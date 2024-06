Una vez más, los jubilados en la Argentina son utilizados políticamente como lo que pasó a ser el Congreso de la Nación, donde el Gobierno los ha castigado muchísimo con el ajuste, pero también los castigo muchísimo con el ajuste.

El Gobierno de Alberto Fernández que le sacó casi junto a la parte final de Macri hacerlo, lo ha con Eugenio. Sí, minó que sabe muchísimo y es serio. Un cincuenta y siete por ciento de poder de compra y hacer lo que plantearon es querer darle uno dieciséis mil pesos a cada jubilado para compensarle el ajuste. Eso son dos monedas en el bolsillo de un jubilado y es un lío a nivel fiscal. Y por no mirar el desequilibrio fiscal.

Argentina tiene el desorden que tiene. Es como si yo gano diez mil pesos en los explique muchas veces, pero es el ejemplo más fácil y no y gastos cien mil todos los meses un día explota y Argentina explotó y Argentina está explotada y no podemos.

Sería extraordinario que un jubilado, como dicen los y responsable de la izquierda cobren setecientas Luca porque no tenemos la guita quien no quisiera. Y otra vez fueron utilizados políticamente. Pero me parece que lo que tenemos que observar es el desprecio general que haya los jubilados en la Argentina.

Es vergonzoso que le estén dando un bono. Hace un año que estamos con esto del bono, que fue de cincuenta y cinco mil y hoy es de setenta mil. Es una vergüenza. Es una vergüenza que hayan atado para bajo las jubilaciones, porque si tenemos no cobra doscientos setenta mil y si cobras un poquito más no tenemos no es una vergüenza que no has han tenido alguna idea mejor que una moratoria, porque la moratoria significa entrar sin aportes y significa romper un sistema roto. Cuatro millones de personas sin aporte centraron y Gómez fichen. Pero vos que sos un insensible y a esa gente no? Que hacen en otras partes del mundo? Busquemos países que le va bien, no países que lleva como este mal que hacen crear una figura ajena a lances donde se da un aporte.

Hoy el Argentina está el Puan. Ya El fiscal Marijuán encontró que un montón de chanta cobran el pánico en el exterior y no sé qué historia, único requisito para cobrar el plan, que es una jubilación menor, que la mínima es vivir el Argentina, donde viven gran parte de lo que tiene el beneficio. Afuera Todas irregularidades una tras otra. No sé, me parece que utilizaron siempre a los jubilados y hacer buscaron, utilizarlos también.

El Gobierno tendrá que encontrar recursos en algún lugar para decir lo que sacó de acá. Lo pongo acá porque hoy los jubilados viven en la indigencia, no solamente con Milei. Ya viven con indigencia, con Alberto Fernández con Cristina quise con Mauricio Macri les agua, el rosario de toda la vida.

Dejen de ser tan hipócritas y creer que el los males de Argentina empezaron hace seis meses. Pero busquemos alguna fórmula que realmente los distingan algo. No le metamos más gente por moratoria para hundirlo más de lo que reciben Los metieron a cuatro millones de personas por la la desastre, la desastrosa situación económica que tiene el país donde no hay aportes y donde hay mucho trabajo negro pero vayamos a un trabajo serio. Hay que hacer reformas y no hacemos una reforma jubilatoria.

Los jubilados cada día van a estar peor ni siquiera van a poder cobrar todo dieciséis mil pesos de esta reforma de hacer que es una reforma. La verdad que no tiene mayor sentido que discutir políticamente en el Congreso hoy los diputados para ver quién tiene más poder. Es vergonzoso lo que pasa con los jubilados, como también es vergonzoso en la Argentina que a cada metro tengamos un hecho de corrupción.

Y qué jodamos tanto con algunas áreas tan sensibles con los pobres, donde hay gente que va a tener que responder de una vez por todas ante la justicia para ver si afanaron o no a los pobres, con los alimentos y con los medicamentos, movimientos sociales tendrán que ir y tendrán que decir señores, esta evita la justificamos. De este modo no mésamen más ladrón porque no lo soy, Y si no, tendrán que ir a la cárcel del primero al último por afanar le a los pobres, como también tendrán que rendir cuentas urgentemente todos estas personas que la Argentina se transformaron en inválidas en muy poco tiempo, porque porque salió un informe espantoso y ahora voy a hablar con quien lo lo público en el día de hacer un colega periodista, amigo nuestro donde las pensiones por invalidez en la Argentina pasaron del dos mil tres de setenta y nueve mil quinientos ochenta y uno al año pasado. Dos mil veintitrés, un millón, dos cientos, quince mil quinientos cuarenta y ocho.

Que pasó el Argentina una guerra y no supimos Hubo tsunami. No supimos o tsunami del Río de la Plata. Tuvimos alguna tragedia gracias a este tocando más. Tuvimos algún terremoto No tuvimos nada. Lo que tuvimos, una banda de delincuentes que transformó a mucha gente sana y gente invalida para cobrar un servicio.

Esto es vergonzoso. Setenta y nueve mil personas con una invalidez en el dos mil. Veintitrés, un millón, dos cientos, quince mil en el veintitrés. Es vergonzoso el que lo recibe si no tiene el problema y es vergonzoso el que no da porque esta choreando el Estado a cada paso.

El gobierno esté con los alimentos y el desastre y la auditoría audita. Pero mientras tanto repartidos alimentó la invalidez. Joder con esto joder con una invalidez para afanar plata. Es realmente increíble. Por eso me parece que en un momento tan sensible y tan dramático, cuando nos preguntan Ché como salimos y va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque los números no nos dan porque estamos hartos y cansados que no vas a mal y tenemos la esperanza y la ilusión de salir gobierne quien gobierne.

Me importa un bledo quien gobierne porque soy argentino. Vivo en Argentina, tengo familia, tengo amigos que tienen hijos y hay que salir, no importa quien gobierne, no importa si salimos con éste o con esta o con aquella el tema que tenemos que dejar de hundirnos en este lodo infernal que es la incapacidad, la corrupción y los malos resultados. Alimentos y Medicamentos y pobres. Y hoy la invalidez.

Acá las jubilaciones de privilegio. Mueve la aguja. No, pero saben que mueve la aguja de lo moral, la, la aguja del gesto, la aguja de Che Yo estoy como el culo, pero los que gobernaron la Argentina están poniendo el hombro y Adolfo Rodríguez Saa ni Isabel Martínez de Perón ni Cristina Fernández ni Mauricio Macri ni Gabriela Micheletti ni Zulema, ni la viuda de De la Rúa ni gente que ni conozco. Setecientos que la hija del expresidente José María Guido con todo gusto lo tienen que recibir porque alguien inventó este privilegio y la palabra privilegio en un país de tanta desigualdad es mucho cante.

La gente cobra doscientos dólares de jubilación y Cristina Fernández cobra catorce millones de pesos y Alberto Fernández cobra siete y Zulema asoma cobra cuatro setecientos y Mauricio Macri cinco setecientos y la señora Michetti cuatro millones, dos cientos mil Amado vudú condenado con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Vergonzoso Vicepresidente de la República tres millones y medio de peso. Y la hija de no sé quién y la viuda de no se quiere ni él vio.

Es vergonzoso que en un país de tanta desigualdad hablemos de un privilegio para los que más tienen, que son quienes gobernaron la Argentina. El único privilegio que tienen la mayoría de estos nombres que mencione es haber sido presidentes, porque nosotros, como ciudadanos, no tenemos el privilegio de saber que hicieron buena gestiones. Solamente sabemos que todos los meses nos salen una fortuna para justificar lo poco y malo en la mayoría de los casos que hicieron cuando fueron los gobernantes de este país.