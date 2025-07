Editorial Paulo Vilouta: "Problemas de Décadas" (23/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días hay como un descanso, no después de el papelón sublime que vivimos el fin de semana en el cierre de las listas de la provincia de Buenos Aires, donde vimos un sinfín de situaciones que tienen que ver con una vieja política que tal vez le ponemos, esta carátula vieja política que no es vieja política, sino que es la actual política, no donde estamos siempre con la trampita y corta a ver si podemos hasta último momento descalificar los plazos, los reglamentos, los tiempos, la luz que se corta, que vuelve, que no podemos que el domingo, que el lunes que la Junta Electoral, que son testimoniales, que no son testimoniales, que sumen, que no sumen,bueno, este tipo de cosas que marcan el hartazgo de una sociedad que no tiene que hartarse porque la democracia es el único sistema viable para una sociedad,lo que sí tenemos que encontrar,los mejores exponentes para defenderla y para estar a la altura de la circunstancia y quienes no están a la altura de la circunstancia en un país que tiene tantos inconvenientes que no nacieron con el gobierno de Javier Milei, sino que vienen desde décadas.

Digo, porque algunos creen que los problemas sólo empezaron hace un año y medio en la Argentina,Algunos se profundizaron y otros se suavizaron entre ellos, por ejemplo, el tema hoy lo que les contaba,no estamos más en el podio de los países plagados de inflación, pero para los que estamos con los pies,la tierra y vemos el panorama general de la política argentina,Apreciamos que hay mucha gente que está fuera de sintonía,ayer yo escuchaba al presidente de la Nación diciendo la fiscalización de la elección y por qué hay que fiscalizar una elección si supuestamente la elección es transparente y acá todos ponen las manos en el fuego en una elección.

Por qué?por qué hay que permitir que los espacios que tienen mucho dinero aprovechen que tienen dinero y paguen fortuna para tener fiscales en todas las mesas,Por qué?por qué se roban boletas?Por qué cambian boletas y ponen de otra fecha para que uno se confunda y después le invaliden el voto,Por qué no quieren que haya colores?Por qué quieren hacerlas en blanco y negro?Por qué votamos el 07/09 con un sistema prehistórico en el mundo y en la Argentina y vamos a votar en octubre con boleta única,Por qué si logramos dar un paso que nunca lo damos desde el en septiembre tenemos que ir a la fiscalización, eh? y a los guapos que van y se creen los dueños de las urnas.

Ojo con este tema porque no es un tema menor.Milei pudo ganar la última elección, entre otras cosas, porque el pro le garantizó la fiscalización y no tendría que haber fiscalización para nadie.

Tendríamos que ir todos participar y punto y listo,Se terminó,La boleta única va a contribuir y es un cambio sustancial, pero atentos al 07/09,tener que pagar gente para fiscalizar,Entonces estamos garantizando que solamente tiene transparencia al 100% el que puede poner supuestos fiscales o controladores o vigiladores o llámenlo como quieran y otra cosa increíble en plena democracia en el 2025, en un Senado de la nación que tendrá que ver cómo resuelve lo que para muchos son 9000000000 $ y para el presidente son 17000 el aumento a las jubilaciones, el tema de la discapacidad, Bahía Blanca, etcétera, etcétera, que es un punto hoy de discrepancia en el Senado argentino.

Por qué no quiero o no quiero,Puedo o no puedo es el tema,Y si no puedo, de dónde saco los argumentos para poder pagar?

De dónde saco el dinero? porque ésta es la solución,Yo creo que hoy a los jubilados hay que repararles lo que es este atropello bestial que les quitó un 19% de poder adquisitivo con Macri un 50% con Alberto Fernández y hoy están 172 abajo,Hay que hacerlo,El tema es cómo lo hacemos, pero no podemos emitir y volver a las viejas cantinelas y a los problemas de siempre,El tema de donde sacamos el dinero llegó,Bueno, los senadores deben estar trabajando a destajo para encontrar un camino superador, como también deben estar porque les pagamos mucho dinero, casi 10000000 de pesos trabajando fuertemente en las reformas que tiene que hacer Argentina con mi ley, con Graboi, con Kicillof, con mi abuela, con su tía, con el que sea, porque si Argentina no reforma lo laboral y lo fiscal es un país que siempre da vuelta alrededor de lo mismo.

Por qué? Porque los números son desastrosos y los tiene que corregir,Dije Deben estar en esto,Hay un receso,No está ni el logro en el Congreso, Usted va por el Congreso,No hay una persona,Digo, no deben estar en sus lugares de residencia armando proyectos, planes, no,me confundí una vez más la actividad ayer en el Senado se inscribió a un grupo de senadores que solicitaron a la presidenta del cuerpo, la señora Villarroel Victoria Villarroel, que anda con algunos otros problemitas más que esto le solicitaron que los policías las fuerzas de seguridad que trabajan en la zona y en los alrededores no utilicen los baños públicos del Congreso,usted dirá Esto es verdad,Esto no es verdad,Vos me estarás escuchando y dirá No No pueden ser tan elementales, sí,el documento ingresó con fecha del 16/07 lleva la firma de Carlos Linares del frente de todos que trató de hacernos entender que somos todos unos burros porque no interpretamos lo que él quiso expresar en este comunicado,Linares trate tal vez de ser más claro, porque lo que queda claro es que no quieren que los policías usen los baños,Si usted es intelectualmente muy dotado y los que leemos no entendemos,nada.

Explíquenos bien y tal vez logramos llegar a su altura intelectual.Óscar Parrili, que todavía es senador todavía este tipo senador,Dios mío, Cristina López, Sergio Levi, María Eugenia Duré, Silvia Zapag, Antonio Rodas y Gerardo Montenegro,Los senadores están solicitando a la vicepresidenta Villarrol que adopte las medidas necesarias para ordenar y regular la presencia de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad en el ámbito del Senado,les molesta que esta gente utilice los baños que son públicos, porque están con la historieta que creen que las fuerzas de seguridad son las de 1970 o porque creen como ahora ellos supuestamente defienden a los jubilados y se olvidaron de los jubilados durante todos los gobiernos anteriores y fundamentalmente los cuatro años de Alberto Fernández, que perdieron casi 50 puntos de poder adquisitivo, sienten que esta gente es una falta de respeto para el Congreso que entren a utilizar los baños públicos,en esto está este grupo de senadores de la nación.

Por supuesto que no son todos la contrapartida de la senadora Lozano, que puso su propio baño, el privado a disposición de toda esta gente,Repito, le pidieron a Villarroel que impida el uso de las instalaciones a las fuerzas de seguridad,la vicepresidenta tiene que resolver esto parece una tontería sublime, pero en un país que discute tonterías y que tiene grietas increíbles, Ahora metimos la grieta del baño público para ver si los policías que trabajan en la calle y que no tienen acceso a baños privados pueden entrar al Senado y utilizar los baños públicos,Increíble, pero verdad,año 2025 y si algo le faltaba al Congreso era esta insólita pelea, entre el Senado de la Nación, la ministra Patricia Bullrich, que intervino por el tema del uso de los baños en el Palacio Legislativo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, uno grupo de senadores que nos salen 10000000 de pesos y se los digo siempre para que lo tengan grabado en la cabeza,en una pirámide que hay que invertir senadores a 10000000 con baño privado, policías a 800000 sin baño porque trabajan en la calle, salvo que alguien les brinde acceso, como lo hace todo el mundo menos el Senado de la nación.

Así está la pirámide de la Argentina,Senadores a 100 a 10000000, policías a 800000 y sin baños que parece ser la próxima polémica y la próxima contienta de gran parte de nuestros senadores en la nación, Increíble, pero en Argentina todo puede pasar