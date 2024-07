Editorial Paulo Vilouta: "¿Qué es la argentinidad?"

Como todos los días y por supuesto, voy a cerrar con una opinión sobre lo que pasó ayer en Francia en este escándalo que nos involucra como argentino, más allá de haber una camiseta de fútbol metida en el medio.

Tema uno: Dato preocupante Hoy salió un informe La educación argentina no solamente tiene que estar haciendo marchas y yo estoy de acuerdo de un millón de argentinos en la calle pidiendo por la universidad pública y la escuela pública y la educación pública, sino que tiene que encontrar cuáles son las fórmulas para que teniendo Educación pública y educación privada Motiv hemos a los alumnos que quieran hacer una carrera o que quieran terminar una escuela primaria y secundaria, porque hoy uno de cada cuatro alumnos falta en un informe que ta publicado en la Argentina más de veinte días por año.

Y la mayoría, cuando le preguntan por qué no van a la escuela, hablan de una falta de motivación y fundamentalmente no tener ganas de ir o tener que cumplir con alguna tarea laboral o tener que cuidar a algún familiar o encontrar un motivo aleatorio para no cumplir con una tarea que es la de estudiar nada más y nada menos.

Un país donde dieciséis de cada cien personas terminan la escuela secundaria. No estamos hablando de la universidad, que puede ser una vocación y puede ser la posibilidad de hacerlo y es muy difícil. Estamos hablando de terminar la escuela secundaria cuando hay países que no solamente la República Oriental del Uruguay lo tienen como obligatorio, sino que ya es algo lógico.

Nadie pregunta si terminaste secundario. Acá dieciséis de cada cien, uno de cada cuatro falta más de veinte días al año. y la mayoría sostienen que no tienen motivación, que no tienen ganas de ir a la escuela, son de secundaria, pierden el catorce por ciento de día de clases El treinta y ocho por ciento reconoce que no va porque no quiere. Y la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos, Aires y Tierra del Fuego es donde más se falta en el sur Algunos aducen también a una cuestión climática también algunos por problemas de salud.

Otros porque no le gustan los horarios y están acostumbrado, dicen. Hace llegar tarde por cuidar familiares, por tener algún otro compromiso que está por arriba de la escuela Algunos porque tienen alguna tarea laboral que se superpone juntamente con con la escuela en algunos días y muchos casos también. Y son chicas muy jóvenes con embarazo y no pueden ir a la escuela.

Así que atención, porque me parece que es un tema para prestar atención, porque no solamente tenemos que pedir por tener educación pública, sino para que tengamos una educación pública atractiva. Motiva ante con docentes capacitados a la tecnología con cosas nuevas para que no se h Voy o no voy a la escuela para que Argentina se pueda distinguir realmente. Y vemos un salto de calidad viendo los resultados de muchas pruebas donde chicos no saben sumar, dividir, multiplicar y tampoco interpretar un texto o dividir y hacer un sujeto y predicado, por ejemplo, otra cosa insólita con el tema del impuesto a las ganancias.

Ustedes saben que acá hay toda la discusión porque para los trabajadores en blanco, en relación de dependencia es pagar un impuesto más. El mundo paga impuesto a las ganancias El Argentina pagaba mucha gente, hoy paga menos gente. Se llegó a un acuerdo en la previa de una elección y beneficia a gente que gana mucho dinero porque que está por arriba de los dos millones, trescientos mil o de los dos millones en el caso de los solteros y gente de privilegio en la Argentina con sueldos promedio Lo que andan en en tres cientos mil pesos.

Un jubilado gana dos, cientos, noventa y cinco mil para que tengamos en cuenta por dónde andan los bolsillos. Es un problema de gente con muchos ingresos. Después podemos discutir si el tema de las categorías y que uno entra rápidamente en un treinta y cinco por ciento que poco se puede deducir.

Podemos discutir un montón de cosas y, por supuesto, en un país con inflación y con tantos problemas económicos, todo impuesto. Es una interferencia al bolsillo de la gente, pero que los diplomáticos que están en el exterior cobrando en dólares con plus por afrontar el costo de vida del exterior por plus porque tienen un desarraigo importante y tienen sueldos de siete mil, ocho mil, diez mil y hasta catorce mil dólares estén hoy en situación de alerta por el rechazo al pago de ganancia.

Realmente es incomprensible para los que tienen más, siempre, nos guste o no nos guste. No estamos discutiendo acá el viático de una persona que apenas llega a fin de mes. No estamos discutiendo aquí que hay que tener en blanco al personal doméstico porque se lo merece porque forma parte de la vida y del universo de un montón de trabajadores que necesitan de otros.

Estamos hablando de gente que tiene sueldo mínimo de siete mil dólares con plus por desarraigo y hasta catorce mil y están discutiendo el impuesto a la ganancia. Por favor, por favor, Realmente.

No lo puedo entender y no lo puede interpretar, que lo discuto un camionero cuando Ensanche te vamos a afectar los viáticos. Me parece fantástico porque vive arriba de un camión, pero no un diplomático de carrera que cobra en el exterior catorce mil dólares y se niega a pagar el impuesto a las ganancias.

Me parece que estamos con con los patitos no Alineados. Y para terminar un minuto con el tema del escándalo del día de hacer, por supuesto, in entendible todo en materia deportiva, ningún partido pueda adicionar quince minutos.

Ningún partido puede ser interrumpido permanentemente Te por las agresiones o por gente que se cuelga y se mete al campo de juego y pone en juego la integridad y la seguridad de los jugadores.

Pero también creo que hay que alertar y tener en cuenta que muchas veces hay cosas que las podemos tener encima como consecuencia lógica de lo deportivo y otra que forman parte como consecuencia de nuestra irresponsabilidad. Lo deportivo. El mal clima anti argentino en Francia tiene que ver con que ganamos una Copa del Mundo en un partido que en un momento se puso en empate en un partido que en un momento un genio como el dibujo. No salgo de perderlo porque estábamos a punto de perderlo y en una tajada magistral nos permitió ir a los penales y después de tener una actuación notable, El y los pateadores argentinos ser campeones del mundo.

Sin duda que eso duele. Messi jugaba en Francia, Mbappé compañero de Messi Francia perdió una final. Imagínense de haber sido inverso, Argentina, subcampeón y teníamos Juegos Olímpicos en Argentina y venía Francia. Iba a ver clima antifrancés.

Esto es irreversible porque pasa por lo deportivo Lo que sí era evitable y ojalá pueda hacer reversible lo que hizo en su Fernández y un grupo de jugadores argentinos que cruzaron una línea que en el dos mil veinticuatro no se puede cruzar porque cuando la vicepresidenta Villarroel habla a ser de argentinidad, la argentinidad tiene que estar bien vista La argentinidad es otra cosa. Nuestros buenos modales, nuestras buenas costumbres, nuestra solidaridad, nuestro ejemplo en un montón de cosas.

La argentinidad Es, el Papa Francisco, la argentinidad es Messi, la argentinidad Favaloro la, la, la argentinidad son los grandes pensadores que tuvimos en la literatura y que tenemos en el día de hoy La argentinidad son estos chicos que se destacan en el mundo con muy pocos recursos. La argentinidad será en breve. Muchos deportistas que están en los Juegos Olímpicos que con dos pesos veinte poniendo el corazón van a estar destacados. Pero la argentinidad no es y contra el racismo, la argentinidad no es ir contra la homofobia.

La argentinidad no es el can Tito en su, aunque haya pedido disculpas y un grupo de jugadores. Y hoy estamos pagando esas consecuencias con un clima hostil, con un clima Lamentable y con un clima muy agresivo. Lo deportivo será una contingencia Ganaremos perderemos. Seremos oro, plata, bronce o nada.

Pero el clima ante argentino tiene muchas veces la consecuencia por cruzar un límite y cruzar una racha. En un mundo que está globalizado lo que decimos aca se saben todos lados, lo que dicen a ya se sabe todos lados. Y una imprudencia avalada por algunos y repudiada por muchos desata una situación donde lo deportivo, por un lado, y los supuestamente folclórico por el otro, nos llevan a un escenario de litigio y de tensión que no es solamente con el fútbol ayer fue con los chicos del Rugby.

Hoy juegan los Pumas grandes y tenemos un clima que nos contaba hace un rato un colega de la nación desde Francia hostil, complejo y diferente.

Ojalá mañana con la presencia del presidente Milei, no sumemos ningún condimento extra Mostremos que somos civilizados. Mostremos que tenemos muchos valores deportivos y generales de conducta, de educación y de buenos modos y de buenas costumbres. Los grandes países salen por ese camino y el nuestro no tiene que ser una excepción