que yo no puedo creer,No gente que fue presidenta hace 4500 años todavía cobra la familia,Una cosa realmente increíble,Pagamos los 9000000000 $,No, pero por lo menos evitamos este tipo de situaciones que son tan desiguales en la Argentina, No, porque ellos ganan algo que la gente que no gana sin nombrar lo que frenó la justicia a Cristina Fernández, que ganaba 25000000 de pesos y que por un problema de la funcionaria Raberta, a cargo de Lancés de aquellos tiempos que se ve que era muy mala en geografía, le otorgó a la señora Kirchner 6000000 de pesos mensuales por desarraigo porque, según la funcionaria Raberta, en el momento de darle este beneficio a la señora Kirchner, que se los dio en 15 minutos, la señora Kirchner vivía en Santa Cruz y creo que siempre vivió en Recoleta y que hoy vive en Constitución, Es decir, por una incapacidad de la señora Raberta, que se habrá llevado a geografía en todos los años de la escuela secundaria, le pagamos a la ex presidenta 6000000 de pesos más porque presumiblemente vivía en Santa Cruz viviendo en la ciudad de Buenos Aires,números que no cambian la vida, ni ni lo que plantea la vicepresidenta ni lo que son las jubilaciones de privilegio,Pero sí cambian los hechos y sí cambian un poquito los tonos en un sector muy vulnerable de la Argentina nuestra de todos los días, donde el 75% de los jubilados cobra, la miseria de 350000 como haber mensual con un inmundo bono de 70000 muchas palabras en el Senado, muchas palabras en los reductos políticos, pero muy pocos hechos a la hora de pasar por ventanilla y llevarse la plata del Estado. En definitiva, la plata de todos los argentinos