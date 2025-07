Editorial Paulo Vilouta: "Que devuelvan lo robado" (24/07/25) #Vilouta910

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días,Hoy no hay un tema eje central, pero hay temas que están todos atados el uno con el otro,vialidad el caso este donde tenemos a Báez, a Cristina Fernández Presa uno grupo de gente,doctor Gorini,No sé si estamos en plazo o estamos en feria, pero me parece que ya tendremos que ir sabiendo cuándo esta gente devuelve los 537000000 de pesos que le reclama el Estado como consecuencia de corrupción,Digo porque van pasando los días y no veo a esta gente muy preocupada.

Los veo muy preocupados con cerremos la lista a ver si ponemos a la tres en este lugar o no que no juegue este porque es testimonial,No los veo muy preocupados con el tema de la devolución de un dinero que es mínimo con relación a lo que serán otras causas y lo que habrá que probar,Pero también hablando del señor Báez, que no es político, pero está preso el testaferro.

La justicia descubrió que recaudó casi 200000000 de pesos con alquileres,de cosas robadas,O sea, esta gente no solamente no se afanó, sino que entre el 2020 y el 2025 siguió facturando más de 172000000 alquilar inmuebles que ninguno es de buena fe, porque son todas cosas ganadas a través de la corrupción,el señor Claudio Kirchner, que es sobrino de esta familia, le pagó 5506000 por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos y sólo en el 2025 abonó 2430000,este señor había declarado Báez que en el 2024 facturaba 800000 por mes,Báez, a quién le hace creer que facturas 800 Lucas por mes, uno de los chorros más grandes que tenemos en la Argentina,pero es impresionante porque no conformes con que la justicia los declare corruptos siguen haciendo negocios,Hace poco entró una secretaria a visitarlo, novio,Vaya a saber qué es cosa que me importa Obledo y en el momento de la requisa comprobaron que llevaba poderes para que firme Báez para seguir recaudando,Dejen de afanar y por favor, la justicia argentina, que tuvo ejemplar en el caso de vialidad, apuremos rápidamente la extinción del dominio que devuelvan lo que tienen que devolver.

Por qué es mentira que no tienen dinero,No tienen dinero blanco,pero tienen mucho dinero y este señor, con lo blanco o lo negro sigue haciendo caja,Otra cosa que llamó mucho la atención en las últimas horas tiene que ver con la declaración jurada de Máximo Kirchner,que uno viendo los números, dice Che, la verdad, esos se quejan, pero no les va nada mal con el gobierno de Javier Milei, No, porque ha logrado duplicar los números de un año al otro, Yo dice Che, qué bien le va a la política en general en la Argentina, porque creo que cualquiera de nosotros a la hora de mirar los números de un año con otro, Vamos todos flecha por abajo los argentinos y lo que podemos mantener alguna cosita lo hacemos con un notable esfuerzo, porque cada vez pagamos mayor cantidad de ingresos y de impuestos a través de los ingresos que tenemos,Tenemos realmente cargas muy, muy importantes, pero bueno, la política argentina permite desde cargos que no no tienen tanto ingreso mantener un nivel realmente muy, muy llamativo,El señor Máximo Kirchner ha logrado duplicar,los valores incrementar en un 7524 la evaluación de sus bienes y depósitos de dinero de un año al otro y tiene casi 3000000 de pesos contantes y sonantes, que es el dinero blanco que heredó de su familia,que también vivió siempre del Estado llamativo todo esto no llamativo, como también fue llamativo atándolo y terminando lo que es el minuto del día de hoy que el Gobierno porteño estuviera pagando 6000000000 de pesos para proveer a la cooperativa del señor Juan Grabois,que son los que juntan y reciclan cartones en la ciudad de Buenos Aires,Pero por qué sí a las de Gravois y por qué no al resto,este tipo de beneficios siempre para algunos, no,Bueno, se terminó el asunto y se dejarán de pagar 6000000000 de pesos que vuelvo a repetir.

Me parece que los tenemos que utilizar para capacitar gente para darle una potencia intelectual a una argentina que perdió muchos valores, no de educación morales y de un montón de chicos que hoy no tienen camino,No, porque no, no estudian tres de cada 10 terminan el secundario,no hay mucho universitario,No hay incentivación por ese lado y lo que tenemos es gente viviendo de changas o en algún momento se habló mucho del tema del subsidio que este gobierno mantiene muy, pero muy alto y que le dio resultado,Pero más allá del resultado, tenemos que buscar capacitar gente,Entonces tratemos que la gente, en vez de estar juntando cartones, tal vez con ese dinero le podemos dar la posibilidad de capacitarlos o de incentivarlos para que tengan un futuro mejor, un futuro mucho más digno Y para terminar, ayer hablamos de un caballero que murió trabajando en un auto de aplicación con 67 años en la matanza y hoy hablamos también de motochorros encerrados por un colectivero en González Catán,El colectivero tuvo que encerrar con su colectivo a estos tipos que querían ir contra los pasajeros del colectivoEstaban Renfierrados, gritaba la gente en el lugar línea 620,virrey del Pino,los sospechosos,con pistolas armados se fueron contra un colectivo.

Recordemos que hace poco tiempo también algo similar pasó el colectivero por tratar de defender a la gente,Dispararon y mataron a una pasajera,Pero tratemos el tema de la inseguridad con altura, no con campaña electoral, porque veo que el gobernador de la provincia rajó a 24 comisarios,No sé por tener contacto supuestamente con un candidato de Mil,pero me parece que no estamos para rajar gente,Me parece que estamos para ver cómo ordenamos un poco un tema que no es electoral, un tema que tiene que romper las fronteras del 07/09 y la inseguridad galopante que tenemos en la Argentina, donde vivimos con el corazón en la boca y donde determinadas actividades a cierta hora no se pueden hacer.

Ayer murió una persona trabajando porque le metieron un balazo dentro del auto,hoy estamos hablando otra vez de colectiveros que salvan la vida de sus pasajeros, arriesgándola de ellos y encerrando en este caso a los motochorros que han tomado el delito como medio de vida, porque ni la política ni la justicia argentina están a la altura de la circunstancia para poner un candado,uno punto final a este delirio de inseguridad y de chorros por todos lados que tenemos en gran parte del país