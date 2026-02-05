Editorial Paulo Vilouta: "Prevención " (05/02/26) #Vilouta910

Embed

Un minuto como todos los días, yo creo que hay una noticia muy muy peligrosa porque con cuchillos irrumpen en San Martín para amenazar de muerte a un juez, por esas cosas de la vida que a veces se dan y que yo tantas veces digo, che Dios nos acompaña y es bastante argentino, tira para nosotros, el juez no estaba en su despacho, estamos hablando del doctor Nicolás Esquiavo en San Martín, entraron las 20 personas, amenazaron a los funcionarios que estaban en el lugar, una empleada de mesa de entrada sufrió un ataque de pánico, imagínense, uno dice, che en tribunales, aquí se dirime nada más y nada menos que el equilibrio entre lo que es un delito y un hecho noble, un hecho con justicia y buscaban al juez, estamos hablando de supuestos agresores, no porque no hayan agredido, pero digo que estarían vinculados supuestamente a ocho detenidos en el marco de una causa por la usurpación de un edificio y venta de drogas y yo cuando me enteré, venta de drogas, dije pongamos atención acá, porque estas cosas en la Argentina no las vemos, las volvimos a ver ahora como la vimos en alguna película vinculada a otros países que en algún momento tuvieron o tienen serios inconvenientes con el tema de la droga y el poder, con algunos gobiernos en el continente llamativamente cercanos a los cárteles de la droga y con este tipo de situaciones de jueces amenazados, jueces golpeados o jueces directamente fallecidos, muertos por la locura esta de este negocio imparable que tiene el mundo, esto duró varios minutos, lo llamativo es que no hay cámaras, no hay vigilancia ni seguridad y esto lo ataba a la entrevista que hizo Martín Candalaf hace poco tiempo con una jueza, ex jueza de garantía de San Martín que nos decía, che los empleados tienen que utilizar sus datos porque no hay internet y tenemos que traer hojas porque no hay hojas para imprimir y uno dice, pero dónde estamos.

la justicia argentina que tiene los plazos fijos más grandes del mundo y que hace mucho dinero y que está en condiciones paupérrimas desde el punto de vista edificios, desde el punto de vista infraestructura, desde el punto de vista cómo no hay seguridad, cómo no hay vigilancia para que entren ocho energúmenos a intentar amenazar a un juez vinculados al narcotráfico, llamado de atención profundo porque así como vemos que hay números que han bajado, vivimos la droga en plenitud en la Argentina, hoy hay mucha droga, no es un tema menor, es un tema que gana fuerza, es un tema que nos lleva un montón de chicos a que hoy son empleados, soldados de la droga y ojo con este tipo de situaciones, ayer tuvimos la condena a ese juez Bento en Mendoza, el límite, la frontera, la barrera entre lo prohibido, el delito y lo permisivo y la falta de controles, no puede entrar nadie a un juzgado a violentar a un juez, y hoy aparece como una noticia, si entraron, se descompuso la empleada, no hay seguridad, no hay vigilancia, realmente no hay cámara, cómo no va a haber cámaras, cómo no va a haber cámaras, es una cosa realmente increíble, después decimos porque hay cosas que no funcionan, no funcionan porque hay desidia, porque hay falta de inversión, porque hay falta de ideas, realmente es increíble, y hablando de drogas, ayer veía a través de un canal de YouTube como el gobernador de Salta impulsó las rinoscopias para los funcionarios de los tres poderes en la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, y llamó mucho la atención, algunos lo han criticado, otros lo ven bien, yo creo que todo lo que sean controles, los controles no son de derecha, no son de izquierda, no son de autoritarios, no son de permisivos, sino que tienen que ver a un momento delicado en la Argentina, y lo que me preocupó creer que ayer cuando veíamos el control del gobernador, en muchos comentarios que leía, creer que los controles se hacen para perseguir un delito, la adicción no es un delito, la adicción es una desgracia, quien cae en una adicción condiciona lamentablemente su vida, pero no es un delito, es una enfermedad, es eso precisamente, algo que nos toma y que no nos permite ejercer nuestra libertad, miren lo difícil que es, en ejemplos comunes y corrientes, dejar de fumar tabaco, miren lo difícil que es muchas veces cuando tenemos que abordar una dieta por un tema de salud o un exceso, lo que nos cuesta, imagínense lo que es intentar abordar una desintoxicación y contar días, decir hace 15 que estoy limpio, hace cuatro meses que estoy limpio, hace un año que estoy limpio, por ello no me gustó creer que lo que pasó en Salta tiene que ver con una persecución, lo que tiene que ver con Salta para mi gusto es una prevención y entender que la adicción, más allá que hoy las drogas en la Argentina están prohibidas, pero para mi gusto al alcance de la mano, a cualquier hora y en cualquier lugar, no estamos hablando de un delito, estamos hablando de una adicción, hasta me permito creer y utilizar la palabra una enfermedad, que la podemos intentar controlar, cuidar, pero sabiendo que es muy complejo, está bien que controla la función, está perfecto, funcionarios que tienen que legislar sobre nuestra vida, funcionarios que tienen que legislar a modo justicia, pero cuidado que el día de mañana cuando aparezca un positivo no es marcarlo, che mirá este drogadicto, no estamos hablando de eso, me parece que el fin tiene que ser otro y no me gustaron los comentarios que vi abajo, como que el que estaba limpio era un inocente y si un día mañana hay una persona que está sumida en una adicción es un delincuente, lamentablemente lo tomamos de un modo para mi gusto que no es el que corresponde y el que hay que tratar de cambiar el chip y utilizarlo lo mejor posible. En un ratito nos vamos a meter en esto tan típico de Argentina, sobre un tema siempre hay dos ideas,

no me parece mal que tengamos ideas distintas, porque para eso está la vida y yo puedo ver el cielo celeste y otro puede ver blanco y lo podemos debatir y podemos hablar de un jugador de fútbol y podemos decir este me gusta, este no me gusta, podemos hablar de un ministro, podemos hablar de un juez, el problema es cuando en la Argentina hay un debate entre las máximas autoridades del país y la industria textil por el precio de la ropa y en la Argentina donde la tela importada cayó un 25% pero las ventas no repuntan y los precios no bajan, vemos al ministro de economía y al ministro de infraestructura diciendo che, acá los textiles no asumen su responsabilidad y otro que dice no hay efectos sobre el empleo y hablan de una apertura económica, entonces la idea es tratar de encontrar cuál es el problema verdadero para que un jean que acá en la Argentina cuesta 100 dólares en gran parte del mundo cueste 25 porque nos ponen a nosotros los usuarios, los consumidores en medio de una batalla complicada, hoy lo hablábamos con los autos porque un auto chino con ocho años de garantía vale mucho menos que un auto que se fabrica en la Argentina que no es 100% argentino pero que está cargado de impuestos y que cuando uno tiene que pagar dice dios mío cómo hago para pagar esta cuenta, bueno hoy vamos a intentar entender porque acá no es cuestión de poner de un lado a los textiles y del otro lado a Caputo y Sturzenegger, sino ponernos en el medio de una situación, abrirla y más allá de títulos fuertes de un lado y del otro ver no sólo quien tiene razón sino por qué y cuál es la razón para que muchas cosas que tienen acceso en el mundo en la Argentina no podemos tenerlo, lo tenemos solamente si conseguimos algo sin marca o de menor calidad o si cuotificamos

pero si queremos competir mano a mano con lo que vale en el mundo nos damos cuenta que lo que pagamos en la Argentina muchas veces en estos rubros el automotor o en el textil fundamentalmente puede costar el doble o el triple, tema importante para tocar, después voy a debatir con mis compañeros el tema del alcohol en las canchas de fútbol, si es que es una prueba piloto puede tener buen resultado o malo pero en un momento argentino con tanto problema en la adicción de alcohol y de drogas me parece que estamos abriendo una puerta que de no tener severos controles puede terminar en un dolor de cabeza, una mezclita de temas en este minuto, en este jueves donde están pasando muchas cosas y donde no quiero caer todos los días en la reforma laboral y en la punibilidad de los menores en el régimen juvenil porque me parece que ya lo tratamos, ya lo hablamos y será tiempo ahora para los diputados y las senadoras encontrar la mejor ley para que de una vez por todas temas que están absolutamente estancados y con malos resultados en el país tengan un resultado un día por dios algo mejor