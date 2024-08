Editorial Paulo Vilouta: "Problemas sin líderes"

La noticia más trascendente tiene que ver con la detención de éste es diputado Germán Kiczka. Cuando lo detuvieron, este señor a los gritos, decía es por persecución política. Basta de persecución. El ridículo Germán quística que cuando lo fueron a investigar por una iniciativa y un llamado de atención desde los Estados Unidos les secuestraron seiscientos. Archivo con material de explotación sexual infantil. Este señor grita y no y dice Basta de persecución. Está en la foto que quería la verdad Kiczca. No, no lo conocía.

Nadie nos importa, Hombre de la foto acá lo que lo importante tampoco es si tardaron siglos sacarlo fuera para que te se escape. Y acá lo importante que se lo está acusando de un delito gravísimo. Y hay que entender esto porque acá, muchas veces desde la política, tratamos de dar vuelta a la página y hacerle que a la gente que los cierto de mentira y que la mentira, la verdad. El señor Kiczka tiene ninguna persecución política en la Argentina.

Era un prófugo que estaba escondido en un sector de Cabañas tratando de evadir a la policía. Tal vez para irse del país. Terminemos con esta historia como Alberto Fernández el rey de la excusa. No, Porque eso esto no, Porque ahora están con que la señora Fabiola era una alcohólica. Y se caía y se golpeaba. Y el problema no es si la señora ojalá que nos dan. Y es es alcohólica o no el problema si alguien le pegaba o si alguien la maltrataba, Por si no, siempre debíamos el foco. Y creemos que lo importante para nosotros que por lo general no es cierto en lo importante para el caso Acá este señor Diputado que buscó bajo todo punto de vista de protegerse, de mantener los fueros fueron con una carta con una firma Trucha se escapó con su auto Tenía.

Repito, esto lo dice la justicia. Lo dice la investigación seis cientos archivos con material de explotación sexual infantil. Es que estamos hablando pisca que persecución política. Tiene menos peso político que una pluma en el océano. No existe, tiene trascendencia por el escándalo en el cual hoy está denunciado. Que gran es un delito, no es una presunción, es un delito gravísimo. Lo digo porque va a parecer seguramente algún tipo de de Defensa.

Creo que mínima o alguno que pueda que sí lo estarán persiguiendo. Este tipo Este tipo será por no son por cuestiones políticas en Argentina. Gracias a Dios, todos los políticos se defienden y Sony se ponen un teflón encima para permitir hacer lo que se le da la gana porque la justicia casi ni los mira. Casi no lo jugó. Ya casi no les presta atención. Salvo que tengamos, por supuesto, este tipo de conducta personal que no tiene que ver con la vida política de un ciudadano que llegó a la política. Vas a saber por qué La gente lo eligió y hay en mi coche Pongamos Satish Caen una lista, desconocían sus conductas de Conocían su forma ahora de un hermano prófugo. Traiga su hermano y que su hermano Puente y se protejan desde este lado. El hermano sigue prófugo también.

Una cosa rara. No soy un perseguido puesto el prófugo. Y me agarran porque ponen una recompensa de cinco millones. Una vez Inés! Que desastre La Argentina. No encontramos a uno. No encontramos a uno cuando mataron a este pobre chico K La recolecta. El peluquero, Una vecina. Pusieron cinco millones de peso a los dos minutos. Hasta el peluquero detenido Kiczka no debe estar en Brasil. Debe estar en España. Debe estar Estaba ahí nomás con su propio auto. Quien lo descubre? Una vecina. Cinco millones. Recompensa, Pongamos, recompense.

Resolvemos absolutamente todo Hacer Escuchaba a la jueza que maneja el caso. No van y no tengo garantías del resultado. Y lo sabemos, doctora Porque la verdad que investigaciones espantosa Usted ha dudando? Imagínese nosotros como sociedad, no a esta altura.

Después setenta y pico de días con este dislate que tenemos en el Argentina para terminar brevemente. Uno deseche en poco tiempo. Hay algo que cambió tanto en Argentina y tiene que ver con el movimiento piquetero en las casas de la ciudad Otras se acuerda lo que era hasta hace poco tiempo invivible Buenos Aires. En algún momento propusimos que la nueve de julio sea peatonal y listo y evitamos problemas. Yo recuerdo que hablamos con un señor de una plaza estacionamiento que Cora cien pesos el baño porque no le entraba un auto. No sé por cuánto meses una señora que tenía un local y dijo no cierro porque acá no puedo vivir los de la avenida Mitre, una cuadra de negocios vacío porque los piqueteros todos los días arriba del puente por redes que habrá pasado no, porque el país no mejoró. Al contrario, los índices son alarmantes. Digo, no hay tanta pobreza. Si Hay Mena menos gente con problemas de empleo, no?

Y qué pasó entonces? Cambió tanto algo y yo creo Quiero cambios El, paradigma de la protesta piquetera, porque en la calle hay reclamos en un país con sesenta por ciento de pobreza, pero sin cortes, porque quien tiene que hacer algún reclamo marcha sin cortar el tránsito. Pero creo que al margen de eso que alguno no puede poner como un cambio de paradigma, me parece que el hecho de romper con la terciarización y sobre todo grupos, pierdas sustancialmente el poder hoy no lo vea el señor del IBO nicas deleitaba con un grupo de jubilado que, por supuesto te en desacuerdo que cualquier persona mayor ayer le pongo un dedo encima la policía pero los veo en otra cosa. No veo en otro mundo tratando defender, tal vez su propias causas, donde algunos creen entre ellos el fiscal Policita que los estoy investigando, que están procesados y que tendrán que rendir cuentas por el movimiento de dinero.

También tendrán que rendir cuentas porque hasta el veintiséis de agosto se recibieron doscientas, un mil trescientas treinta y tres llamadas. donde se denunciaron obligaciones que tienen las personas con problemas sociales en Argentina para movilizarse o algún tipo de extorsión de los que dependen de estos tipos que cada vez tienen menos poder hacer. El Ministerio de Seguridad registró más de doscientas llamadas, muchas de ella por coacción y por amenazas con gente que necesita los alimentos y gente que necesita las tarjetas para poder alimentar a sus propios hijos.

Raro dijo, porque en muy poco tiempo lo que era un drama y parecía un tema sin resolución, porque la mayoría de los políticos, aquellos ya el día que tengamos un problema, no se dan a matar a una persona en la calle y se nos va el Gobierno sin matar gente, sin demoler gente, sin meter gente presa. Seyil usó el poder del manejo Piquetero en la Argentina. Los problemas persisten. La pobreza, los problemas de empleo, los problemas de alimentación todos, pero sin líderes que manejen La decisión de la gente que tal vez en la Argentina y esto también es un muy buen cambio de paradigma, dice.

Preferimos capacitar nos y preferimos que el plan no sea el método de vida, sino que sea algo circunstancial para no ser rehenes de ningún movimiento, para no ser rehenes de ningún piquetero, para no ser rehenes de ningún político y para, en definitiva, intentar todos tener una vida un poquito más digna.